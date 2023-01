Quinze guardas municipais são alvos de operação por corrupção em Ponta Porã

Segundo o GAECO, os guardas municipais integravam um grupo de whatsapp denominado 'Laranjas Podres', por meio do qual se comunicavam e tratavam de ilícitos - Divulgação/MPMS/GAECO

Quize guardas municipais foram alvos de mandados de prisão e busca e apreensão, nesta terça-feira (31), na segunda fase da Operação Deviare, do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), através do Grupo de Atuação de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco).

A Operação Deviare objetiva investigar atos de corrupção cometidos por agentes da Guarda Municipal.

Com o apoio operacional do Batalhão de Choque, foram cumpridos oito mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão nos imóveis dos investigados, bem como no quartel da Guarda Municipal.

A segunda fase consiste no desdobramento das investigações realizadas em 15 de setembro de 2022 (1ºfase), quando foram apreendidos telefones celulares que lançaram luz a um quadro de corrupção sistêmica praticado por guardas municipais de Ponta Porã.

Segundo o MPMS, os agentes de segurança municipal desfrutavam de suas funções públicas para obter vantagens e praticar atos irregulares na região fronteiriça do estado.

Os guardas municipais tiraram vantagens, sobretudo de pequenos contrabandistas.

Ainda segundo o órgão, os guardas se apropriaram de mercadorias irregulares, fruto de supostos contrabandos, como cigarro e armas.

De acordo com informações do Gaeco, a situação estava em estado de descontrole, visto que “tal era o descalabro da situação que vários desses guardas municipais integravam um grupo de whatsapp denominado ‘Laranjas Podres’, por meio do qual se comunicavam e tratavam de ilícitos”.

Além disso, as investigações constataram que alguns dos guardas municipais dedicavam-se ao tráfico de armas e munições, de diferentes calibres, na região da fronteira.

Em nota, a Prefeitura de Pontã Porã informou que disse que lamenta que lamenta que alguns guardas sejam alvos da operação, mas que oferecerá todo apoio necessário ao Ministério Público.

"Todo servidor que descumprir as normas legais será alvo de sindicância administrativa na esfera que nos compete e punido nos termos da legislação, observado sempre o contraditório e o direito da ampla defesa", diz a nota.

Primeira fase

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, em setembro de 2022, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO/MPMS) deflagrou a priemira fase da Operação “Deviare” para cumprimento de quatro mandados de prisão preventiva e oito mandados de busca e apreensão.

Quatro guardas municipais de Ponta Porã, cidade a aproximadamente 300 quilômetros de Campo Grande, foram presos por desvio de fuzis, pistolas, revólveres e munição e porte de aproximadamente 1.800 quilos de maconha.

As investigações do GAECO/MPMS também revelaram que pelo menos um dos guardas costumava adquirir, receber, transportar, ocultar e armazenar armas de fogo e munições dos mais variados calibres, naquela região de fronteira, que eram expostas para venda.

Além disso, foi identificado que um dos investigados buscava consumir conteúdos midiáticos de pornografia infantil.

Nomenclatura

O nome da operação faz alusão ao ato de desviar (em italiano), já que a investigação do GAECO se iniciou em razão do desvio de armas de fogo e munições por parte de guardas municipais em uma ocorrência de tráfico de drogas em agosto de 2021.

