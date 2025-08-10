Primeiro 'Samu Indígena' do Brasil é inaugurado no interior de MS

Ao todo, o Samu Indígena será composto por 14 profissionais, sendo que sete falam guarani - Foto: João Risi / MS

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Em evento neste sábado (9), no Dia Internacional dos Povos Indígenas, foi inaugurado o primeiro ‘Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Indígena' do Brasil, na reserva Aldeia Jaguapiru, em Dourados.

O investimento inédito foi anunciado no final de abril, durante entrega de ambulâncias em Campo Grande, como reportado pelo Correio do Estado. Ontem, a cerimônia de inauguração contou com a presença do governador em exercício, José Carlos Barbosa (Barbosinha), do secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Weibe Tapeba, e também representantes do Governo Federal, do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Dourados.

Inédito no País, a ideia é que o serviço funcione 24 horas por dia para atender cerca de 25 mil indígenas das etnias Guarani, Kaiowá e Terena. Ao todo, a estrutura será composta por 14 profissionais, sendo cinco técnicos de enfermagem, cinco enfermeiros e quatro condutores-socorristas. Desses, sete são profissionais indígenas que falam guarani. Além disso, cada espaço da base do Samu Indígena também recebeu o nome do ambiente na língua local.

A estrutura terá uma ambulância exclusiva - sob investimento anual de R$ 341 mil para o custeio do serviço móvel -, o que fará com que o tempo médio de espera para atendimento aos povos indígenas reduza pela metade, já que antes a comunidade era atendida pela unidade do Samu 192 de Dourados.

Ademais, o atendimento será integrado à Central de Regulação do Samu convencional, permitindo encaminhamento para hospitais de referência que também contam com profissionais capacitados em guarani, como o Hospital Universitário da Grande Dourados (HU-UFGD).

“Trazer o primeiro Samu Indígena do Brasil em uma data tão simbólica [Dia Internacional dos Povos Indígenas] reafirma o compromisso do governo federal com a saúde dos povos originários. Esse modelo pioneiro tem potencial para se espalhar por todo o país”, destacou o secretário Weibe Tapeba, que representou o ministro Alexandre Padilha e lideranças indígenas.

Ao Samu 192 do município de Dourados, o repasse federal anual será de R$ 2,2 milhões. O montante contempla a Central de Regulação Urbana (CRU), duas Unidades de Suporte Básico (USB), uma Unidade de Suporte Avançado (USA) e duas motolâncias. O serviço também atenderá os povos indígenas em casos de urgência e emergência.

*Com informações de assessoria

Assine o Correio do Estado