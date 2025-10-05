Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

APÓS 3 DIAS

Rapper Hungria recebe alta de hospital após suspeita de intoxicação por metanol

Boletim médico afirma que cantor teve "excelente evolução clínica"

Agência Brasil

05/10/2025 - 19h00
O rapper Hungria, de 34 anos, recebeu alta médica neste domingo (5). Ele estava internado no hospital DF Star, em Brasília, desde o dia 2, por suspeita de intoxicação por metanol, após ingestão de bebida alcoólica.

Segundo o boletim médico, o artista apresentou "excelente evolução clínica" e deverá seguir com os cuidados em casa.

O cantor fez exames no hospital para confirmar a intoxicação por metanol, mas os resultados ainda não foram divulgados. 

Até a tarde de sábado, o Brasil tinha registrado 14 casos confirmados de intoxicação por ingestão de metanol, segundo dados do Ministério da Saúde. Há ainda 181 casos em investigação. 

NACIONAL

Teste de R$ 10 identifica adulteração de bebida por metanol em 15 minutos

Criado por pesquisadores da Universidade Estadual Paulista Unesp, método é simples, barato e rápido

05/10/2025 16h06

Autoridades estão em alerta sobre uso de metanol nas bebidas alcóolicas

Autoridades estão em alerta sobre uso de metanol nas bebidas alcóolicas Arquivo

Pesquisadores da Universidade Estadual Paulista (Unesp) criaram um método simples e barato que, em poucos minutos, identifica adulterações em bebidas alcoólicas destiladas.

O teste foi desenvolvido em 2023 no Instituto de Química (IQ) da universidade em Araraquara, no interior de São Paulo, e patenteado no mesmo ano.

Na época, não houve interesse para a produção comercial. O kit custa entre R$ 10 e R$ 15 e, no caso das bebidas, dá o resultado em 15 minutos.

O país enfrenta agora uma avalanche de casos de intoxicação por metanol em bebidas. De acordo com o Ministério da Saúde, até este sábado, 4, foram 195 notificações de intoxicação após ingestão de bebida alcoólica, segundo os dados enviados pelos estados.

Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Piauí notificaram os primeiros casos em investigação.

Em todo o país, são 14 casos confirmados e 181 em investigação. Do total de registros, 162 são em São Paulo (14 confirmados e 148 em investigação). Dessas notificações, 13 são de óbitos. Um óbito confirmado no estado de São Paulo e 12 estão sendo investigados (7 em SP, 3 em PE, 1 na BA e 1 no MS).

Conforme a Agência Unesp de Inovação, o teste é mais barato, rápido e eficiente do que as metodologias disponíveis atualmente para detecção das quantidades de metanol em combustíveis e bebidas. Ainda segundo a agência, o teste não exige mão de obra especializada nem laboratórios altamente equipados.

A invenção foi patenteada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), com a denominação "Método colorimétrico quantitativo e kit portátil para detecção do teor de metanol em etanol, gasolina, bebidas alcoólica destiladas e vinagre", em 20 de junho de 2023.

O processo começa com a adição de um sal à amostra da bebida ou combustível, transformando o metanol em formol. Em seguida, um ácido é usado para gerar mudança de cor na solução, que indica a presença de metanol.

A técnica foi aplicada em amostras de gasolina, etanol, vodca, cachaça e uísque, apresentando 100% de precisão nas análises. O tempo para aparecer o resultado é de 15 minutos para bebidas alcoólicas e 25 minutos para combustíveis.

A coloração final permite classificar o teor de metanol na mistura de forma visual:

  • Cor verde: sem quantidades significativas de metanol.
  • Cor verde amarronzado: presença de 0,1% a 0,4% de metanol
  • Cor marrom: presença de 0,5% a 0,9% de metanol
  • Cor roxa: presença de 1% a 20% de metanol
  • Cor azul marinho: de 50% a 100% metanol

Atualmente, a cromatografia gasosa tradicional exige equipamentos sofisticados e horas de processamento, a um custo médio de R$ 500.

