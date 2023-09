Repórteres fotográficos são homenageados em dia de alusão a Valdenir Rezende

Valdenir Rezende deixou grande legado no fotojornalismo de Mato Grosso do Sul - Arquivo / Correio do Estado

Nesta segunda-feira (4), será realizada em Campo Grande uma sessão solene em homenagem aos fotógrafos de Mato Grosso do Sul, em alusão ao Dia do Repórter Fotográfico – Valdenir Rezende, celebrado no dia 2 de setembro.

Valdenir é considerado uma referência no jornalismo local, buscava sempre se aperfeiçoar. Em 2007, formou-se em jornalismo. Sobretudo, ele ganhou vários prêmios de jornalismo, dentre eles dois em primeiro lugar.

O evento acontecerá no Plenário Deputado Júlio Maia, da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul (ALEMS), às 18h30.

Durante a solenidade, outros profissionais talentosos que capturam momentos impactantes e histórias através de suas lentes serão homenageados.

Ao todo foram indicados 24 nomes para receber as homenagens, entre eles estão Álvaro Henrique de Oliveira Rezende, Bruno Henrique de Oliveira Rezende, Denilson Secreta Nantes, Luciana de Freitas Nassar, Marcos Miatelo e Wagner Santos Guimarães.

Ao longo da noite, também haverá uma exposição fotográfica com imagens de profissionais que trabalham nos gabinetes e no setor de Comunicação da ALEMS, bem como de fotógrafos da governadoria.

A exposição leva o nome de Antônio Carlos Souza, o Toninho, que faleceu em abril do ano passado em decorrência de um infarto.

A exposição terá fotos de Álvaro Rezende, Bruno Rezende, Ernesto Franco, Fernando Hassessian, Giovanni Franco, Hédio Fazan, Luciana Nassar, Melina Moraes, Pedro Ernesto, Saul Schramm, Victor Chileno e Wagner Guimarães.

Na mesma solenidade, o deputado Zé Teixeira (PSDB) prestará homenagem à memória de José Ferreira Gonçalves, também conhecido como Zé Tubaína, um dos pioneiros e maiores fotógrafos de Dourados.

Dia do repórter fotográfico

A data que lembra o dia do repórter fotográfico foi uma proposição do deputado estadual Marcio Fernandes, através da Lei Nº 5.880, de 16 de maio de 2022.

“Eu criei este dia para marcar na história de Mato Grosso do Sul o nome de Valdenir Rezende. Um profissional ímpar que dedicou a vida para a fotografia e nos deixou vítima da Covid-19, pandemia que levou grandes nomes de diversas categorias”, destacou Márcio Fernandes.

Já o Diploma de Honra ao Mérito Legislativo foi instituído através da Resolução 9/2023, de autoria do deputado Marcio Fernandes (MDB).

“Esta é uma oportunidade para reconhecer o papel essencial desses profissionais na comunicação visual. Suas imagens não apenas ilustram notícias, mas também têm o poder de evocar emoções, contar histórias e fornecer insights profundos em nossa sociedade. Através de suas lentes, o público é levado para os bastidores de eventos importantes, é sensibilizado para questões globais e é capaz de testemunhar a riqueza da vida cotidiana”, ressaltou o deputado.

Valdenir Rezende

O repórter fotográfico Valdenir Rezende começou a trabalhar no Correio do Estado na década de 80, como office boy do setor de Recursos Humanos, onde se interessou pela fotografia.

Anos mais tarde, conheceu sua esposa Rosângela Gauna de Rezende, também no Correio do Estado, e tiveram dois filhos.

Sua paixão pela fotografia foi tamanha que encantou seus dois filhos, Álvaro Rezende e Bruno Henrique Rezende, que seguiram os passos do pai.

Ao longo da carreira, Valdenir foi agraciado com praticamente todos os prêmios de fotojornalismo de Mato Grosso do Sul.

Valdenir faleceu no dia 28 de fevereiro de 2021, em decorrência da Covid-19, aos 55 anos. Ele trabalhou no jornal Correio do Estado por cerca de 40 anos.

A morte de Valdenir causou grande comoção entre colegas de profissão e leitores que acompanhavam seu trabalho.