DESCONFORTO

O bispo diocesano Dom Henrique Aparecido de Lima "puxou a orelha" do padre Leão Pedro, que chamou Lula de demônio e pôs em xeque a credibilidade do poder Judiciário

A polêmica missa do padre Leão Pedro, realizada em Dourados no último domingo (22), em que chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de "demônio" e insinuou fraudes no sistema eleitoral brasileiro, continua a provocar a reações.

A primeira delas veio do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). O promotor de Justiça João Linhares Júnior estava na missa e enviou, por escrito, uma queixa ao bispo da igreja, Dom Henrique Aparecido de Lima, que prometeu providências, segundo o promotor.

O promotor João Linhares Júnior, junto com outros fiéis, considerou inoportuna e infeliz a pregação do ódio feita pelo padre durante a missa e, mais ainda, por ter sido dentro da igreja - um local em que as pessoas vão para buscar um contato mais direto com o Deus Pai, Filho e Espírito Santo.

O promotor entrou em contat com a Diocese de Dourados e e o bispo Dom Henrique Aparecido de Lima, em nota, trouxe à tona a segunda reação ao episódio, que independente de ideologia partidária, não deve ser instigado dentro de um templo religioso. Confira a nota na íntegra:

"Caríssimos sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, seminaristas e todo os nossos cristãos leigos e leigas, sujeitos na Igreja e na Sociedade, saudações em Cristo Jesus!

Como é sabido por todos, nós vivemos momentos de incertezas e acirramentos que podem gerar divisões na sociedade em que vivemos, devido as situações que marcam o momento atual em nosso pais e no mundo, onde todos sofrem as consequências e na igreja não é diferente. Pois, ela está inserida nesta mesma sociedade.

Assim enquanto cristãos, povo de oração pertencentes a uma igreja que tem seus valores e fundamentos baseados em Jesus Cristo, autor e príncipe da Paz, somos conclamados a sermos também autênticos e promotores da mesma Paz e do entendimento, onde prevaleça o diálogo e o respeito mesmo nas diferenças.

Por isso, eu, Dom Henrique, CSsR, convido a todos que entremos em espírito e atitude de oração para poder sentir para onde o Espírito Santo de Deus quer nos conduzir. Porque essas incertezas e acirramentos, acabam nos desestabilizando e mexendo fortemente com o nosso humano e não realizando aquilo que o Espírito Santo de Deus quer nos orientar. Mas, quando a Igreja se coloca unida e em Oração, com certeza Deus nos ilumina e nos traz a graça do discernimento.

Continuemos em oração para que a Luz de Deus continue a brilhar em nosso meio e seguirmos como Igreja viva no meio do mundo e sinal profético de Cristo Jesus. Desta forma, a Igreja que tem como propósito o acolhimento e a unidade de todos os filhos e filhas de Deus sem acepção de pessoas.

Assim, eu, Dom Henrique, CSsR, como toda a Igreja, afirmo que o posicionamento da Diocese de Dourados seja única e exclusivamente a propagação do evangelho levando todos à maturidade espiritual, social e comunitário em qualquer seguimento da sociedade.

Assim colocado, quero agradecer a cada um do Clero, dos Religiosos e Religiosas seminaristas e a todo o Povo de Deus que se colocaram e se colocam em oração e discernimento para os encaminhamentos pastorais e da unidade da nossa Diocese de Dourados".

Assine o Correio do Estado