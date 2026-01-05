Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Processo seletivo "Bolsa Mais Professores" está com inscrições abertas

São mais de 130 vagas para bolsistas no valor de R$ 2.100; saiba como se inscrever

Laura Brasil

05/01/2026 - 13h00
O Processo Seletivo Público para a Rede Estadual de Ensino (REE/MS) abriu inscrições nesta segunda-feira (5) e segue até as 23h do dia 19 de janeiro.

A seleção é voltada a professores em exercício na REE/MS, que poderão receber o auxílio Bolsa Mais Professores, vinculado à formação continuada em curso de especialização, conforme disposto na Portaria Capes nº 327/2025, no Edital nº 22/2025 e nas demais normativas vigentes.

O processo seletivo levará em conta a análise curricular (prova de títulos) para a concessão de bolsas vinculadas ao Eixo 3 do Programa Mais Professores – Bolsa Mais Professores, com 136 vagas no valor de R$ 2.100,00, instituído pelo Ministério da Educação.

As finalidades, vagas, concessão, requisitos e modalidades de participação da “Bolsa Mais Professores”, bem como recursos, obrigações, critérios de seleção e classificação, estão especificados no Edital nº 79/SED/2025.

Saiba como se inscrever

Os interessados devem realizar a inscrição por meio de formulário eletrônico e ficar atentos ao prazo, que se encerra às 23h do dia 19 de janeiro. Para realizar a inscrição, basta acessar o link:
https://pesquisa.sed.ms.gov.br/index.php/114911?newtest=Y

Na página de inscrição, o candidato deverá selecionar a seguinte modalidade de seleção:

  • I – Unidades Escolares Indígenas;
  • II – Unidades Escolares Regulares, sendo vedada a alteração posterior dessa escolha.

No ato da inscrição, toda a documentação comprobatória exigida deverá ser anexada de forma legível e em conformidade com os critérios do edital, sob pena de indeferimento.

Não serão aceitos documentos complementares enviados por e-mail, protocolo físico ou qualquer outro meio que não seja o sistema de inscrição disponível.

É de responsabilidade exclusiva do candidato assegurar o correto preenchimento do formulário eletrônico e o envio de todos os documentos exigidos, não cabendo à SED/MS se responsabilizar por problemas técnicos, falhas de conexão ou preenchimento incorreto da inscrição.

Após o encerramento do prazo de inscrições, não será admitida a retificação de informações ou a substituição de documentos, exceto quando expressamente autorizada pela Comissão Organizadora, mediante justificativa formal.

Recurso

Será assegurado ao candidato o direito de interpor recurso contra o resultado preliminar da Análise Curricular (Prova de Títulos), no prazo de dois dias úteis, conforme o cronograma estabelecido no Anexo V deste Edital.

O recurso deverá ser interposto exclusivamente por meio do preenchimento da Ficha de Interposição de Recurso, constante no Anexo VIII deste Edital, e encaminhado, em arquivo digitalizado, para o endereço eletrônico institucional, dentro do prazo estabelecido.

Confira o edital

Infraestrutura

Setor aéreo de MS deve receber R$ 250 milhões em investimentos em 2026

A expectativa é que o Estado passe a contar com 15 aeródromos operando 24 horas por dia

05/01/2026 14h00

Aeroporto Santa Maria em Campo Grande

Aeroporto Santa Maria em Campo Grande Derick Machado

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul tem previsão de investir, em 2026, R$ 250 milhões no plano logístico aeroviário do Estado. 

O objetivo do investimento é contribuir com o crescimento estadual, qualificar as estruturas para receber mais turistas, atrair novos capitais privados e gerar empregos e fonte de renda. 

Segundo o governo, desde 2023 já foram investidos R$ 140 milhões em oito aeródromos inoperantes, como o dos municípios de Jardim, Camapuã, Naviraí, Cassilândia e Paranaíba, que passaram a receber pousos e decolagens e voos diurnos e noturnos. 

“Estamos fazendo investimentos no setor aeroviário em diversas cidades. Isto muda a realidade. Um olhar para Mato Grosso do Sul daqui dez anos. O Estado tem a missão de transformar os aeródromos e infraestrutura, para favorecer este ambiente de prosperidade. Um compromisso com a população e iniciativa privada A ampliação (aeroportos) contribui para o turismo, ambiente de negócios, qualidade de atendimento”, descreveu o governador Eduardo Riedel.

Entre os planos para o ano de 2026, está a ampliação do Aeroporto Santa Maria, em Campo Grande, com previsão de R$ 40 milhões em investimentos.

Também estão previstos R$ 24 milhões em investimentos para balizamento noturno nos aeródromos de Porto Murtinho, Inocência, Paranaíba, Coxim, Naviraí, Maracaju, Nova Andradina e Jardim. 

Também serão implantados os aeródromos de Porto São Pedro e Nhecolândia, com investimentos de R$ 30 milhões, focados na área de turismo, economia regional e combate a incêndios no Pantanal. 

