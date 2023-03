Quatro dias após assinatura de contrato, Way-112 inicia recuperação da MS-112

Na última quinta-feira (23), o Grupo Way Brasil assinou o Contrato de Concessão da MS-112 e trechos das rodovias federais BR-158 e BR-436. Nesta segunda-feira (27), o Extrato do Contrato de Concessão foi publicado, e a concessionária assumiu a administração e operação dos 412,4 quilômetros compostos pela rodovia MS-112 e trechos da BR-158 e BR-436.

Além da administração, o Grupo Way será responsável pela execução dos Trabalhos Iniciais, previstos no Contrato de Concessão e no Programa de Exploração da Rodovia (PER). Serão 30 anos de concessão e, inicialmente, o projeto prevê solucionar os problemas emergenciais da rodovia para proporcionar mais segurança aos usuários e fluidez ao tráfego

A MS-112 vai do entroncamento com a BR-158, em Três Lagoas, até o entroncamento com a mesma rodovia federal, em Cassilândia, em uma extensão de 200,5 quilômetros. Já o trecho da BR-158 em concessão segue da Way-306 (Cassilândia) até o entroncamento com a rodovia MS-444 (Selvíria), totalizando 193,8 quilômetros. E o da BR-436, do entroncamento com a rodovia BR-158, em Aparecida do Taboado, até o término da ponte interestadual, em uma extensão de 18,10 quilômetros.

Trabalhos iniciais

O Programa de Recuperação Emergencial da Way-112 nessa fase de Trabalhos Iniciais, deve minimizar os problemas existentes, que apresentem riscos iminentes aos usuários, e melhorar as condições de tráfego.

Inicialmente, a equipe está realizando a Operação Tapa-Buraco e Serviços de Roçada em todos os trechos das rodovias sob Concessão.

Divulgação

A longo prazo

Nos seis primeiros meses, a concessionária realizará operação de tapa-buraco e capinaria. Nos primeiros nove meses, será implantada a operação de atendimento ao usuário.

A partir do primeiro dia do décimo mês, deve ser implantado o centro de controle operacional (CCO), seis bases operacionais e um sistema de radiocomunicação.

“Essas bases operacionais são divididas entre o apoio ao usuário e o serviço do usuário. São nossos funcionários que ficam da metade do prédio pra lá, e da metade do prédio pra cá nós temos a parte que é o serviço do usuário. Ali tem banheiro masculino, feminino, deficiente e fraldário, com água, café, o que precisar para o atendimento”, comentou Paulo Nunes, diretor-presidente da concessionária Way, durante cerimônia de assinatura do Contrato de Concessão.

Será recuperada uma unidade da Polícia Rodoviária Militar, em Três Lagoas, e uma base da Polícia Rodoviária Federal, em Paranaíba. A unidade da Secretaria da Fazenda, em Aparecida do Taboado, será reformada.

"As principais obras do segundo ao quinto ano serão a instalação de radares, sensores e a recuperação total do pavimento", acrescentou o diretor-presidente.

A concessionária também deverá realizar implantação de 53km de faixas adicionais, alargar e/ou adequar pontes, readequar acostamentos, implantar e realizar melhoria de 45 rotatórias alongadas e implantar o contorno de Cassilândia, no KM-217 da MS-306.

"São 413 quilômetros de rodovias que irão contar com terceira faixa, acostamento, apoio e suporte ao usuário com ambulâncias, guinchos e conectividade, que é uma inovação nesses contratos. É fundamental que tenhamos essa malha rodoviária para dar condições para toda essa região, que tem crescido muito com grandes investimentos industriais", ressaltou, na ocasião, o governador do Estado, Eduardo Riedel.

Grupo Way

O Grupo é composto por empresas com experiência sólida no setor de construção e concessões, principalmente em rodovias (Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda; Senpar Ltda.; TCL Tecnologia e Construções Ltda. e TORC – Terraplanagem, Obras Rodoviárias e Construções) uma gestora global de investimentos em logística, real estate e infraestrutura GLP, e uma consultora de gestão empresarial (NL4 – Nunes Lopes Consultoria e planejamento).