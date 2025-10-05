Promessa da ginástica brasileira morre aos 20 anos depois de sofrer acidente de moto

PREVISÃO DO TEMPO

Após Coxim atingir 40.8 °C e figurar como a maior temperatura do País no final de semana, Mato Grosso do Sul anotou quase dez municípios com umidade relativa abaixo de 20%

Com a umidade relativa do ar variando entre 20% e 12%, o Inmet aponta para o maior risco de incêndios florestais e os possíveis reflexos do tempo seco na saúde Paulo Ribas/Correio do Estado

Depois de Mato Grosso do Sul anotar quase dez municípios com umidade abaixo relativa abaixo de 20%, e de Coxim figurar com a maior temperatura do País (40.8 °C) no final de semana, a segunda-feira em MS já deve começar com alerta de perigo de baixa umidade para a maior parte do Estado.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), além de chegar a até 64 municípios de Mato Grosso do Sul, o alerta laranja de perigo de baixa umidade - que deve terminar por volta de 10h - atinge também o Goiás; Tocantins; o sul do Maranhão, boa parte do Piauí e a região sudeste do Mato Grosso.

Com a umidade relativa do ar variando entre 20% e 12%, o Inmet aponta para o maior risco de incêndios florestais e os possíveis reflexos do tempo seco na saúde, que envolve: ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca rachada e até mesmo sangramento nasal.

Entre as recomendações para manter a saúde em dia, é importante lembrar de:

Beber bastante líquido. Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Usar hidratante para pele e Umidificar o ambiente. Evitar atividades físicas

Vale lembrar que, durante o final de semana, Coxim chegou a figurar como a maior temperatura do País, batendo a marca de 40.8 °C, bem próximo do calor observado também em Aquidauana (40.5); Água Clara (39.5); em Maracaju (39.2) e no coração do Pantanal, na região do Nhumirim (39.1).

Além disso, a baixa umidade também deixou sua marca em Mato Grosso do Sul, com o menor percentual observado no município de Costa Rica (13%), apenas três pontos acima do pior índice nacional, registrado em Goianésia (GO).

Se os 13% já representam um índice abaixo da umidade relativa do deserto do Saara (que gira entre 14 e 20%), também Cassilândia; Chapadão do Sul; Coxim e Água Clara sofreram com o tempo seco e marcaram 14% nesse indicativo.

Depois desses, outros quatro municípios também ficaram abaixo da casa dos vinte por cento de umidade relativa do ar durante o final de semana, sendo:

Paranaíba (16%)

Sonora (16%)

Aquidauana (17%)

Sidrolândia (19%)

Previsão do tempo

Se o dia deve começar com alerta de baixa umidade, ao longo da segunda-feira (06) há previsão de um aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas em diversas áreas de Mato Grosso do Sul, com possibilidade de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento em locais isolados.

Tudo isso é causado pelo avanço de uma nova frente fria que, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) de Mato Grosso do Sul, interage com o transporte de ar quente e úmido.

As instabilidades devem se concentrar, sobretudo, nas regiões centro-sul, sudoeste e oeste, favorecidas pelo deslocamento de cavados e a atuação de áreas de baixa pressão.

Essa possibilidade de chuva deve passar longe da Capital nesta segunda (06), quando os termômetros registram sua última alta - com mínimas de 22 °C e máximas de 40 °C - antes de uma tendência de queda prevista para o decorrer da semana.

Na Grande Dourados e nas regiões sul e Cone Sul de MS, os termômetros devem registrar mínimas entre 20-22°C e máximas de 33-35°C.

Para a Cidade Branca de Corumbá a segunda-feira (06) também será de poucas nuvens, com temperaturas batendo mínimas de 25°C e máximas de 42°C, com uma umidade relativa que pode chegar na casa de 10%.

Iguatemi, no extremo-sul do Estado, a previsão para o clima nesta segunda-feira (06) é semelhante à prevista para Campo Grande, cerca de um grau apenas abaixo da umidade máxima (39°C).

Já no extremo norte de Mato Grosso do Sul, em Sonora, por exemplo, o clima nesta segunda-feira será de tempo claro e, além da umidade prevista de 10%, a previsão é que os termômetros atinjam até 42°C.

Na região próxima da fronteira com o Paraguai, Porto Murtinho é um dos municípios que aparecem com poucas nuvens neste início de semana, com o clima apresentando uma reviravolta já no dia seguinte, para quando são esperadas muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Ao leste de Mato Grosso do Sul, a semana começa com tempo claro e sem nuvens no município de Cassilândia, com uma leve tendência de elevação na temperatura pelo menos até na terça-feira (07).

Como bem esclarece o Cemtec, haverá queda nas temperaturas em grande parte do estado com o "avanço do sistema frontal". As mínimas podem atingir valores próximos de 10-12°C, principalmente no sul de Mato Grosso do Sul", conclui.

Assine o Correio do Estado