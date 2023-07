Primeira audiência de policial que matou empresário no Procon será nesta segunda-feira

Acidente de trânsito

Dois jovens morreram ao colidir com um poste de energia, no Bairro Vila Nasser; veja o vídeo

Em Campo Grande, ritmo acelerado de tragédias no trânsito impressona, principalmente pelo número de mortes entre motociclistas. De acordo com os últimos dados divulgados pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) são 11 óbitos, isso sem contabilizar os quatro que ocorreram somente nesta semana, incluindo dois na noite deste sábado (1º).

Com 25 e 17 anos, dois jovens foram as últimas vítimas, na Capital, a entrarem para a estatísticas de acidentes fatais. O condutor identificado com Lucas de Moraes dos Santos e um rapaz de 17, que estava na garupa, se chocaram violentamente contra um poste de energia elétrica e morreram instantaneamente, na noite deste sábado (1º) de julho.

Acidente trágico que levou a vida de mais duas pessoas, ocorreu na Rua Pocrane, Bairro Vila Nasser, em frente ao condomínio Vilas de Maiorca, onde câmeras de circuitos de seguranças captaram o momento em que a colisão aconteceu.

Nas imagens é possível observar o momento em que a dupla faz a curva, derrapando e se aproxima do ponto do impacto a bordo do veículo que ocupavam. Apertando perder o controle, batem fortemente provocando a morte imediata de ambos

De acordo com informações do registro policial, lavrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/Cepol), com a intensidade da batida, os jovens foram arremessadas contra a estrutura de concreto, arrastando a moto a cerca de 40 metros de distância do local.

Detalhando o atendimento médico, o boletim relata que uma unidade de Resgate e Serviço Avançado (Ursa) do Corpo de Bombeiros esteve no local, contudo, não houve tempo para resgate, uma vez que os dois já estariam sem vida devido a politraumatismos, dentre eles na região do tórax e também na cabeça, com perda encefálica, devido ao trauma.

A equipe de bombeiros atestou o óbito e as vítimas foram encaminhadas ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), onde serão conduzidos exames que detalharão a causa da morte.

Com o forte impacto, os capacetes soltaram e se quebraram. Uma investigação mais detalhada a ser realizada pela polícia civil deve esclarecer as circunstâncias deste triste acidente.

Semana violenta

Conforme já publicado pelo Jornal Correio do Estado nesta semana, outro acidente, em Campo Grande, também acabou com um motociclista morto. Miryan Lemes Torquato, de 22 anos, morreu atropelada após ultrapassar um caminhão pela direita e colidir com a porta aberta de um carro, na manhã de quinta-feira (29), na rua Coronel Cacildo Arantes, bairro Chácara Cachoeira.

Conforme apurado pela reportagem, a motociclista estava a caminho do trabalho na via sentido Afonso Pena e ultrapassou um carro pela direita. No momento da ultrapassagem, motorista do veículo Creta branco, estacionado, abriu a porta sem olhar o retrovisor.

A motociclista bateu na porta do carro, se desequilibrou, caiu no asfalto e foi arremessada para debaixo do caminhão. O veículo de carga pesada passou por cima da vítima e partiu o corpo dela no meio. A moça morreu na hora.

Posteriormente, na sexta-feira (30), um acidente envolvendo três veículos: duas motos e um ônibus, vitimou Vilma Pereira Delmondes Almeida, de 57 anos, que morreu na avenida Marquês de Herval, no bairro Nova Lima.

Com a batida, o casal de uma das motos caíram e Vilma foi parar debaixo de um ônibus, que a atropelou, passando por cima de sua cabeça. O namorado, que pilotava a moto, ficou com a perna quebrada.

Em junho foram sete óbitos no trânsito urbano da Capital. O número é dobro do registrado em junho de 2022. Já neste 1º dia de julho duas mortes entram para a lista.

Os dados do Batalhão da Polícia Militar de Trânsito (BPMTran) mostram que, nos 30 dias de junho de 2022, as mortes ocorreram em 703 acidentes.

Este ano, em um menor período, a corporação registrou 700 colisões e o dobro de mortes, o que mostra que o trânsito da Capital precisou de menos acidentes para ficar mais violento.