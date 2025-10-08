Rapaz é assassinado a tiros por vingança em praça de Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Luan Felipe Pereira Santana foi assassinado a tiros, na noite desta terça-feira (7), na Praça dos Amigos, localizada no cruzamento da avenida Orlando Darós x rua João Francisco Damasceno, no bairro Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande.

Ele foi atingido na cabeça e tórax. Com isso, morreu na hora. O crime ocorreu por vingança.

De acordo com o boletim de ocorrência, Luan Felipe teve uma desavença com Augusto na segunda-feira (8), ocasião em que Augusto foi lesionado e acabou internado na Santa Casa.

Rafael de Luca Mareco Cardoso e mais cinco rapazes prometeram vingar o ocorrido contra Augusto. Em seguida, Rafael marcou um encontro com a vítima via WhatsApp. O grupo foi até o local do encontro em um veículo Volkswagen Taos, onde se desentenderam.

Vinicius, que faz parte do grupo de amigos que queriam se vingar, efetuou três disparos contra a cabeça e tórax de Luan Felipe. O grupo fugiu do local de carro.

Após o crime, a Polícia Militar foi acionada via 190 para atender uma ocorrência de homicídio. O Batalhão de Choque (BPMChoque) compareceu no local dos fatos e assumiu a ocorrência.

Após denúncia anônima, policiais chegaram ao autor e seus comparsas:

Vinícius Cesar de Souza Moreira (autor dos disparos)

Rafael de Luca Mareco Cardoso (responsável por marcar o encontro com a vítima)

Marcos Vinícius Lima Recalde (motorista do carro)

Matteo Dalmatí da Rosa (proprietário da arma de fogo utilizada no crime)

Eduardo Kin Miranda de Oliveira (irmão de Augusto, que está na Santa Casa)

Geovany DC Santos (presenciou o crime)

Os seis rapazes foram algemados e encaminhados a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL) para adoção de medidas cabíveis. O veículo Volkswagen Taos também foi apreendido e encaminhado à delegacia.

No local do crime, compareceram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e funerária para socorrer a vítima, preservar o local dos fatos, fazer a perícia e recolher o corpo, respectivamente.

O crime foi registrado como “homicídio qualificado pela traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, na forma tentada” na DEPAC-CEPOL.

ESTATÍSTICA

Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 315 pessoas foram mortas (homicídio doloso), entre 1º de janeiro e 8 de outubro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Desse número,

288 são homens

19 mulheres

8 não tiveram o sexo divulgado

91 são jovens

175 são adultos

27 são idosos

9 são adolescentes

6 são crianças

7 não tiveram a idade divulgada

105 ocorreram em Campo Grande

210 ocorreram no interior do Estado

Os assassinatos ocorreram em janeiro (49), fevereiro (34), março (44), abril (35), maio (33), junho (27), julho (27), agosto (38) e setembro (28).

HOMICÍDIO

Homicídio é quando uma pessoa tira a vida da outra intencionalmente.

Homicídio doloso é a forma mais grave de tirar a vida de alguém, pois envolve a premeditação e a intenção de causar a morte. Isso significa que o autor do crime tinha a intenção clara de matar a vítima, agindo de forma deliberada e consciente.

Veja os tipos de homicídio doloso:

Homicídio Simples: O homicídio simples ocorre quando alguém tira a vida de outra pessoa de forma intencional, mas sem agravantes. Por exemplo, um indivíduo que, durante uma briga, mata outra pessoa sem qualquer motivo específico pode ser acusado de homicídio simples.

Homicídio Qualificado: O homicídio qualificado é uma forma mais grave de homicídio doloso, envolvendo circunstâncias agravantes. Por exemplo, se o homicídio for cometido com crueldade, mediante paga ou promessa de recompensa, ou para ocultar outro crime, ele será considerado qualificado e terá penas mais severas.