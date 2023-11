Após uma semana de instabilidades climáticas em grande parte de Mato Grosso do Sul, a chuva chega a Campo Grande neste sábado (25), trazendo um refresco para os termômetros que registram queda tímida na temperatura oscilando entre 21° C e 25° C, conforme indica o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Abrangendo a maioria das regiões em Campo Grande, a chuva chegou intensa no meio da tarde. No centro, uma pancada forte de cerca de 10 minutos lavou o asfalto, amenizando o calorão.



Confirmando a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) de indicação de chuva para o final de semana, segundo o prognóstico, ainda podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.



De acordo com o Cemtec, a formação de tempestades mais intensas deve ocorrer de maneira isolada. “O final de semana será de chuvas e temperaturas entre 30-33°C. São temperaturas mais amenas quando comparadas com o último final de semana (dias 18 e 19 de novembro), onde as temperaturas ultrapassaram os 40° C”.



DOMINGO



A previsão do Inmet para o domingo (26) para Ponta Porã e Dourados registram 18°C e 19° respectivamente e chegam aos 28° no decorrer do dia. Na região Leste, Anaurilândia a temperatura apresenta tendência de elevação com mínima de 19°C e máxima de 30°C.



A temperatura para o domingo em Campo Grande inicia aos 20°C, atingindo os 29°C ao longo do dia, contudo, a indicação é de possibilidade de chuva no período da tarde.

No Sudoeste do estado, Porto Murtinho marca 23°C inicialmente e atinge 29°C no período da tarde. Na região pantaneira, Corumbá tem mínima de 24°C e máxima de 28°C, enquanto Aquidauana apresenta variação entre 23°C e 28°C.

Três Lagoas, no Bolsão, registra 20°C pela manhã e 28°C à tarde; Paranaíba, na mesma região, tem mínima de 22°C e máxima de 30°. Desta vez, a temperatura mais alta do dia deve ser registrada no município de Coxim. Os termômetros marcam mínima de 22°C e chegam aos 31°C ao longo do dia.