Com isso, o Estado vai passar de sete para 15 aeródromos operando 24 horas por dia. 

Ainda estão em andamento projetos para implantação de aeródromos em Amambai, Ribas do Rio Pardo, Aquidauana, Iguatemi e Mundo Novo. 

“Temos trabalho para incrementar o setor aéreo no Estado. O governador nos deu uma missão, que foi atuar dentro da superintendência para ligar regiões e criar corredores no espaço aéreo que possam facilitar a logística e o acesso rápido a áreas distantes como o Pantanal, por exemplo”, afirmou o superintendente de Logística e coordenador de transportes Aéreos, Derick Hudson Machado.

Segundo o superintendente, o Plano Aeroviário de Mato Grosso do Sul pode ser considerado um sucesso. 

“Para se ter uma ideia do avanço que conquistamos nos últimos três anos, o estado vizinho, Mato Grosso, possui hoje cerca de um aeródromo a cada 36 mil km2. Já Mato Grosso do Sul possui um aeródromo a cada 18 mil km2”, explicou. 

Para o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, esses investimentos mostram visão a longo prazo do Governo e a entrega concreta de projetos. 

“O que estamos construindo é uma malha aeroviária mais equilibrada, que conecta o Estado por terra e pelo ar, fortalece o interior e prepara Mato Grosso do Sul para crescer de forma moderna e competitiva. Em 2026, vamos avançar ainda mais”, afirmou. 
 

Contrabando

Estudante de medicina é presa com 134 caixas de remédios emagrecedores do Paraguai

Em depoimento, jovem disse que sua mãe arca com seus estudos, contudo, haviam atrasos no pagamento da rematrícula

05/01/2026 13h45

Medicamentos apreendidos com a jovem

Medicamentos apreendidos com a jovem Foto: Reprodução

A estudante de medicina Jhulia Evelyn Dias Burgo, de 20 anos, foi presa em flagrante após ser flagrada transportando 134 caixas de medicamentos emagrecedores, trazidos do Paraguai, durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-267, em Maracaju, interior do Estado. 

A abordagem ocorreu no sábado (3), por volta das 18h, em um veículo Renault Master, de uma empresa de transporte de passageiros que fazia o trajeto Ponta Porã–Campo Grande.

Segundo a PRF, o nervosismo apresentado pela passageira durante a entrevista motivou uma verificação mais detalhada da bagagem. Após a apresentação do ticket, os policiais localizaram a mala vinculada à estudante. 

No interior da bagagem foram encontrados 134 medicamentos emagrecedores identificados como tirzepatida 15 mg, com diferentes nomes comerciais (Tizerc, Lipoless, T.G e Tirzec) além de duas ampolas de GHK-CU, substância utilizada em tratamentos estéticos. O telefone celular da jovem foi apreendido.

De acordo com a PRF, os produtos possuem comercialização proibida no Brasil, conforme normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Diante disso, a ocorrência foi tipificada, em tese, como crime de contrabando. A estudante e o material apreendido foram encaminhados à Polícia Federal em Dourados para os procedimentos legais. O veículo de transporte não apresentava irregularidades e foi liberado após a fiscalização.

Relato

Diante do ocorrido, Jhulia declarou aos policiais que receberia R$ 100 por caixa transportada e que a mercadoria seria entregue a um homem identificado como Kauan, em um atacadista de Campo Grande.

Em depoimento, informou que cursa Medicina em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e que a mãe arca com as mensalidades, mas havia atrasos no pagamento da rematrícula.

A jovem relatou ainda que foi abordada por um vendedor ambulante paraguaio por volta do dia 22 de dezembro, no centro da cidade, que lhe ofereceu o transporte dos medicamentos até o Brasil.

A retirada da mercadoria ocorreu, segundo ela, no dia 3 de janeiro, quando um homem desconhecido lhe entregou uma sacola com os produtos nas proximidades do Shopping West Garden.

Segundo a estudante, ela não conferiu a quantidade, colocou os itens na mala e seguiu para Ponta Porã, onde embarcou em uma van com destino à Capital. 

Ainda conforme o relato, o valor que receberia pelo transporte permitiria quitar a matrícula e dois meses de mensalidades em atraso.

Durante a fiscalização, afirmou ter ficado nervosa por causa da carga e se recusou a fornecer a senha do celular apreendido.

Liberdade

O Ministério Público Federal (MPF) manifestou-se pela homologação do auto de prisão em flagrante e pela concessão de liberdade provisória mediante fiança, por entender que não havia risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Após audiência de custódia, a estudante teve a liberdade provisória concedida mediante pagamento de fiança fixada em dois salários mínimos, totalizando R$ 3.242, além de medidas cautelares como comparecimento periódico em juízo, fornecimento de telefone de contato e comunicação prévia em caso de ausência da comarca por período superior a dez dias.

