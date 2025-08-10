Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

INÉDITO

Primeiro 'Samu Indígena' do Brasil é inaugurado no interior de MS

Com equipe bilíngue, objetivo é que o serviço funcione 24 horas por dia e alcance 25 mil indígenas das etnias Guarani, Kaiowá e Terena

Felipe Machado

10/08/2025 - 13h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Em evento neste sábado (9), no Dia Internacional dos Povos Indígenas, foi inaugurado o primeiro ‘Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Indígena' do Brasil, na reserva Aldeia Jaguapiru, em Dourados.

O investimento inédito foi anunciado no final de abril, durante entrega de ambulâncias em Campo Grande, como reportado pelo Correio do Estado. Ontem, a cerimônia de inauguração contou com a presença do governador em exercício, José Carlos Barbosa (Barbosinha), do secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Weibe Tapeba, e também representantes do Governo Federal, do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Dourados.

Inédito no País, a ideia é que o serviço funcione 24 horas por dia para atender cerca de 25 mil indígenas das etnias Guarani, Kaiowá e Terena. Ao todo, a estrutura será composta por 14 profissionais, sendo cinco técnicos de enfermagem, cinco enfermeiros e quatro condutores-socorristas. Desses, sete são profissionais indígenas que falam guarani. Além disso, cada espaço da base do Samu Indígena também recebeu o nome do ambiente na língua local.

A estrutura terá uma ambulância exclusiva - sob investimento anual de R$ 341 mil para o custeio do serviço móvel -, o que fará com que o tempo médio de espera para atendimento aos povos indígenas reduza pela metade, já que antes a comunidade era atendida pela unidade do Samu 192 de Dourados. 

Ademais, o atendimento será integrado à Central de Regulação do Samu convencional, permitindo encaminhamento para hospitais de referência que também contam com profissionais capacitados em guarani, como o Hospital Universitário da Grande Dourados (HU-UFGD).

“Trazer o primeiro Samu Indígena do Brasil em uma data tão simbólica [Dia Internacional dos Povos Indígenas] reafirma o compromisso do governo federal com a saúde dos povos originários. Esse modelo pioneiro tem potencial para se espalhar por todo o país”, destacou o secretário Weibe Tapeba, que representou o ministro Alexandre Padilha e lideranças indígenas.

Ao Samu 192 do município de Dourados, o repasse federal anual será de R$ 2,2 milhões. O montante contempla a Central de Regulação Urbana (CRU), duas Unidades de Suporte Básico (USB), uma Unidade de Suporte Avançado (USA) e duas motolâncias. O serviço também atenderá os povos indígenas em casos de urgência e emergência.

*Com informações de assessoria

Assine o Correio do Estado

FRIO

Dia dos Pais começa com sensação térmica de -3,2ºC e alerta de geada

As mínimas chegaram a perto de 0ºC em diversos municípios do Estado e frio deve seguir até dia 13

10/08/2025 09h38

Compartilhar
Capital registrou sensação térmica de -3,2ºC

Capital registrou sensação térmica de -3,2ºC Marcelo Victor/Correio do Estado

Continue Lendo...

O domingo de Dia dos Pais amanheceu gelado em grande parte de Mato Grosso do Sul e deve se manter assim até o fim do dia. 52 municípios estão em alerta para geada desde a manhã de ontem (9) até a noite de hoje (10), além do declínio brusco de temperatura. 

A menor temperatura registrada no Estado nesta madrugada de acordo com o Instituto de Meteorologia (INMET) foi em Amambai, com 2,5ºC. Porém, segundo levantamentos do Guia Clima, Dourados registrou uma temperatura mínima de -2,2ºC às 5h35, estando em alerta para geada de forte intensidade ao longo do dia. 

Outras cidades também registraram temperaturas baixas nesta noite. Em Ponta Porã, a mínima da madrugada foi de 3,8ºC; em Rio Brilhante, 3,9ºC. Sete Quedas registrou 4,7ºC e Maracajú, 5,4ºC. 

Em Campo Grande, a temperatura chegou a 6,5ºC e a sensação térmica chegou aos -3,2ºC. 

Capital registrou sensação térmica de -3,2ºCFonte: INMET

Para o restante do dia, de acordo com o Centro do Monitoramento do Clima e do Tempo em Mato Grosso do Sul, estão previstas mínimas entre 3ºC e 6°C e máximas entre 15º C e 23°C para a região sul até a grande Dourados. 

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 6-13°C e as máximas entre 18-25°C. Já nas regiões do bolsão, entre Três Lagoas e Paranaíba, os termômetros devem registrar mínimas entre 5ºC e  11°C e máximas de até 25°C. 

Em Campo Grande são previstas mínimas entre 5-8°C e máximas entre 18-22°C.

Em todo o Estado, podem ocorrer rajadas de ventos variando entre 40km/h e 60km/h, com partes pontuais podendo atingir marca maior. 

A previsão indica tempo firme, com predomínio de sol e céu aberto com poucas nuvens, já que atua sobre MS um sistema de alta pressão atmosférica pós-frontal, que dificulta a formação de nuvens e mantém o tempo firme. 

Devido ao declínio acentuado das temperaturas, que podem atingir valores próximos a 0ºC até amanhã em várias localidades, especialmente na região sul, há probabilidade de geadas.

Capital registrou sensação térmica de -3,2ºCFonte: CEMTEC

Previsão do tempo

Confira a previsão do tempo para hoje (10) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

10/08/2025 04h30

Compartilhar

Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

Neste domingo (10), Dia dos Pais, a previsão indica tempo estável, com predomínio de sol e variação de nebulosidade, em decorrência da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica pós-frontal, que inibe a formação de nuvens e mantém o tempo firme em Mato Grosso do Sul.

As temperaturas mínimas devem apresentar acentuado declínio, variando entre 3° e 5°C, podendo atingir valores próximos a 0°C em algumas localidades. Diante desse cenário, há probabilidade de ocorrência de geada, especialmente na região sul do estado.

Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado: 

  • Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 6°C e máxima de 20°C. 
  • A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 6°C e 23°C. 
  • Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 6°C e a máxima de 22°C. 
  • O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 5°C e máxima de 24°C. 
  • As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 6°C e 23°C. 
  • Anaurilândia terá mínima de 5°C e máxima de 21°C. 
  • A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 3°C e máxima de 19°C. 
  • Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 3°C e 19°C. 
  • Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 4°C e máxima de 20°C. 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Andamento de impeachment de Moraes no Senado é irreversível, avisa Nelsinho
CRISE NO CONGRESSO

/ 1 dia

Andamento de impeachment de Moraes no Senado é irreversível, avisa Nelsinho

2

Acordo embarga 10 obras, mas mantém megaconstrutora no entorno de parque
EMPREENDIMENTOS

/ 1 dia

Acordo embarga 10 obras, mas mantém megaconstrutora no entorno de parque

3

PT oficializa rompimento com Riedel e promete expulsar quem não devolver cargo
Política

/ 1 dia

PT oficializa rompimento com Riedel e promete expulsar quem não devolver cargo

4

Juíza de Mato Grosso do Sul é convocada para prestar auxilio ao STF
Até agosto de 2026

/ 1 dia

Juíza de Mato Grosso do Sul é convocada para prestar auxilio ao STF

5

Pollon diz ser autista e que não entendeu o que acontecia no motim
democracia

/ 1 dia

Pollon diz ser autista e que não entendeu o que acontecia no motim

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 3 dias

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 01/08/2025

Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD