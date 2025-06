Receita federal apreende éter capaz de produzir 75 toneladas de cocaína

Cidades

Projeto prevê operação conjunta com Pedro Juan Caballero e visa ampliar o fluxo de voos e impulsionar economia na fronteira

Um grupo de trabalho foi criado para elaborar um cronograma de ações com objetivo de transformar o Aeroporto Internacional de Ponta Porã em Aeroporto Binacional, com operação conjunta com a cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero. O anúncio foi feito no dia 20 de maio pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

Participaram do encontro o prefeito de Ponta Porã, Eduardo Campos, o presidente da Câmara Municipal, Agnaldo Pereira Lima, o presidente da Junta Municipal de Pedro Juan Caballero, Jorge Luís Medina Rivarola, o senador Nelsinho Trad e o deputado federal Dagoberto Nogueira, além de Laura Nuñez, conselheira da Embaixada do Paraguai no Brasil, e Daniel Longo da área técnica de aeroportos.

O grupo defendeu a proposta como uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento socioeconômico da faixa de fronteira.

O ministro Silvio Costa Filho destacou que o projeto faz parte da estratégia nacional de fortalecimento da integração com países vizinhos, em especial no contexto da Rota Bioceânica, que tem o objetivo de interligar os oceanos Atlântico e Pacífico por meio da infraestrutura de transporte sul-americana.

"O Aeroporto Binacional de Rivera, na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, servirá de modelo para a implementação técnica e jurídica do novo terminal”, afirmou o ministro.

A proposta conta com o apoio de diversos órgãos brasileiros e será discutida com instituições como Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), Receita Federal, Polícia Federal, Vigiagro e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), além de instituições paraguaias.

O grupo de trabalho deverá articular com esses entes para viabilizar a operação conjunta e aduaneira do terminal.

A empresa Aena Brasil, atual gestora do Aeroporto de Ponta Porã, já está investindo R$ 160 milhões em reformas e demonstrou total interesse em participar do processo de binacionalização.

A expectativa é que o novo formato amplie o fluxo de voos, estabeleça conexões diretas com Assunção, no Paraguai, e habilite o aeroporto para o transporte de cargas, impulsionando a economia da região.

“O projeto é um marco de desenvolvimento para a fronteira e já tem apoio do Parlamento Internacional Municipal – PARLIM, das autoridades de ambos os lados da fronteira e, agora, do governo federal brasileiro”, afirmou o prefeito Eduardo Campos.

O presidente da Câmara Municipal de Ponta Porã, Agnaldo Pereira Lima, também reforçou a relevância da iniciativa.