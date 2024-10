Repatriados do Líbano são recebidos por Lula em São Paulo

Eleições 2024

Algumas zonas eleitorais foram alteradas, conforme antecipado pelo TRE; saiba como consultar o local de votação

Marcelo Victor/Correio do Estado

Algumas Zonas Eleitorais foram alteradas para as Eleições Municipais de 2024 em Mato Grosso do Sul, conforme antecipado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). No entanto, alguns eleitores não fizeram a consulta antecipada e acabaram comparecendo ao local errado.

No caso de Maria Helena Escobar, foi ao encontrar uma vizinha que ela descobriu que a escola onde costumava votar estaria fechada, porque passa por reformas.

"Eu não sabia que o Lageado não estava aberto (...) Se o meu local mudou para longe, não vou nem votar", acrescentou.

Nas Eleições Majoritárias de 2022, o próprio governador do Estado, Eduardo Riedel, precisou mudar de escola, já que a que ele costumava votar estava em obras.

Para as adequações, às vezes ocorre de não alterarem o local da votação, mas sim a seção. A equipe de reportagem do Correio do Estado esteve na Escola Padre Tomáz Ghirardelli, que tem 8.569 eleitores cadastrados, e notou que algumas pessoas estavam confusas com relação à seção.

Também foi verificado que o local possuía diversos funcionários do Tribunal Regional Eleitoral para dar suporte e orientar.

O local de votação pode ser consultado pelo eleitor de duas formas: através do Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e do aplicativo e-Título, da Justiça Eleitoral.

Passo a passo

Através do Portal do Tribunal Superior Eleitoral:

acesse o site www.tse.jus.br e clique no menu "Serviços eleitorais", na barra superior da página;

acesse "Local de votação/zonas eleitorais";

clique em "Consulte onde votar";

o sistema abrirá uma lista de serviços, basta clicar em "8. Onde Votar";

preencha os campos com o nome, número do título de eleitor ou CPF, a data de nascimento, o nome da mãe e clique em "Entrar".

Preenchidos os dados, a página vai informar o número da inscrição eleitoral, a zona eleitoral e o local de votação, com endereço completo.

Através do E-Título

Já o aplicativo e-Título, a versão digital do título de eleitor, oferece acesso ao local de votação logo na tela de início, abaixo do nome da eleitora ou do eleitor. Além disso, por meio de ferramentas de geolocalização, o app guia a pessoa até a respectiva seção eleitoral.

Não perca a hora

Em Mato Grosso do Sul, o horário de votação será das 7 às 16h

Passe gratuito

Neste domingo (6), transporte público de Campo Grande funciona gratuitamente.

Conforme noticiado anteriormente pelo Correio do Estado, o serviço vai operar com frequência, itinerários e frota habitualmente ofertados nos dias úteis.

