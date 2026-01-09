40% das vagas na REME já foram preenchidas - FOTO: Marcelo Victor/Correio do Estado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O período de matrícula na Rede Municipal de Ensino (REME) de Campo Grande iniciou na última quinta-feira (8) e já registrou 8,5 mil novos alunos.

Esse número é o equivalente a 40% da meta de 20 mil novos alunos na Rede para o ano de 2026, estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Atualmente, a REME tem capacidade para atender 112 mil alunos. Destes 92 mil já garantiram a vaga nas escolas para este ano através da rematrícula, que aconteceu até o dia 12 de dezembro de 2025.

As 20 mil vgas restantes, foram destinadas a novos alunos da Capital.

Segundo a Semed, a preferência das famílias tem sido pelo atendimento online. Das 8,5 mil matrículas, apenas 650 foram feitas por atendimento presencial na Central de Matrículas, o que mostra que o sistema online tem funcionado de forma estável, segundo a Secretaria.

A maior procura é para as crianças nos primeiros níveis escolares. Metade das inscrições é para alunos do Grupo 4 (para crianças de quatro a cinco anos) e para o 1º ano do Ensino Fundamental.

Como fazer a matrícula

Para realizar a matrícula é necessário que o solicitante acesse o site https://matricula.campogrande.ms.gov.br/ e preencha os dados do aluno que irá ocupar a vaga.

No site, é possível indicar três unidades de ensino da preferência pessoal, que será escolhida para o aluno baseada nos critérios de disponibilidade da unidade e proximidade da moradia do estudante.

O período é para novas matrículas do Ensino Fundamental e EJA, e as vagas serão definidas e divulgadas no dia 21 de janeiro pela Secretaria Municipal da Educação.

Nas EMEIs, para a educação infantil, é necessário fazer o cadastro no banco de dados da Semed e acompanhar as informações por meio da área do candidato, em que terá detalhes sobre as vagas disponíveis nas unidades escolares do município.

A primeira lista foi divulgada em 3 dezembro e a efetivação aconteceu entre 3 e 12 de dezembro de 2025.

As aulas terão início em 5 de fevereiro, mas a Rede Municipal já está em serviço com atendimento ao público, e durante o mês de janeiro com matrículas e organização das turmas e salas.

A REME alerta para algumas dicas importantes:

Atenção aos dados: O sistema não permite editar informações depois de finalizar o cadastro. Se houver erro, é necessário cancelar e fazer uma nova inscrição.

O sistema não permite editar informações depois de finalizar o cadastro. Se houver erro, é necessário cancelar e fazer uma nova inscrição. Transferências: Quem deseja mudar de uma escola municipal para outra também deve fazer o pedido pelo site.

Quem deseja mudar de uma escola municipal para outra também deve fazer o pedido pelo site. Efetivação: Após o dia 21 de janeiro, os pais devem ir até a escola indicada com os documentos (originais e cópias) para assinar o requerimento e garantir a vaga.

Se houver dificuldade com a internet ou perda de senha, os canais para contato são pelo telefone 0800 615 1515 ou através do site matricula.campogrande.ms.gov.br.

*Colaborou Noysle Carvalho