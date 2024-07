Relógio da Calógeras em Campo Grande é incendiado por morador de rua

Motoristas que passaram pela Avenida Afonso Pena forma pegos de surpresa com a fumaça saindo na parte interna do relógio da 14 - Reprodução/

O antigo relógio da 14, um dos principais pontos turísticos de Campo Grande, localizado na Avenida Calógeras com a Afonso Pena, foi incendiado na manhã desta segunda-feira (15). Segundo testemunhas que passavam pelo local, o fogo começou depois que um morador de rua, que se abrigava na parte interna, ateou fogo em uma pilha de lixo.

De acordo com vídeos divulgados nas redes sociais, uma fumaça branca saindo da parte superior do relógio assustou pedestres que passavam pela região. Preocupados com a situação, comerciantes acionaram o Corpo de Bombeiros para apagar as chamas.

Ao Correio do Estado, alguns comerciantes relataram que o local há meses servia de abrigo para moradores de rua. Quem passava pela região sempre se deparava com uma grande quantidade de lixo, roupas e objetos na parte interna do antigo relógio da 14.

Uma equipe da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) compareceu ao local e realizou uma limpeza na parte externa do monumento.

Além dos bombeiros, equipes da Guarda Municipal também compareceram ao local para garantir a segurança do ponto turístico. O suspeito de atear fogo no monumento não foi localizado.

Marco Histórico de Campo Grande

Um dos principais pontos turísticos de Campo Grande, conhecido como Relógio da 14, é um monumento que faz referência ao relógio instalado em 1933 na Rua 14 de Julho, representando o marco zero da cidade. O monumento em 1970 chegou a ser demolido e em 1999 chegou a ganhar uma réplica na Avenida Calógeras.

De acordo com informações da Sectur, o espaço incendiado na manhã desta segunda-feira estava sem funcionamento, no momento do incidente.



