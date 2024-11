Veja como quitar dívidas antigas de água e esgoto, com desconto e parcelado.

Procurado

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul está em busca de informações sobre Flávio Saad, de 49 anos, apontado como autor do feminicídio de Ana Claudia Rodrigues Marques, de 44 anos, e do homicídio de Carlos Augusto Pereira de Souza, de 49 anos, assassinados na última segunda-feira (11), em Campo Grande. O crime deixou os moradores do Bairro Coophatrabalho estarrecidos.

Conforme informações policiais, equipes do Batalhão de Choque foram acionadas por vizinhos na rua Ibirapuã, após ouvirem gritos vindos da residência de Ana, seguidos por tiros, logo depois da meia-noite. No local, os policiais encontraram Ana Claudia e seu namorado, Carlos Augusto, mortos na residência.

Diante das informações recebidas, os militares decidiram realizar rondas pela região e analisar câmeras de segurança em busca do paradeiro do autor do crime. Após a análise das imagens, os policiais identificaram o autor se dirigindo ao local do crime. As imagens foram mostradas ao filho do suspeito, que o reconheceu.

Após a confirmação dos dados, os policiais foram até a residência de Flávio Saad e encontraram cápsulas de revólver calibre .38, além de 12 munições de calibre .32, 84 munições de calibre .357, um revólver calibre .22, número 132504, e um revólver Smith & Wesson calibre .357.

Após as constatações, os policiais realizaram novas buscas pelo autor do crime, mas, até o momento, ele não foi localizado.

Em busca de informações, a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) disponibilizou um canal de denúncias para tentar descobrir o paradeiro de Flávio Saad.

De acordo com a polícia, o denunciante não precisa se identificar. O número disponibilizado pela DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) é: (67) 9.9273-6024.

