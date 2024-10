Promotor aprova propostas de Rose e Adriane para a segurança da Capital

arranhão no ecoturismo

Juntas, as duas punições somam R$ 800 mil. Inicialmente os dejetos atingiram o Córrego Bonito, que desemboca no Rio Formoso

Sete meses depois de ser multada em R$ 300 mil por conta de um vazamento de esgoto que acabou atingindo o Rio Formoso, o principal da região turística de Bonito, a concessionária Ambiental MS Pantanal voltou a ser multada nesta quinta-feira (17) pela Polícia Militar Ambiental pelo mesmo problema. Desta vez, a multa foi um pouco maior, de R$ 500 mil.

Assim como havia acontecido em março, novamente o vazamento de esgoto atingiu o córrego Bonito, que corta a região central da cidade, e deságua no Formoso. De acordo com nota divulgada pela PMA, a multa foi aplicada depois de denúncia recebida por telefone.

E, segundo esta denúncia, “no local ocorria há algum tempo extravasamento de esgoto, na caixa de inspeção”. Neste local, de acordo com a PMA “há várias caixas de inspeção localizadas nas duas margens do curso d'água, que nasce em uma área brejosa. No entanto, apenas uma delas apresentava vazamento, inclusive com a presença de um forte odor fétido e o extravasamento de esgoto seguindo diretamente para o curso d’água”

Políciais ambientais flagraram vazamento de grande volume de esgoto que inicialmente atingia o Córrego Bonito e depois chegava ao Rio Formoso

“Diante dos fatos, foi arbitrada uma multa no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme previsto no Artigo 62 do Decreto Federal nº 6.514/2008”, informou a PMA. Imagem divulgada pela polícia mostram que no local havia uma espécie de chafariz de esgoto.

Ainda de acordo com a Polícia Ambiental, “o problema foi sanado durante a vistoria, pois uma equipe da empresa responsável pelo local compareceu para iniciar os reparos na estrutura”.

Em 22 de março a PMA constatou vazamento de esgoto às margens do mesmo córrego e o caso está sendo alvo de inquérito do Ministério Público Estadual.

Este córrego tem cerca de 14 quilômetros e desemboca no Rio Formoso cerca de três quilômetros acima do atrativo turístico Balneário do Sol, um dos mais movimentados de Bonito. Um pouco mais abaixo está outro importante ponto turístico, o Ecoparque Porto da Ilha.

Em justamente por poluir o principal rio da região é que os policiais ambientais aplicaram multa pesada, pois entenderam que o vazamento estava gerando risco à saúde dos turistas que frequentam aqueles locais.

E, assim como ocorrera em março a concessionária atribuiu a culpa pelo vazamento aos usuários do serviço. “A Ambiental MS Pantanal informa que, na manhã da última quinta-feira (17/10), foi acionada pela Secretaria de Meio Ambiente de Bonito devido à ocorrência de um vazamento de efluente no bairro Portal do Rio Formoso, causado pelo uso inadequado da rede coletora de esgoto”, informou a empresa por meio de nota.

E, “assim que tomamos conhecimento da situação, uma equipe foi imediatamente deslocada ao local para realizar a desobstrução da rede de esgoto que foi causada pelo lançamento indevido de materiais na rede de esgoto”, continuou a empresa.



FATURAMENTO MILIONÁRIO

A MS Pantanal, que pertence ao Grupo Aegea, o mesmo que controla a Águas Guariroba de Campo Grande, foi contratada em 2021 pelo Governo do Estado para coletar e tratar o esgoto de 68 municípios do interior nos quais a Sanesul atua.

Por mês, conforme dados relativos a 2023 divulgados pela Sanesul, esta empresa privada recebe em torno de R$ 7 milhões para coletar e tratar os dejetos.

Considerada a capital do Ecoturismo de Mato Grosso do Sul, o município de Bonito recebeu 313 mil turistas ao longo do ano passado. E a tendência é de que neste ano o número seja superado, pois nos primeiros seis mes a cidade recebeu 163.920 turistas, conforme dados oficiais coletados pela prefeitura.