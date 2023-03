PRF confirma três óbitos em acidente entre caminhões na BR-163

No fim da manhã desta quarta-feira (22), um acidente entre dois caminhões provocou interdição total da BR-163 no extremo sul do Estado.

A colisão envolveu um caminhão baú e um bitrem, e aconteceu na altura do quilômetro 37 (km zero é na divisa com o Paraná), entre as cidades de Mundo Novo e Eldorado.

Um dos veículos pegou fogo, o que dificultou o resgate dos socorristas, que não conseguiam se aproximar das vítimas.

Por volta de 14h35, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou três óbitos no acidente. Uma das vítimas é o motorista do bitrem, e as outras duas são o motorista e um passageiro do caminhão baú.

Apenas uma das vítimas foi identificada até o momento de publicação desta matéria, um homem, de 43 anos.

Segundo investigações da PRF, o motorista do bitrem teria invadido a mão de direção contrária, sendo assim o provável causador do acidente.