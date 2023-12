O professor Edilson Soares encontrou erros em diversas questões do último vestibular da UFMS - GERSON OLIVEIRA

Vestibulandos e professores se reuniram para manifestar a necessidade de melhorias na elaboração dos vestibulares das universidades públicas do Estado, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), que apresentam erros frequentes na organização e na aplicação das provas.

Levantamento feito por um grupo organizado de professores de cursos preparatórios para vestibular mostra que, em cinco anos de aplicação da prova da UFMS, 18 questões foram anuladas pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec), por apresentarem erros na elaboração.

Neste ano, as provas da UFMS foram aplicadas no dia 3 de dezembro e, segundo o grupo de professores, pelo menos quatro questões que foram revisadas devem ser anuladas.

Quanto ao vestibular da UEMS, feito no dia 26 de novembro, que também é aplicado pela Fapec, os professores que revisaram a prova acreditam que pelo menos 10 questões deste ano apresentaram erros.

Em entrevista ao Correio do Estado, o representante do grupo, Edilson Soares da Silveira, professor de Biologia, informou que os 15 professores que estão no grupo pretendem apresentar propostas de melhorias na aplicação das provas para os reitores das universidades.

“As sugestões de melhorias são: aumentar o número de pessoas na banca que elabora a prova, que essa prova seja feita com antecedência, que ocorra um sistema de testagem dessa prova, que seja revista pelos integrantes da banca e que seja levada à avaliação, após todos os processos, para um grupo de ortografia revisar possíveis erros. Isso sendo feito, vai minimizando as possibilidades de erro”, declarou Silveira.

Os erros encontrados nas provas de processo seletivo das duas universidades acabam interferindo no desempenho dos estudantes, com notas avaliativas menores por conta das questões que serão desconsideradas (anuladas).

“Atrapalha o estudante totalmente esses erros nas provas, imagina só, você está fazendo uma questão e para nela porque não encontra o gabarito, você sabe a resposta, mas fica na questão. O bom aluno perde tempo, porque ele quer encontrar a resposta e não acredita que aquela questão está errada”, analisou o professor.

ERROS NAS QUESTÕES

Com a orientação do professor Edilson, elencamos os principais erros da área de Ciências encontrados pelos professores e pelos alunos, que revisaram as questões dos vestibulares aplicados neste ano.

Na página 13 da prova da UFMS, a questão de número 32 da disciplina de Ciências da Natureza pedia para o estudante assinalar a alternativa em que todas as enzimas eram encontradas no suco entérico e apresentava quatro alternativas com o substrato sacarose, que seria uma alternativa incorreta, porque a questão pedia para informar quais eram as enzimas, e não os substratos.

A alternativa C era a única que apresentava apenas enzimas, porém, de acordo com o professor, a enzima pepsina, que estava na alternativa C, é produzida na glândula estomacal, deixando a questão sem respostas corretas.

Outra questão na mesma página, a de número 34, tem duas alternativas (A e B) que “podem ser” corretas, abrindo margem para interpretações e dúvidas.

De acordo com o professor Edilson, para marcar a alternativa mais correta, o estudante teria de admitir uma situação específica, além do que a questão informa. O termo do texto da alternativa deveria ser modificado para se encaixar melhor dentro do que é pedido na questão.

Na questão 41, que estava na página 15, de Química, também foi constatado por professores da área que não há alternativas corretas dentro do que foi pedido na pergunta.

Além disso, outros erros gramaticais foram encontrados, como a palavra segmentos, escrita de forma incorreta em um enunciado (“seguimentos”), na questão de número 24, de Matemática, encontrada na página 10.

Nas instruções para a realização do vestibular da UEMS, outro erro gramatical chamou atenção. Na descrição de quantas questões havia, no total, na prova, constava que havia “60 (quarenta)“ questões, um erro básico de desatenção na escrita.

Em nota, a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura disse que a banca de elaboradores das questões é composta apenas por profissionais especialistas em suas áreas de atuação.

A instituição, porém, reconheceu os problemas. “Buscaremos, por meio de melhorias internas, entender e atender aos apelos da sociedade. Não é de interesse da fundação que os candidatos se sintam prejudicados”, afirmou a nota.

“Informamos que o período de recurso é rigorosamente cumprido com a intenção de permitir que os candidatos que se sintam prejudicados tenham a oportunidade de discordar e recorrer. Não nos furtamos a acatar e informar a mudança de posição ao candidato. Essa é, inclusive, uma ferramenta que nos ajuda a melhorar o processo interno, inclusive de escolha de nossos elaboradores”, concluiu.

MANIFESTO NA CÂMARA

Dezenas de estudantes e educadores ocuparam o auditório e foram à tribuna da Câmara Municipal de Campo Grande na manhã de quinta-feira (7). A manifestação foi um repúdio aos constantes erros da Fapec na elaboração das provas dos vestibulares da UFMS e da UEMS.

A manifestação, feita a convite do vereador Professor Juari, ocorreu em meio ao período de provas da UFMS, que atraiu quase 45 mil inscritos neste ano, o que significa aumento de 10,8% na comparação com o ano anterior.

Além do vestibular realizado no dia 3 de dezembro, também há o exame anual Programa de Avaliação Seriada (Passe), realizado ontem pela Fapec.

SAIBA

Segundo o grupo de professores, reuniões com reitores da UEMS e da UFMS sobre a elaboração dos vestibulares estão sendo marcadas, para que se iniciem conversas para alinhar melhorias na aplicação das provas, com coerência e com qualidade.