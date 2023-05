Prisão de estuprador ressalta caráter punitivo de tornozeleira

mudança

A lei que prevê o piso estava suspensa por decisão do STF

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), restabeleceu na noite de ontem (15) o piso salarial nacional de enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira, abrindo caminho ao Governo do Estado e as 79 prefeituras sul-matogrossenses para usarem os R$ 116 milhões que vão receber da União para atender estes profissionais. A lei que prevê o piso estava suspensa por decisão do STF.

O ministro também estipulou que os estados, municípios e autarquias devem pagar os profissionais somente nos limites dos recursos repassados pela União.

Barroso observou, contudo, que o valor de R$ 7,3 bilhões reservado pela União não parece ser capaz de custear a integralidade dos recursos necessários para implementação do piso salarial. Informações apresentadas na ação apontam que o impacto financeiro da implementação, no primeiro ano, seria de R$ 10,5 bilhões somente para os municípios.

De acordo com o ministro, a lei federal não pode impor piso salarial a estados e municípios sem aportar integralmente os recursos necessários para cobrir a diferença salarial, sob pena de comprometer sua autonomia financeira, violando o princípio federativo, que é cláusula pétrea da Constituição.

Assim, em relação aos estados e aos municípios, bem como às entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o relator fixou que a obrigatoriedade do piso só existe no limite dos recursos recebidos da União, não impedindo que entes que tiverem essa possibilidade arquem com a implementação.

Estas decisões do ministro Barroso ocorre após o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionar lei que garante crédito especial de R$ 7,3 bilhões para atender esses profissionais, uma vez que a definição sobre o piso destas categorias estava parado, entre outros motivos, em ação no STF por causa da falta de garantia de que haveria recursos para dar continuidade ao pagamento do novo piso.

Para o setor público, o início dos pagamentos deve observar a Portaria 597 do Ministério da Saúde, da última sexta-feira, que definiu a distribuição de R$ 7,3 bilhões. Deste montante, Mato Grosso do Sul vai receber R$ 116 milhões, sendo que R$ 46,9 milhões a Campo Grande e outros R$ R$ 20,6 milhões para atender os profissionais que exercem a atividade na área pública de Dourados.

Para o ministro, foi possível liberar o pagamento do piso em razão desse aporte.

"Verifica-se que a medida cautelar deferida nestes autos cumpriu parte do seu propósito, já que mobilizou os Poderes Executivo e Legislativo a destinarem os recursos necessários para custeio do piso salarial pelos entes subnacionais e entidades filantrópicas", afirmou. "Nesse cenário, a situação aqui analisada torna-se mais próxima à de outros pisos salariais nacionais aplicáveis a servidores públicos que tiveram a sua constitucionalidade reconhecida pelo STF."

Já no caso dos profissionais da iniciativa privada, o ministro previu a possibilidade de negociação coletiva e os valores devem ser pagos pelos dias trabalhados a partir do 1º de julho de 2023. No caso do setor público o novo piso começa a valer a partir deste mês.

De acordo com Barroso, o financiamento federal não atenua o impacto sofrido pelo setor privado.

"Subsistem os riscos dos efeitos nocivos mencionados na medida cautelar: a probabilidade de demissões em massa de profissionais da enfermagem, notadamente no setor privado, e o prejuízo à manutenção da oferta de leitos e demais serviços hospitalares."

No entanto, o ministro considerou que não beneficiar os profissionais das empresas privadas geraria questionamentos quanto ao princípio da igualdade.

Dessa forma, ressalvou da decisão a possibilidade de negociações coletivas, além de dar prazo maior para produção de efeitos da decisão, a partir de 1º de julho de 2023.

Esta decisão ainda vai ser apreciada no Plenário Virtual no dia 19 de maio e está relacionada com a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7222, proposta pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde).

O ministro revogou parcialmente a liminar que suspendia o piso, mas o trecho da Lei 14.434/2022 que impedia negociação coletiva em qualquer situação segue suspenso.

Processo

A lei que prevê o piso estava suspensa por decisão do Plenário, que referendou a liminar concedida pelo relator sob argumento de ausência de indicação da fonte de custeio e dos impactos da alteração legislativa sobre a situação financeira de estados e municípios, além de riscos para empregabilidade e para a qualidade dos serviços de saúde.

Após o referendo pelo Plenário, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional 127/2022, prevendo competir à União prestar assistência financeira aos entes subnacionais para o cumprimento dos pisos salariais.

Posteriormente, foi editada a Lei 14.518/2023, que abre crédito especial ao Orçamento da União, no valor de R$ 7,3 bilhões, para atendimento a essa programação específica.

A liminar foi revogada parcialmente porque a lei que instituiu o piso impossibilitava acordos coletivos para pagamento abaixo do piso, o que foi mantido no caso da iniciativa privada.