Conforme o relatório do estudo, o método mostrou-se linear e seletivo no limite de especificação da Agência Nacional de Petróleo (ANP), igual a 0,5% para etanol hidratado combustível comum e aditivado, gasolinas comum, premium e aditivada. O limite de detecção tanto para etanol combustível quanto para gasolina é igual a 0,2% de metanol.

A metodologia proposta também é seletiva para detecção de metanol na concentração máxima exigida pelo Ministério da Agricultura (Mapa), igual a 20mg/100mL, em bebidas alcoólicas destiladas vodca, whisky e cachaça comercial, e o mesmo se aplica para vinagre industrializado.

A pesquisa foi liderada por Larissa Alves de Mello Modesto, mestre em química e analista de desenvolvimento analítico pela Unesp - na época ela era mestranda.

De acordo com a pesquisadora, o método segue uma norma da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que estabelece critérios para a validação do uso, garantindo qualidade, confiabilidade e precisão dos resultados obtidos em ensaios laboratoriais aplicados a insumos farmacêuticos, medicamentos e produtos biológicos em todas as fases de produção.

À agência, Larissa Modesto detalhou a utilidade do teste. "Dono de bar, dono de resort, dono de qualquer evento que vai comprar grande quantidade de destilado, ele é o responsável pelo que está vendendo. Então é do total interesse fazer esse teste no momento de recebimento da mercadoria, pois é uma maneira de garantir a segurança do que ele está vendendo e a segurança dele mesmo", diz a pesquisadora.

 

Meio ambiente

Pantanal deve ser incluído em novas fases de expansão tecnológica de monitoramento ambiental

Segundo especialistas, o projeto, que abrange inicialmente a Amazônia, deve ser expandido para outros biomas, incluindo o Pantanal e o Cerrado sul-mato-grossense

05/10/2025 15h30

Pantanal e Cerrado estão na mira de expansão tecnológica de monitoramento ambiental

Pantanal e Cerrado estão na mira de expansão tecnológica de monitoramento ambiental Rodolfo Cesar / Correio do Estado

A expansão de sistemas de monitoramento ambiental, inicialmente pensados para a Amazônia e o Cerrado, deve chegar também ao Pantanal e a outras regiões críticas do país.

A possibilidade foi confirmada durante conversa com especialistas do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE) durante a Futurecom, em São Paulo na última quarta-feira (01), que destacaram o papel estratégico de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul nesse processo.

Segundo o professor da Universidade de Brasília (UnB) e membro sênior do IEEE, Renato Borges, o objetivo é construir uma cobertura ampla de dados para prevenção de desastres ambientais.

“A gente tem a Amazônia como referência, o Cerrado com algumas iniciativas prévias, mas isso não vai fazer sentido para chegar onde nós mencionamos de uma solução global se nós não tivermos uma cobertura completa. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, por sinal, são protagonistas. Tem grupos de excelência ali que trabalham exatamente com esse tipo de infraestrutura de torres”.

Pantanal sob pressão

O Pantanal sul-mato-grossense, que ocupa cerca de 65% de sua área total no Estado e foi considerado em 2022 a região com maior número de focos de calor no Brasil, sofre com queimadas cíclicas. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apontam que, somente em 2024, mais de 1 milhão de hectares do bioma foram atingidos pelo fogo.

Renato reconheceu esses desafios e ressaltou que sensores específicos já estão no radar do projeto.

“Para questões específicas, por exemplo, queimadas, existem outros tipos de sensores que vão compondo, mas isso também fica no radar. Inclusive, para a gente conseguir perceber esse impacto nesse tipo de monitoramento”.

Conectividade em áreas remotas

Um dos gargalos para levar torres de monitoramento ao Pantanal é a falta de conectividade. Muitas áreas do bioma não contam com cobertura de internet ou de telefonia celular, dificultando a transmissão de dados em tempo real.

O especialista explicou que a solução está na combinação de tecnologias terrestres e espaciais.

“Esse é o ponto chave, essa é exatamente a minha área específica de atuação. A minha principal participação nessa iniciativa é a parte de coletar os dados, fazer ingestão em plataformas, processar e disponibilizar. Aí a gente entra com tecnologias espaciais. Então, esse projeto tem junto o desenvolvimento de rede de satélites para coleta de dados".

A tecnologia foi projetada para funcionar mesmo em regiões de difícil acesso, com autonomia energética e redundância de transmissão.

“Ela vai ter a capacidade de gerar energia, de armazenar energia, de transferir esses dados via satélite. Se a gente tem condições de fazer redes em solo, isso também é feito via satélite". 

Além do Pantanal, o Cerrado sul-mato-grossense também deve ser beneficiado. A região concentra parte da produção agrícola do estado e sofre com desmatamento e perda de biodiversidade. De acordo com o MapBiomas, o Cerrado foi o bioma que mais perdeu vegetação nativa em 2023, e Mato Grosso do Sul está entre os estados mais impactados.

Com a integração de novas torres e satélites, será possível ampliar a capacidade de monitorar queimadas, enchentes e mudanças no uso do solo em tempo real, apoiando tanto a preservação ambiental quanto políticas públicas de mitigação de riscos.

Monitoramento ambiental

A professora Cristiane Pimentel, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e também membro sênior do IEEE, tem seu trabalho voltado para o estudo dos chamados Gêmeos Digitais, que são a reprodução de algo em um ambiente virtual para que seja feito um estudo do mesmo, seja para alguma predição ou para algo que vá ser estudo.  

Ela explicou à reportagem do Correio do Estado como é possível combinar sensores, inteligência artificial e modelos preditivos para antecipar desastres ambientais. 

“Nós fazemos um estudo de barragens, em parceria com a Usina Itaipu, para predizer o tempo de vida dessa barragem quando ela precisa parar para manutenção. E através desses modelos de monitoramento, conseguimos fazer esses estudos", afirma. 

A professora destaca modelos desse monitoramento também nas grandes cidades, como São Paulo, com o estudo em áreas de drenagem para escoamento da chuva, e Curitiba, no planejamento urbano, integração da infraestrutura e tecnologias, como metrôs e ônibus. 

O projeto principal de monitoramento ambiental acontece na Amazônia, para prevenção de queimada e de desmatamentos. 

Renato trabalha na parte prática, com a instalação de torres verticais nos biomas com sensores para estudo e transmissão de dados dessa área. 

“Não é possível chegar a um gêmeo digital somente com os satélites, sem colher operação em solo. A gente precisa entender como esse bioma se desenvolve, qual o impacto da ação humana ali. Então, essas estruturas verticais são instaladas no bioma, com sensores em vários pontos da torre, inclusive no subsolo. Essas torres ultrapassam a copa das árvores e têm um alcance de centenas de metros e, dependendo da altura, podem perceber processos em escala global, com muitas informações a serem analisadas". 

Esse monitoramento, segundo o especialista, é o que permite o sensoriamento do ambiente, que é a fase 1 para o desenvolvimento de um gêmeo digital, para que sejam colhidos os dados na fase 2, e a criação desse gêmeo na fase 3.

“O objetivo é trazer confiabilidade e confiança na informação, proteger essa informação para que ela chegue às nossas mãos de forma certeira e confiável˜, reforça Borges. 

Já estão em estudos e em desenvolvimento os gêmeos digitais globais, para simulação de cenários globais com alta precisão, mostrando impactos de decisões sobre os solos de outros biomas e regiões. 

“Esses gêmeos vão ajudar governos e empresas a escolher caminhos mais sustentáveis, seja nas áreas públicas como nas privadas, com uma predição de tomadas de decisões mais precisas, impactando diretamente na redução de custos e de uso de recursos˜, finaliza Cristiane. 

IEEE

O Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE) é a maior organização profissional técnica do mundo dedicada ao avanço da tecnologia em benefício da humanidade com mais de 486 mil membros entre engenheiros e especialistas em mais de 160 países, sendo 5 mil deles somente no Brasil. 

Suas publicações, conferências, padrões de tecnologia e atividades profissionais são recomendadas por diversos especialistas e a organização é fonte confiável para informações de engenharia, computação e tecnologia em todo o mundo. 

