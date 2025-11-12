Relíquias de São Vicente de Paulo chegam a Campo Grande; veja programação

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

As relíquias de São Vicente de Paulo, sacerdote francês que viveu de 1581 a 1660 e foi canonizado em 16 de junho de 1737 pelo Papa Clemente XII, em Roma, chegaram a Campo Grande nesta quarta-feira (12), onde ficarão expostas até o dia 18 de novembro.

As relíquias estão em peregrinação pelo Brasil, visitando diversas cidades como parte da celebração dos 400 anos da fundação da Congregação da Missão. As relíquias ficarão no País até março de 2028, percorrendo todas as dioceses do país.

No total, são três relíquias do santo padroeiro das obras de caridade da Igreja, sendo um relicário com um fragmento de costela, considerado fragmento de primeiro grau, e outros dois fragmentos de segundo grau, sendo um fragmento da túnica litúrgica e uma carta dele, de maio de 1630, enviada a Santa Luísa de Marillac, cofundadora das Filhas da Caridade junto com São Vicente.

Além disso, a peregrinação também é composta por uma réplica em cera do corpo do santo.

Em Campo Grande, nesta quarta-feita as relíquias estão expostas no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Na quinta-feira (13), às 9h as relíquias serão recebidas na Comunidade São Vicente de Paulo, localizada na Rua Náutico, 498, Jardim Panamá, onde ficarão expostas durante todo o dia para veneração dos fiéis. As 18h30, haverá missa seguida de vigília.

No dia seguinte, sexta-feira (14), a exposição será na Paróquia São João Batista, no Coophasul. No sábado (15), será a vez da Paróquia Santo Agostinho de Hipona, no Taveirópolis. Domingo (16), as relíquias seguem para a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Vila Planalto.

Na segunda-feira (17), as relíquias percorrem diferentes locais, ficando expostas das 6h às 12h, no Mosteiro Cisterciense, na Avenida Eduardo Elias Zahran, de onde seguem para o Seminário Maior Maria Mãe da Igreja, das 14h às 17h e, a partir das 18h30, ficarão na Paróquia São João Calábria, no Jardim Campo Grande.

No último dia da peregrinação pela Capital, das 7h ao meio-dia as relíquias do santo estarão na Paróquia Pessoal Nossa Senhora da Saúde, no Centro, e encerram a visita na Paróquia São Martinho de Lima, a partir das 16h, no Jardim das Mansões.

Confira a programação completa:

São Vicente de Paulo

São Vicente de Paulo nasceu em 1581, em cidade da Gasconha, região da França, em uma família de camponeses. Embora tenha passado a sua adolescência no campo, a sua perspicácia foi percebida por um benfeitor, que lhe ofereceu a oportunidade de estudar.

O sacerdote francês dedicou sua vida aos pobres e fundou diversas obras de caridade.

Já como sacerdote, em 20 de agosto de 1617,fundou as Damas da Caridade, hoje Associação Internacional da Caridade (AIC) e, em 1633, junto com Santa Luísa de Marillac, fundou as Filhas da Caridade, a mesma congregação de Santa Catarina Labouré, vidente de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa em 1830.

No dia 17 de abril de 1625, em Paris, na França, São Vicente de Paulo fundou a Congregação da Missão, com o objetivo de evangelizar os pobres e formar sacerdotes comprometidos com a caridade e a justiça.

Anualmente, no dia 27 de setembro, é celebrado o dia de São Vicente de Paulo, porque é a data do dia de falecimento dele (1581-1660).