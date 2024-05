Projeto propõe criação de frente parlamentar em defesa da 'Tarifa Zero' no transporte público

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande se reúnem na próxima terça-feira (7), para votar projeto de Lei que propõe criação de frente parlamentar em defesa da Tarifa Zero no transporte coletivo.

A proposta em pauta é da vereadora Luiza Ribeiro (PT). Na última segunda-feira (29), a Comissão Permanente de Mobilidade Urbana da Casa realizou uma audiência pública com especialistas e usuários para discutir o tema.

“Mobilidade urbana não é só transporte gratuito. Ele impacta em vários setores importantes da sociedade. Tem muita gente aqui em Campo Grande que não consegue emprego porque não tem dinheiro para ir em uma agência de emprego. Temos que pensar em qualidade. A mobilidade tem que ser a melhor opção, mas o transporte público hoje é falta de opção”, disse o vereador Prof. André Luís.

Durante a sessão, a vereadora Luiza Ribeiro destacou que o transporte público é um elemento eficiente e essencial para o desenvolvimento sustentável das cidades. Ela ressaltou que a implementação de uma tarifa gratuita não apenas aprimora a mobilidade urbana, mas também tem impactos positivos no meio ambiente, reduzindo as emissões de gases nocivos e a dependência de veículos particulares.

“Nossa cidade possui a 10ª tarifa mais cara entre as capitais brasileiras, cobrando hoje o valor de R$ 4,65, mesmo com Município e Estado subsidiando o concessionário, que recebeu no ano de 2023 o repasse de R$31,2 milhões de reais do Município e R$ 10,2 milhões do Estado. Nesse sentido, vemos que a gratuidade do transporte coletivo urbano se apresenta como a melhor solução para ampliar o acesso das pessoas à cidade e ao mesmo tempo garantir um meio de deslocamento mais sustentável para o meio ambiente”, disse o vereador André Luiz, que também participa da Comissão Permanente.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo e Urbano de Campo Grande, Demétrio Ferreira de Freitas, falou das dificuldades que os profissionais enfrentam no dia a dia.

“O trabalhador, todos os anos, tem demandas muito grandes com o Consórcio Guaicurus, e ultimamente chegamos a paralisar, pois o Consórcio alega que a tarifa que recebe não é suficiente. Tarifa zero é o sonho de todo mundo e o transporte coletivo tem que ser prioridade também”, defendeu.

Em sua fala, o vereador Ayrton Araújo (PT), destacou que a tarifa zero é um investimento. “Vai gerar emprego e renda, além de melhorar a qualidade do transporte coletivo. É um custo alto para o trabalhador e para o empresário. É um projeto fantástico e espero que, realmente, após essa audiência pública, haja interesse do Poder Executivo”, disse.

No caso da deputada federal e pré-candidata à prefeitura de Campo Grande, Camila Jara, destacou a importância da Tarifa Zero em Campo Grande.

“Não é possível normalizar perder um parente todos os dias no trânsito de Campo Grande. Nós, enquanto representantes públicos, temos a obrigação de nos comprometermos e pensar adiante, oferecer oportunidade para que as pessoas possam escolher qual meio de transporte vão utilizar. A tarifa zero já é uma realidade em outras cidades e não tem porque não ser realidade em Campo Grande”, garantiu.

