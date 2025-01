Programa que distribui remédios está presente em 16% das farmácias de MS

Ensino Superior

Confira o número de vagas para os 10 cursos mais concorridos pelo Sistema de Seleção Unificada

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), bem como o prazo para fazer alterações no cadastro, terminam nesta terça-feira (21). O curso de graduação mais concorrido do processo seletivo é o de medicina, que tem 71 vagas disponíveis em Instituições Públicas de Mato Grosso do Sul.

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) é a que oferta mais vagas, com 28 abertas pelo Sisu. Destas, 16 são para o campus de Campo Grande, e 12 para o campus de Três Lagoas. Todas as vagas são para o 1º semestre de 2025.

Já a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) tem 23 vagas, todas para o campus de Campo Grande.

Na Universidade Federal da Grande Dourados, são 20 vagas ofertadas para medicina pelo Sisu, todas para o 2º semestre de 2025.

Depois da medicina, aparecem entre os dez mais concorridos:

Engenharia de computação;

Direito;

Odontologia;

Ciência da Computação;

Engenharia de Software;

Enfermagem;

Psicologia;

Engenharia Civil;

Arquitetura e Urbanismo.

Confira o número de vagas por Universidade para cada um dos cursos mencionados acima:

Engenharia de Computação

UFMS: 12 vagas para Campo Grande (integral).

UFGD: 25 vagas (integral).

Direito

UFMS: 66 vagas, distribuídas em:

24 vagas para Campo Grande, sendo 12 para o período integral e 12 para o noturno;

10 vagas para Coxim (noturno);

22 vagas para Três Lagoas, sendo 11 para o período integral e 11 para o noturno;

10 vagas para Corumbá (noturno).

UEMS: 173 vagas, distribuídas em:

24 vagas para Aquidauana (noturno);

24 vagas para Bataguassu (noturno);

17 vagas para Campo Grande (noturno);

24 vagas para Dourados (matutino);

20 vagas para Jardim (noturno);

24 vagas para Naviraí (noturno);

40 vagas para Paranaíba (20 noturno e 20 matutino).

UFGD: 25 vagas (noturno).

Odontologia

UFMS: 12 vagas para Campo Grande (integral).

Ciência da Computação

UFMS: 12 vagas para Campo Grande (integral).

UEMS: 20 vagas para Dourados, curso integral.

Engenharia de Software

UFMS: 14 vagas para Campo Grande (integral).

Enfermagem

UFMS: 27 vagas, distribuídas em:

10 vagas para Campo Grande (integral);

9 vagas para Coxim (integral);

8 vagas para Três Lagoas (integral).

UEMS: 24 vagas para Dourados, curso integral.

Psicologia

UFMS: 26 vagas, divididas em:

10 vagas para Campo Grande (integral);

8 vagas para Paranaíba (integral);

8 vagas para Corumbá (integral).

UEMS: 40 vagas, sendo 20 para Coxim (noturno) e 20 para Campo Grande (matutino).

UFGD: 40 vagas (integral).

Engenharia Civil

UFMS: 20 vagas para Campo Grande, sendo 10 para integral matutino/vespertino e 10 vagas para integral vespertino/noturno - estas para início no 2º semestre.

UEMS: 20 vagas para Nova Andradina (noturno).

UFGD: 30 vagas (integral).

Arquitetura e Urbanismo

UFMS: 20 vagas, sendo 10 para Campo Grande (integral) e 10 para Naviraí (integral).

Sisu

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foram abertas no dia 17 de janeiro, e se encerram nesta terça-feira (21).

As inscrições são gratuitas, e podem ser feitas através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior (confira o passo a passo abaixo).

Para se inscrever no processo seletivo do Sisu 2025, é necessário que o estudante:

tenha o ensino médio completo;

tenha participado da edição de 2024 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem);

e não tenha zerado a prova de redação, conforme a Portaria MEC nº 391/2002.

É vedada a inscrição para quem declarou ter participado do Enem 2024 na condição de treineiro, ou seja, quem participou do exame para fins de autoavaliação antes mesmo de concluir o ensino médio.

Classificação

Todos os candidatos inscritos no Sisu serão classificados conforme o seu desempenho no Enem 2024, primeiramente na modalidade de ampla concorrência. Em seguida, é prevista a reserva de vagas ofertadas pela Lei de Cotas. O objetivo é beneficiar os candidatos realmente demandantes de política compensatória para acesso ao ensino superior.

Oferta

Os estados com mais vagas ofertadas são Minas Gerais (34.049), Rio de Janeiro (28.424), Bahia (22.889) e Paraíba (21.268). As Universidades Federais do Rio de Janeiro (UFRJ) e Fluminense (UFF) são as que oferecem mais vagas – 9.050 e 8.683, respectivamente. Entre os institutos federais, o do Ceará (IFCE) é o que têm mais vagas (6.022), seguido do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) com 5.675 e do Instituto Federal da Paraíba com 2.850.

Em Mato Grosso do Sul, as universidades públicas ofertam 4.880 vagas.

O Sisu 2025 traz ainda 14.521 vagas de grau tecnológico, em cursos variados, como energias renováveis; gestão de dados, tecnologia da informação; ciência dos dados; análise e desenvolvimento de sistemas; redes de computadores; telemática; sistemas para internet; sistemas de telecomunicações, entre outros.

Confira o passo a passo de como realizar a inscrição:

1° passo: acesse a página do Sisu, clique em “fazer inscrição” e entre com seu perfil do gov.br ou realize seu cadastro.

2° passo: confirme os dados de contato e preencha o perfil socioeconômico para Lei de Cotas.

3° passo: escolha até duas opções de cursos. Nesta etapa, é possível pesquisar vagas pelo nome do município, da instituição ou do curso, além de ter acesso a detalhes e modalidades disponíveis.

4° passo: confira e confirme os dados do curso e da modalidade escolhidos.

5° passo: após confirmar a inscrição, o candidato será encaminhado para a tela “minha inscrição”, onde estarão disponíveis informações sobre a opção escolhida, como a classificação parcial.

Cotas

A oferta de vagas reservadas observará a proporção de estudantes de escolas públicas, de baixa renda, com deficiência, pretos, pardos, indígenas e quilombolas.Todas as instituições de educação superior participantes doSisu2025 adotarão os dados de distribuição de vagas conforme os percentuais atualizados do Censo 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Etapas

A edição de 2025 terá somente uma etapa de inscrição de candidatospara asvagas ofertadas pelas instituições participantes.Com isso, os inscritos podem disputar as vagasofertadas para oano inteiro,participando da seleção uma única vez. A chamada regular está prevista para 26 de janeiro.

Alista de espera poderá ser utilizada pelas instituições de educação superior participantes,durante todo o ano,para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular. O candidato que não for selecionado na chamada regular poderá manifestar interesse em participar da lista de espera no período de26a31dejaneiro,também pelo Portal AcessoÚnico.

Todos os estudantes selecionados dentro das vagas disponíveis, tanto na chamada regular, como por meio da lista de espera,deverão realizar a matrícula na universidade no período indicado no edital.

Confira o cronograma do Sisu 2025:

Sisu

O Sistema de Seleção Unificada foi instituído pela Portaria Normativa nº2, de 26 de janeiro de 2010, e atualmente está regulamentado pela Portaria Normativa nº21, de 5 de novembro de 2012. O Sisu reúne as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior do Brasil que aderiram ao processo seletivo vigente.

A maioria das instituições participantes são da rede federal de ensino superior, com destaque para universidades e institutos federais.

