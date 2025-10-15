Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Projeto de lei sobre piso nacional para professores temporários avança ao Senado

A proposta também abrange cargos de suporte pedagógico à docência

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

15/10/2025 - 15h00
A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira, 14, um projeto de lei que assegura o piso salarial nacional para professores temporários da educação básica. Agora a proposta será analisada pelo Senado. Atualmente, o piso salarial do magistério é de R$ 4.867,77, com jornada de 40 horas semanais.

De autoria do deputado Rafael Brito (MDB-AL) e relatado pela deputada Carol Dartora (PT-PR), o projeto de lei 672/25 determina que o piso seja aplicado a todos os profissionais do magistério público com vínculo temporário e formação mínima exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).

A proposta também abrange cargos de suporte pedagógico à docência, como direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais.

Por conta da Semana da Criança e do Dia do Professor (celebrado nesta quarta-feira, 15), a Câmara tem se concentrado em matérias sobre educação. O líder do governo, deputado José Guimarães (PT-CE), afirmou que "o governo vai encaminhar o voto favorável como forma de homenagear os professores".

"Ninguém se forma para ser professor temporário"

A relatora Carol Dartora destacou que a maioria dos Estados já concede esse piso para temporários, utilizando recursos do Fundeb para custear a despesa, e afirmou que o projeto não gera gastos extras nem transfere encargos indevidos para estados e municípios. Para ela, o projeto corrigirá uma lacuna na lei do Piso Nacional do Magistério. "Em muitos casos, os professores estão sendo contratados de forma temporária, mas atuam por período prolongado. Ninguém se forma para ser professor temporário, mas pra ser professor."

De acordo com a Agência Câmara de Notícias, atualmente, há 51,6% de professores temporários e 46,5% de efetivos nas redes de ensino, com 43,6% dos temporários em atividade por mais de 11 anos.

O deputado Tarcísio Motta (Psol-RJ) defendeu o projeto, dizendo que governos usam a ideia de professor temporário para economizar recursos às custas da qualidade da educação. "Como ele recebe menos, tem de dar aula em vários lugares, não consegue dar atenção necessária para aquelas crianças, jovens e adultos. Os estudantes sofrem, e o governo economiza dinheiro", afirmou.

Por outro lado, o assunto foi criticado pelo deputado Luiz Lima (Novo-RJ). De acordo com ele, equiparar salários entre professores temporários e concursados é inviável para os municípios mais pobres, que podem recorrer à Justiça para contestar a medida. "Isso é uma ideia fictícia, romântica e impraticável", argumentou. Para o deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB), seria necessário resolver o pagamento do piso nacional dos professores efetivos, antes de estabelecer a mesma medida para os temporários.

A discussão também está em curso no Supremo Tribunal Federal (STF), que analisa recurso do governo de Pernambuco contra decisão local que garantiu o direito ao piso a uma professora temporária.

Fatalidade

Vela pode ter provocado incêndio que tirou a vida de menino de 6 anos

No momento em que o quarto pegou fogo, o menino dormia na aldeia em Dois Irmãos do Buriti

15/10/2025 14h16

Reprodução Redes Sociais

O pequeno Breno José Bernardo Canto, de 6 anos, que deu entrada na Santa Casa com queimaduras pelo corpo, não resistiu e morreu na madrugada desta quarta-feira (15), em Campo Grande.

Familiares do menino procuraram a polícia e relataram que, devido à falta de luz na aldeia, uma vela teria sido acesa, o que acabou provocando o incêndio segunda-feira (13). No momento do ocorrido, a criança dormia em um colchão, em casa, na aldeia em Dois Irmãos do Buriti.

O fogo teria começado por volta das 20h. A vela foi acesa porque Breno e o irmão, de 9 anos, tinham medo de dormir no escuro. As chamas atingiram uma cortina e se espalharam pelo colchão em que a vítima estava.

Ao ouvirem os gritos, familiares entraram na casa para socorrer o menino. O quarto ficou totalmente tomado pelo fogo.

Breno foi socorrido e levado até o hospital de Sidrolândia. Conforme informações do Dourados News, a criança apresentava 80% do corpo queimado. Ele chegou a ser transferido para a Santa Casa, onde ficou no Centro de Terapia Intensiva (CTI), mas acabou não resistindo e morreu por volta das 5h da manhã desta quarta-feira.

O caso comoveu moradores do município, que manifestaram pesar aos familiares por meio do Facebook.A escola onde Breno estudava também publicou uma nota lamentando o ocorrido.

A Polícia Civil de Dois Irmãos do Buriti registrou o caso como morte decorrente de fato atípico.
 

Cidades

Polícia monta força-tarefa para combater queimadas ilegais em MS

Multas por queimadas irregulares já passam dos R$ 34 milhões

15/10/2025 13h45

Foto: Divulgação

A Polícia Militar Ambiental (PMA), em parceria com o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), intensificou as ações de combate às queimadas ilegais no Estado por meio da Operação Focus, que já aplicou multas que somam mais de R$ 34 milhões desde o início de agosto.

A ofensiva segue até 30 de novembro — e, no caso do Pantanal, até o fim de dezembro, quando o período crítico de incêndios costuma se estender.

Coordenada pela Seção de Operações e Planejamento do Comando de Policiamento Militar Ambiental (CPAmb), a operação tem como foco prevenir e responsabilizar autores de queimadas irregulares. Para isso, as equipes intensificaram o monitoramento de áreas vulneráveis durante a estiagem, utilizando tecnologia de georreferenciamento e alertas emitidos pelo Imasul. Entre janeiro e julho, o sistema já havia detectado cerca de 500 focos de incêndio sem autorização ambiental.

Segundo o capitão André Leonel, chefe de operações da PMA, o diferencial da operação está na rapidez da resposta, com o objetivo de flagrar os responsáveis enquanto o fogo ainda está em curso. “Temos 26 subunidades que funcionam como postos avançados, garantindo um canal direto com o Imasul para que as equipes cheguem o mais rápido possível ao local”, explicou.

De 1º de agosto a 9 de outubro, a PMA realizou 120 vistorias, lavrou 30 autos de infração e autuou 9,4 mil hectares de áreas degradadas. Além das multas, as equipes apreenderam equipamentos, veículos e instrumentos usados nas queimadas, além de aplicar embargos e notificações aos infratores.

Um dos casos mais graves ocorreu em Bodoquena, em setembro, quando uma queimada controlada de folhas secas saiu do controle e se espalhou com o vento forte, atingindo 194 hectares — sendo 120 de vegetação nativa — e alcançando 22 propriedades vizinhas. O responsável foi multado em R$ 1,4 milhão, com base no Decreto Federal nº 6.514/2008, que regulamenta a Lei de Crimes Ambientais.

A PMA reforça que o uso do fogo sem autorização é proibido e representa um risco elevado durante o período seco. A corporação orienta produtores rurais e a população em geral a adotarem práticas seguras de manejo e denunciarem atividades suspeitas. A meta, segundo a instituição, é reduzir os danos ambientais e preservar os ecossistemas de Mato Grosso do Sul, especialmente nas regiões do Cerrado e do Pantanal, que sofrem com os impactos das queimadas.

