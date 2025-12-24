Quatro meses após festa de inauguração, Vila dos Idosos segue fechada

Vila da Melhor idade, próximo ao Horto Florestal, tem 40 apartamentos de 34 metros quadrados para locação social a idosos

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

No dia 29 de agosto, em meio às comemorações relativas ao aniversário de 126 anos de Campo Grande, foi realizado um grande evento festivo de inauguração dos 40 apartamentos da chamda Vila dos Idosos, ou da Terceira Idade, no centro da cidade. Porém, quatro meses depois, o local permanece fechado.

No dia da festa, que teve a participação de centenas de idoos e quando também foi realizado o sorteio dos futuros moradores, o diretor-presidente da Agência Municipal de Habitação de Campo Grande (Emha), Cláudio Marques Costa Júnior, informou que ainda faltavam alguns ajustes burocráticos e técnicos, mas a previsão era de que antes do final do ano tanto os apartamentos quanto os dez espaços comerciais estariam ocupados.

Agora, porém, faltando oito dias para o fim deste prazo, nem mesmo o "pai" do projeto, o ex-vereador e atual presidente da Fundação de Cultura, Valdir Gomes, tem alguma informação sobre a entrega efetiva dos apartamentos. O Correio do Estado procurou também o diretor da Emha, mas até a publicação da reportagem ele não havia dado retorno.

Além da prefeita Adriane Lopes e do deputato Lídio Lopes, seu marido, do evento de descerramento da tradicional placa de inauguração participaram pelo cinco vereadores, quatro secretários municipais e até um senador da República.

A inauguração da Vila dos Idosos fez parte das comemorações dos 126 anos de emancipação de Campo Grande (Paulo Ribas)

No início do projeto, em 2018, ainda com Maquinhos Trad à frente da gestão municipal, ele foi orçado em R$ 7 milhões. Ao ser concluído, porém, havia consumido mais que o dobro, em torno de R$ 15 milhões. A construção começou em junho de 2022 e a previsão era de que os trabalhos fossem concluídos em 24 meses, ou junho de 2024. Agora, 42 meses depois, segue inacabado.

Os apartamentos têm área privativa de 34 metros quadrado e cada morador terá que "pagar aluguel" de R$ 155,00, conforme valor anunciado no dia 29 de agosto.

E, para ajudar nos custos da manutenção do condomínico, dez salas comerciais foram oferecidas para instalação de padaria, farmácia, conveniência e outros tipos de comércio. A meta é faturar pelo menos R$ 20 mil mensais com estes arrendamentos.

Os idosos sorteados poderão permanecer nos imóveis pelo tempo que necessitarem ou se enquadrarem nos critérios definidos pela administração municial. Nenhum, porém, será proprietário ou poderá repassar o direito de ocupação a outra pessoa. No dia 29 de agosto já foi formada uma fila de espera com o sorteio de 40 suplentes.

No começo da disputa, 1.144 pessoas com mais de 60 anos fizeram a inscrição. Destas, 212 acabaram sendo desclassificadas por não atenderem aos critérios de elegibilidade. E, com os 932 restantes, ainda foram 23 concorrentes por moradia.

Para ter direito ao apartamento, os interessados não podem ter renda superior a 3 salários mínimos; não podem proprietário de outro imóvel, estar cadastrado na Emha e ter 60 anos ou mais.

PREMIAÇÃO

Por conta da relevância do projeto, em setembro deste ano, exatas três semanas após a festa de inauguração, a prefeita Adriane Lopes foi homenageada durante 72º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), realizado em João Pessoa (PB)

Ela e o diretor da Emha receberam o “Selo Mérito 2025”, nas categorias Atendimento Habitacional de Grupos Sociais com Necessidades Específicas e Regularização Fundiária e Edilícia.

A honraria é considerada uma das mais importantes do Brasil neste segmento e foi entregue à prefeita Adriane Lopes (PP), que destacou o reconhecimento nacional aos projetos coordenados pela Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha).