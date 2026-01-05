Processo seletivo "Bolsa Mais Professores" está com inscrições abertas

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O Processo Seletivo Público para a Rede Estadual de Ensino (REE/MS) abriu inscrições nesta segunda-feira (5) e segue até as 23h do dia 19 de janeiro.

A seleção é voltada a professores em exercício na REE/MS, que poderão receber o auxílio Bolsa Mais Professores, vinculado à formação continuada em curso de especialização, conforme disposto na Portaria Capes nº 327/2025, no Edital nº 22/2025 e nas demais normativas vigentes.

O processo seletivo levará em conta a análise curricular (prova de títulos) para a concessão de bolsas vinculadas ao Eixo 3 do Programa Mais Professores – Bolsa Mais Professores, com 136 vagas no valor de R$ 2.100,00, instituído pelo Ministério da Educação.

As finalidades, vagas, concessão, requisitos e modalidades de participação da “Bolsa Mais Professores”, bem como recursos, obrigações, critérios de seleção e classificação, estão especificados no Edital nº 79/SED/2025.

Saiba como se inscrever

Os interessados devem realizar a inscrição por meio de formulário eletrônico e ficar atentos ao prazo, que se encerra às 23h do dia 19 de janeiro. Para realizar a inscrição, basta acessar o link:

https://pesquisa.sed.ms.gov.br/index.php/114911?newtest=Y

Na página de inscrição, o candidato deverá selecionar a seguinte modalidade de seleção:

I – Unidades Escolares Indígenas;

II – Unidades Escolares Regulares, sendo vedada a alteração posterior dessa escolha.

No ato da inscrição, toda a documentação comprobatória exigida deverá ser anexada de forma legível e em conformidade com os critérios do edital, sob pena de indeferimento.

Não serão aceitos documentos complementares enviados por e-mail, protocolo físico ou qualquer outro meio que não seja o sistema de inscrição disponível.

É de responsabilidade exclusiva do candidato assegurar o correto preenchimento do formulário eletrônico e o envio de todos os documentos exigidos, não cabendo à SED/MS se responsabilizar por problemas técnicos, falhas de conexão ou preenchimento incorreto da inscrição.

Após o encerramento do prazo de inscrições, não será admitida a retificação de informações ou a substituição de documentos, exceto quando expressamente autorizada pela Comissão Organizadora, mediante justificativa formal.

Recurso

Será assegurado ao candidato o direito de interpor recurso contra o resultado preliminar da Análise Curricular (Prova de Títulos), no prazo de dois dias úteis, conforme o cronograma estabelecido no Anexo V deste Edital.

O recurso deverá ser interposto exclusivamente por meio do preenchimento da Ficha de Interposição de Recurso, constante no Anexo VIII deste Edital, e encaminhado, em arquivo digitalizado, para o endereço eletrônico institucional, dentro do prazo estabelecido.

Confira o edital

