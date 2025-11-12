Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

OPERAÇÃO PORTO SECO

Quadrilha movimentava R$100 milhões por ano com contrabando de cigarros em MS

As investigações começaram em outubro, após uma prisão em flagrante por transporte de cigarros oriundos do Paraguai

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

12/11/2025 - 11h24
Um esquema de contrabando de cigarros que movimentava cerca de R$ 100 milhões por ano foi alvo da Polícia Federal, que deflagrou na manhã desta quarta-feira (12) a Operação Porto Seco, com apoio da Receita Federal, na região sul de Mato Grosso do Sul.

Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão nos municípios de Dourados e Douradina, onde, segundo as investigações, imóveis eram usados como depósitos para o armazenamento das cargas ilegais antes de serem distribuídas para o estado de São Paulo.

As investigações começaram em outubro, após a prisão em flagrante de um motorista que transportava cigarros de origem estrangeira, provenientes do Paraguai.

Conforme o Superintendente Adjunto da Receita Federal, Erivelto Alencar, o grupo movimentava cerca de R$ 8 milhões por mês com a atividade criminosa. O material apreendido durante as buscas será analisado e pode ajudar a ampliar as investigações.

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de contrabando e associação criminosa.

ALÍVIO

Depois de um 2024 assustador, temperatura média cai 1,5 grau em MS

Aquecimento global é um dos temas centrais da COP30 e os números relativos a 2025 trazem um alívio depois de dois anos seguidos de calor recorde

12/11/2025 12h45

Em meio aos debates da COP30, onde o principal tema é o aquecimento global, dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (CEMTEC ) trazem um pequeno alento. A temperatura média em 2025, pelo menos em Mato Grosso do Sul, está bem mais baixa que nos dois anos anteriores. 

Em 2023 e 2024, as temperaturas médias em Mato Grosso do Sul foram as mais altas da história, com 25,7 e 26,1 graus, respectivamente, segundo o meteorologista Vinícius Sperling, do Cemtec. A temperatura média medida desde 1948 é de 24,6 graus. 

Em 2025, conforme os dados relativos aos dez primeiros meses, a temperatura média  foi de 24,66 graus em Mato Grosso do Sul, o que é praticamente um 1,5 grau abaixo daquilo que foi registrado ao longo de 2024. 

Embora 1,5 grau pareça algo insignificante, o meteorologista lembra que esta diferença foi o suficiente para criar um ambiente propício para queimadas assustadoras no Pantanal, baixa histórica do Rio Paraguai e escassez de chuvas.  Tudo isso foi provocado, segundo ele, por um El Niño de grande intensidade. 

A partir do momento em que as temperaturas aumentam mais de 1,5 grau acima da média, ressalta o meteorologista, os sistemas naturais começam a entrar em colapso. "É o tal limite para frearmos as mudanças climáticas mundiais", destaca ele. Ou seja, em 2024 o Estado enfrentou temperaturas literalmente alarmantes.  
Segundo Vinícius Sperling, ainda faltam dois meses para acabar 2025, mas o período tradicional das fortes ondas de calor (agosto, setembro e outubro) já passou e por isso é bem provável que 2025 se caracterize como um ano de volta momentânea à normalidade das temperaturas. 

Nos dez primeiros meses de 2024, por exemplo, a temperatura média já estava em 26,024 graus. Depois disso a média aumentou mais um pouco e fecho o ano em 26,1 graus. 

O recuo deste ano, porém, está longe de significar que tenha havido uma interrupção na tendência de aumento da temperatura média em Mato Grosso do Sul. Em 1948, explica Vinícius, esta média histórica era de cerca de 24,2 graus e em 2024, por volta de 24,9 graus.

Apesar do alívio deste ano frente aos dois anos anteriores, o meteorologista destaca que nos últimos 25 anos, em 16 deles as temperaturas ficaram acima da média histórica. Em igual período (1985 até 2000) do final do século passado, foram apenas sete anos com calor acima da média.

Em 2024, possivelmente por causa do El Niño, seguidas ondas de forte calor atingiram boa parte de Mato Grosso do Sul Linha pontilhada vermelha mostra que a temperatura média anual de Mato Grosso do Sul está em constante elevação

Normalmente, segundo o meteorologista, as altas temperaturas também são acompanhadas por chuvas abaixo da média. Prova disso, é que em 2024 foram registrados apenas 780 milímetros, em média, em Campo Grande. Isso é 46% abaixo daquilo que é registrado historicamente, 1.455 milímetros. Em 2025, porém, apesar do alívio no calor, a chuva resiste em cair. Até agora, foram pouco menos de 800 milímetros. 

Prova de que as temperaturas estão mais amenas neste ano que em 2024 é a redução no consumo de energia elétrica, uma vez que os aparelhos de ar condicionado são acionados por períodos menores de tempo. 

Balanço dos nove primeiros meses da Energisa publicados na última sexta-feira (7) revelam queda de 7,8% no consumo de energia em 2025 na comparação com igual período do ano anterior. E isso ocorreu mesmo com aumento de 1,5% (18 mil) no número de clientes da empresa.
 

VIOLÊNCIA INFANTIL

Mãe é presa por agredir filha de 8 anos com chinelo, cinto e mãos

Com hematomas no rosto, pescoço e região dos olhos, menina conta sofrer agressões da mãe desde os 6 anos de idade

12/11/2025 12h00

Na última terça-feira (12), a Polícia Civil de Campo Grande prendeu uma mulher em flagrante por maus tratos a sua filha de 8 anos de idade. A prisão aconteceu no bairro Jardim São Lourenço, entre o Jardim Nova Era e o Jardim Itatiaia.

Com denúncia dos vizinhos, a informação chegou à polícia após os gritos da criança ecoarem pelo prédio com origem de um apartamento próximo. Segundo as informações, no local, a menina estava com marcas visíveis de agressão no rosto.

De acordo com a investigação da Polícia Civil, a mulher identificada pelas iniciais T.B.S. e de 40 anos, teria agredido a filha com chinelo, cinto e mãos. A vítima realizou exame de delito, que confirmou os hematomas no rosto, pescoço e próximo aos olhos.

Em depoimento, a criança contou que a mãe tinha histórico de agressões contra ela, de forma não isolada, a garota sofria desde os 6 anos de idade.

O avô da menina e pai da mulher confirmou que sabia sobre outras vezes que a mãe teria agredido a menina. Ele então solicitou formalmente medida protetiva para a neta.

Ainda de acordo com as investigações, na noite anterior às agressões, a mulher ingeriu grande quantidade de bebida alcoólica, junto a medicamentos controlados e estava em casa, apenas ela e a filha.

Ao confessar a agressão, ela contou que teria agido de tal forma para ‘corrigir’ a filha, e que a intenção não estava em machucá-la, mas admitiu agir com excesso. 

Diante do artigo 136, do Código Penal, maus-tratos é qualificado quando a agressão é direcionada a menores de 14 anos. A pena teve mudança recentemente e varia entre 2 a 5 anos de reclusão.

  • Para casos de lesão corporal de natureza grave, a pena pode chegar até 7 anos, com mínimo 3.
  • Em casos que resulta a morte, a reclusão passa a ser de 8 a 14 anos, apenas pelos maus-tratos.

A mulher do caso está presa e aguarda audiência de custódia.

