Pesquisa inédita do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou que 83 mil pessoas de Mato Grosso do Sul fizeram teletrabalho em 2022, e que esses profissionais tiveram carga horária semanal 2,4 horas menor do que aqueles que não realizaram teletrabalho, além de rendimentos médios 81,5% superiores.

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) considera teletrabalho um tipo de trabalho remoto em que o profissional utiliza dispositivos eletrônicos pessoais (equipamentos de Tecnologia, Informação e Comunicação - TIC) como computador, tablet ou telefone (celular ou fixo) para realizar o trabalho, sendo que, o uso desses dispositivos precisa ser uma parte essencial da execução do serviço.

Destas 83 mil pessoas que realizavam teletrabalho, 79 mil atuavam no domicílio, ou seja, 95,1% dos teletrabalhadores exerceram a função na sua própria residência em pelo menos 1 dos 30 dias avaliados na pesquisa.

Em relação às horas habitualmente trabalhadas por semana, a carga horária dos sul-matogrossenses que realizaram teletrabalho foi 2,4 horas inferior a daqueles que não realizaram: os profissionais do teletrabalho atuaram em média 38,2 horas por semana, e os que não executaram teletrabalho trabalharam em média 40,6 horas semanais.

Além de menos horas trabalhadas, os profissionais do teletrabalho apresentaram rendimentos em média 81,5% maiores.

Segundo a pesquisa, a média de rendimentos das pessoas ocupadas no Estado ficou em R$ 3.129,00, e o rendimento das pessoas que faziam teletrabalho no próprio domicílio foi de (em média) R$ 5.680,00.

O valor do rendimento médio de quem exerce teletrabalho do domicílio coloca Mato Grosso do Sul está exatamente no meio do ranking entre as Unidades Federativas, com o 14º maior rendimento. O maior valor foi registrado no DF (R$ 9.179,00). O menor, no MA (R$ 3.928,00).

Trabalho Remoto

Em Mato Grosso do Sul, 105 mil pessoas estão em trabalho remoto, o que representa 7,5% do total de ocupados do MS. Destas, 96 mil pessoas realizavam trabalho remoto em domicílio.

O trabalho remoto é considerado pela pesquisa como aquele executado em um local alternativo ao local padrão de trabalho, ou seja, local onde normalmente se espera que sejam realizadas as atividades daquela ocupação. Ele difere to teletrabalho pela ausência da necessidade de uso de equipamentos pessoais de tecnologia para exercer a função.



A PNAD Contínua foi realizada por meio de Acordo de Cooperação Técnica com a Universidade Estadual de Campinas - Unicamp e o Ministério Público do Trabalho – MPT.

Assine o Correio do Estado.