Com intempéries das mudanças climáticas, bombeiros estão combatendo incêndio de altas proporções na reserva ambiental do Rio Negro, em Corumbá. Na região, além do calor, a temperatura pode atingir até 43°C.

São 35 militares atuando a campo com o apoio do Grupamento de Operações Aéreas com uso de aeronaves Air Tractor.

O fogo iniciou na manhã de domingo (24), duas guarnições especialistas em combate a incêndios florestais foi deslocada para o local. Ontem, militares resgataram animais silvestres, até o momento a quantidade não foi divulgada.

Divulgação Bombeiros Corumbá

"Os Bombeiros Militares realizam uma busca ativa por animais silvestres que possam estar feridos devido o incêndio, caso seja encontrado algum animal é acionado o médico veterinário mais próximo do GRETAP para ser realizado o devido atendimento para uma possível reinserção do mesmo em seu habitat", informou a nota do CBMMS.

A frente das operações, Tenente-coronel Tatiane Dias, que comanda o Centro de Proteção Ambiental (CPA), conversou com o Correio do Estado e explicou que as condições de estiagem, calor, extenso, vento propiciam o avanço das queimadas. Até o momento são 571 hectares da reserva consumida pelo fogo.

"Esse período de estiagem, principalmente quando vai aproximando meio-dia até final da tarde, essas condições atmosféricas acabam favorecendo a propagação de incêndios florestais porque a temperatura aumenta e a velocidade do vento também. Fora o desgaste dos próprios combatentes porque a gente têm registros de temperatura nessa semana na região do Pantanal de até 43°C"

Parque Estadual Pantanal do Rio Negro

A reserva ambiental foi estabelecida no dia 5 de junho de 2000, por meio do Decreto Estadual N° 9.941. Possui uma área total de 78.302,9781 e seu território abrange os municípios de Corumbá e Aquidauana.

O principal objetivo da criação do parque é a preservação de espécies da fauna e flora e a manutenção do regime hidrológico, já que o local é rico e possui um extenso sistema de irrigação: o brejão do Rio Negro, lagoas, cordoes de matas que são refúgio e fontes de alimentos de diversos animais silvestres. Além disso, é considerado um berçário de peixes do Pantanal, conforme aponta o Plano de Manejo do Parque, publicado no ano de 2008.

Focos

Além da reserva, há outro foco de queimada a 30 km do município de Corumbá, onde uma frente composta por 20 bombeiros realiza o combate.

O Centro de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros Militar avistou foco de calor na região do Paiaguás, que está sendo monitorada via satélite 24h, como não houve registro de expansão não houve necessidade de enviar guarnição para essa região.

Assine o Correio do Estado