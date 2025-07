Projeto para conter enchentes na Avenida Ernesto Geisel está 50% concluído

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

As obras que visam conter as enchentes e erosões no Rio Anhanduí, na Avenida Ernesto Geisel em Campo Grande, estão dentro do cronograma, de acordo com a Prefeitura Municipal. Até agora, metade do serviço já foi concluído e a estimativa é de que, até fevereiro do próximo ano, tudo esteja concluído.

O projeto inclui a construção de paredes de gabião no trecho do rio entre a Rua do Aquário e a Avenida Manoel da Costa Lima. Além disso, será feito o controle do canal do rio, com escadarias, dissipadores e obras para controle da água da chuva, a fim de evitar que o aumento das águas chegue aos bairros e cause enchentes.

Também, no projeto, é previsto o recapeamento da avenida e a instalação de áreas de convivência, com quadras de esportes, pista de caminhada e ciclovia.

A primeira fase da obra foi executada entre as ruas Santa Adélia e Abolição, em frente ao Shopping Norte Sul Plaza, tendo sido finalizada em 2019. A segunda parte da obra estava parada por muitos anos e foi retomada em setembro de 2024, com investimentos que já ultrapassam R$20,9 milhões.

“Uma obra parada há 30 anos agora vai transformar a vida dos moradores. Seguimos firmes fazendo o certo para entregar uma região mais protegida contra alagamentos e processos de erosão. Estamos fazendo o que precisa ser feito para avançar nessa e em outras frentes de serviço que são importantes para a cidade”, afirmou a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, em visita ao canteiro de obra.

Interdições

O trecho que está passando pelas obras vai da Rua da Abolição até a Rua Bonsucesso. Para evitar acidentes com a movimentação das máquinas e caminhões, a Avenida Erneto Geisel está interditada entre as Ruas Bonsucesso e Ceres.

“Inicialmente, é feito o preparo do colchão com pedra britada, seguido da instalação das gaiolas metálicas. As pedras, que devem estar limpas, secas e livres de impurezas, são encaixadas manualmente uma a uma dentro dessas estruturas”, explica a assessoria.



Limpeza constante

Entre o Shopping Norte Sul e a Avenida Ezequiel Ferreira Lima, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) já fizeram a retirada de lixo cinco vezes na Avenida.