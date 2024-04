Projeto de energia sustentável do Poder Judiciário está em fase final

O Desembargador Sérgio Fernandes Martins, fez a última vistoria na Usina Fotovoltaica do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul (PJMS) que fica nas proximidades da Gameleira.

A vistoria foi feita na manhã desta terça-feira (02). A nova instalação faz parte da segunda etapa de implantação de energia solar que irá atender todas as edificações do Poder PJMS.

Durante a primeira etapa ocorreu a instalação de 50 sistemas de geração em 49 comarcas do Estado.

A primeira etapa contemplou a instalação de 50 sistemas de geração em 49 comarcas do Estado. Com a conclusão da usina, o PJMS será referência em energia limpa que corresponderá a uma compensação de 100% da eletricidade consumida nos prédios do Judiciário de Mato Grosso do Sul.

“Esta era a unidade que faltava para que pudéssemos completar o atendimento a todas as comarcas do Estado. Com esta usina atenderemos a comarca de Dourados, a comarca de Corumbá e todos os prédios que compõem o Poder Judiciário na capital. Além disso, haverá um excedente de energia que será utilizado para complementar aquelas comarcas que eventualmente, nada obstante tenham as placas de energia solar em seus telhados e nas coberturas dos seus estacionamentos, ainda necessitem de uma pequena quantidade de energia para estarem totalmente atendidas”, disse o Des. Sérgio Fernandes Martins.

Conforme o desembargador ressaltou, somente nesta usina serão gerados 400.000 kWh por 6.000 painéis instalados no solo. Junto aos 90.000 kWh produzida pelas placas instaladas no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), em Campo Grande, será possível atender toda a demanda do Poder Judiciário do Estado.

Instalação

Por meio de processo licitatório, uma empresa especializada foi contratada para implantar as três centrais geradoras de energia elétrica por meio de usinas fotovoltaicas conectadas à rede da distribuidora local.

Em Campo Grande, na modalidade de Geração Distribuída – GD: um referente à Usina Fotovoltaica do PJMS e outros dois no Tribunal de Justiça, sendo um nos telhados e outro em estruturas de cobertura de estacionamento.

Na primeira etapa de implantação, a geração média mensal esperada das 50 usinas instaladas em 49 comarcas do Estado é de 441.000 kWh. Ao total, portanto, o TJMS possui uma capacidade de geração de 931.000 kWh.

Considerando que no centro-oeste, o consumo médio mensal de energia elétrica por habitante por mês é de 187,4 kWh, então, a capacidade de geração dos sistemas do PJMS equivalem a atender ao consumo de uma cidade de quase 5.000 habitantes.

