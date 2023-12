previsão

Os termômetros podem chegar aos 35ºC na Capital

Com três alertas de tempestades para Mato Grosso do Sul, previsão do tempo divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que o tempo estará quente e chuvoso.

Conforme os alertas publicados, válidos até amanhã (24), as tempestades devem ocorrer principalmente nas regiões leste e centro norte do Estado. Ainda assim, não se descarta a possibilidade de chuvas nas demais regiões.

Para hoje (23), segundo a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec), espera-se sol e aumento de nebulosidade ao longo do dia.

Dourados tem mínima de 24°C e máxima de 32°C. Nas regiões Sul-Fronteira e Cone-Sul, Ponta Porã e Iguatemi registram valores semelhantes, entre 24°C e 31°C.

Na região do Bolsão, Paranaíba amanhece com 23°C e marca 30°C à tarde, já em Três Lagoas a mínima é de 24°C e a máxima chega aos 31°C. Em Coxim e Camapuã, no Norte, as temperaturas variam entre 24°C e 31°C.

Corumbá, no Pantanal, tem mínima de 26°C e máxima de 34°C; Aquidauana, na mesma região, marca 25°C pela manhã e 33°C pela tarde. Porto Murtinho, no Sudoeste do estado, inicia o dia aos 27°C e atinge 36°C nos horários mais quentes.

Os termômetros em Campo Grande marcam 24°C inicialmente e atingem 30°C nos horários de sol mais intenso.

Já para os próximos dias, espera-se elevação do calor. Em Campo Grande, o domingo (24) deve chegar à máxima de 34ºC e mínima de 24ºC. Enquanto no feriado de Natal (25), os termômetros podem chegar aos 35ºC, conforme o Inmet.

Calor intenso

Mesmo com as chuvas recorrentes, o calorão ainda é predominante em Mato Grosso do Sul.

Ontem (22), Porto Murtinho foi a cidade mais quente do país, registrando altas de temperaturas, que chegaram à máxima de 39,4ºC.

Em sequência, mais cinco cidades de MS também estiveram entre as 20 mais quentes do país: Juti, com 37,8ºC; Ivinhema e Jardim, com 36,7ºC; e Amambai e Maracaju, com 36,4ºC.