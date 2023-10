Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Progressitas), afirmou que obras na avenida Ernesto Geisel/Córrego Anhanduí, previstas e cadastradas no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), devem custar R$ 150 milhões aos cofres do Governo Federal.

Obra na Ernesto Geisel é prioritária e foi uma das primeiras a ser cadastrada no PAC e apresentada na Capital Federal.

A obra prevê a construção de paredões de gabião no trecho do rio, entre a Rua Santa Adélia e a Avenida Manoel da Costa Lima.

A partir dali, a ideia é que até a Avenida Campestre, onde a Ernesto Geisel termina (sob o nome de Thyrson de Almeida), seja feito um serviço de controle do canal do rio, com escadarias, dissipadores e obras pontuais para controle de águas da chuva, para evitar que o extravasamento chegue aos bairros e cause enchentes.

Além disso, esse projeto também prevê o recapeamento da avenida e a instalação de áreas de convivência, com quadras de esportes, pista de caminhada e ciclovia.

“O projeto que nós cadastramos no primeiro momento é o projeto na região em Anhanduizinho, que é uma obra de contenção de enchentes, obra que foi utilizada há muitos anos e já estava na nossa gestão como prioridade. E agora cadastramos, foi a primeira obra cadastrada. Nós temos até 10 de novembro para cadastrar os projetos de Campo Grande. Estamos na segunda fase, cadastrando o projeto de mobilidade urbana e vamos passar pela terceira fase, a terceira fase está sendo discutida, porque são bairros da cidade que podem ser contemplados, mas são melhorias para regiões mais vulneráveis, que o PAC preconiza e a gente tem que discutir com a equipe técnica para saber como será feito esse encaminhamento, porque a gente só cadastra, a liberação é com o governo federal. O valor é de R$ 150 milhões”, detalhou a prefeita.

O pronunciamento foi feito na manhã desta quarta-feira (25), durante entrega de Prêmios do 2° Sorteio do Concurso IPTU Dá Prêmios e do 3° Sorteio do Concurso IPTU Dá Prêmios.

A prefeita da Capital e a titular da Subsecretaria de Gestão e Projetos Estratégicos, Catiana Sabadin, estiveram em Brasília, no fim de setembro, para apresentar prioridades do município ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Um dos projetos prioritários e urgentes para Campo Grande são revitalização da avenida Ernesto Geisel e obras de contenção de enchentes no Rio Anhanduí.

Com isso, obra na Ernesto Geisel/Rio Anhanduí foi umas das primeiras cadastradas no PAC e apresentada pessoalmente em Brasília ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) tem até 10 de novembro para apresentar novos projetos prioritários do PAC.

OBRA NA ERNESTO GEISEL

Esse projeto original, porém, foi perdido ao longo das gestões e, em 2017, foi licitado apenas um trecho menor, entre as ruas Santa Adélia e do Aquário. As obras do trecho todo ainda não foram concluídas em virtude de atrasos nos repasses e da desistência de uma das empresas vencedoras da licitação.

Do projeto inicial, que previa 7,5 quilômetros de revitalização, foram concluídos apenas 2,6 km. Isso porque o trecho que estava sob a responsabilidade da Dreno Engenharia não foi concluído.

Com o abandono, a prefeitura teve de relicitar o trecho entre as ruas Bom Sucesso e do Aquário, etapa que tem recursos provenientes de emendas federais e do governo do Estado.

A licitação, no entanto, não teve empresas interessadas e terminou deserta. A prefeitura retirou o projeto para reavaliá-lo e, posteriormente, retornar com o edital.

PAC

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) é um plano que propõe investimentos milionários em infraestrutura, saúde, educação, cultura, esporte, logística e mobilidade urbana para todos os estados brasileiros, inclusive Mato Grosso do Sul.

O investimento total será R$ 1,7 trilhão em todas as 27 unidades federativas do Brasil. Em Campo Grande, o valor repassado será de R$ 327 milhões.