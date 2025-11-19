Quadrilha de adolescentes faturou mais de R$ 25 mil em esquema de desmonte de bicicletas

Três adolescentes foram apreendidos em flagrante e outros cinco foram conduzidos à 3ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas na última terça-feira (18) por agentes da SIG (Seção de Investigação Geral) e do NRI (Núcleo Regional de Inteligência) durante a Operação Desmanche Final voltada à repressão de roubos, furtos e receptação de bicicletas elétricas.
Durante a operação, que teve início durante a manhã e se desenvolveu até o período da noite, os três adolescentes foram apreendidos em flagrante suspeitos da prática de um roubo qualificado ocorrido na noite de segunda-feira (17).
O trio teria subtraído uma bicicleta elétrica, mediante grave ameaça contra uma mulher e sua filha de 11 anos, utilizando arma de fogo de mentira para intimidar as vítimas. A arma também foi encontrada e apreendida.
Durante as investigações, foi constatado que a quadrilha foi responsável por cerca de sete atos infracionais equiparados a crimes contra o patrimônio. O modus operandi era sempre o mesmo: três ou quatro adolescentes usavam a falsa arma de fogo para aterrorizar vítimas mais frágeis ou vulneráveis.
No total, foram recuperadas oito bicicletas elétricas, além de dezenas de peças oriundas da desmontagem de outros veículos também roubados.
A Polícia Civil estima que o prejuízo causado pelo grupo ultrapasse R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Durante a prestação de depoimento, os adolescentes confessaram os atos infracionais e detalharam como agiam, esclarecendo que após os roubos, levavam as bicicletas elétricas para suas casas, onde as desmontavam e remontavam novas combinações com peças diferentes, e ainda pintavam com cores diversas da original, na tentativa de dificultar a identificação e recuperação pela polícia.
Os três adolescentes apreendidos em flagrante foram encaminhados às celas da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC), onde permanecerão à disposição da Justiça. Em razão da gravidade dos atos infracionais, eles poderão ser submetidos à internação provisória junto à Unidade Educacional de Internação (UNEI).
Os demais identificados, que não foram surpreendidos em flagrante, serão submetidos a procedimentos investigativos e judiciais próprios, podendo também serem penalizados com internação provisória em UNEI.
As investigações continuam com o objetivo de identificar possíveis receptadores e elucidar outros atos infracionais praticados pelo grupo.