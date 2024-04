Programa de passagens aéreas acessíveis deve sair nas próximas semanas

INVESTIMENTO

O investimento publicado no diário oficial do Governo faz parte de um plano Aeroviário, que visa o desenvolvimento da infraestrutura aérea

O aeroporto do Coxim é um dos aeroportos que devem receber investimentos do plano aeroviário Foto: Chico Ribeiro / Governo do Estado

Dando seguimento ao plano Aeroviário de Mato Grosso do Sul, os aeroportos de Inocência e Paranaíba serão os próximos a receber obras de implantação e restauração de pista de pouso e decolagem.

Na edição do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (5), o Governo publicou os contratos dos dois aeroportos: de Inocência, onde serão feitas obras de implantação de pista de pouso e decolagem, pista de taxiway, pátio e cerca operacional, no valor de R$ 15,4 milhões; e no município de Paranaíba que irá receber obras de restauração nas pistas de pouso de decolagem e de taxiway e no pátio de aeronaves, com mais de R$ 6,4 milhões investidos.

Os contratos, segundo o Governo do Estado, deverão ser executados e totalmente concluídos dentro do prazo de 180 dias consecutivos, contados da data do recebimento da Ordem de Início dos Serviços (OIS).

O planejamento destas obras está passando por alinhamentos finais para a emissão das Ordens de Início de Serviços que foram discutidos em uma reunião entre o Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo, e o superintendente Logístico e coordenador de Transporte Aéreo, Hidroviários e Ferroviários da Seilog, Derick Hudson Machado de Souza. Essa cooperação visa definir as diretrizes de desenvolvimento para os aeroportos sitados e analisar o cronograma das obras em execução.

Conforme informações do Governo do Estado, neste primeiro qadrimestre de 2024 já foram investidos R$ 65 milhões para fortalecer a infraestrutura aérea de Mato Grosso do Sul.

Esse valor faz parte de um plano ambicioso do Governo de investimento de R$ 250 milhões até 2026 destinado ao Plano Aeroviário, visando o desenvolvimento da infraestrutura aérea em todas as regiões do Estado.

“O plano aeroviário não só visa o crescimento do setor, mas também busca trazer facilidades aos turistas, promover o desenvolvimento econômico do estado e atrair novos investimentos para as cidades envolvidas”, destaca o superintendente Derick Machado.

AMPLIAÇÃO AEROVIÁRIO

Neste momento o investimento no transporte aéreo de Mato Grosso do Sul que neste momento está em R$ 71,6 milhões, contando com as obras em execução e em processo de licitação.

Os recursos estão sendo investidos na elaboração de projetos, construção, reforma e ampliação de aeroportos em Dourados, Bonito, Corumbá, Campo Grande, Maracaju, Inocência, Água Clara, Camapuã, Cassilândia, Jardim, Naviraí, Paranaíba, Costa Rica e São Gabriel do Oeste.

Até o final de 2026 o Governo do Estado planeja investir outros R$ 174 milhões com o Plano Aeroviário, sem contar que outros R$ 9 milhões já foram investidos no segmento e as obras já foram concluídas nos municípios de Porto Murtinho, Camapuã, Jardim, Paranaíba, Cassilândia e Naviraí.