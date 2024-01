Reservatórios de Jupiá e Ilha Solteira vão receber 1 milhão de peixes em fevereiro

A empresa de capital chinês CTG Brasil, operadora das usinas hidrelétricas Ilha Solteira e Jupiá, no Rio Paraná, na divisa entre os Estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo, irá soltar neste mês de fevereiro um total de 1 milhão de peixes nas águas do rio onde gera energia.

As espécies, conforme informou a empresa que opera as hidrelétricas, são curimbatá, pacu-guaçu e piapara. A soltura ocorrerá no reservatório das duas usinas.

Os peixes serão soltos em diferentes datas ao longo do mês, ainda conforme a CTG Brasil. Os pontos de liberação são a foz do Rio Sucuriú, São José dos Dourados, a Vila dos Operadores, além dos municípios paulistas de Santa Clara D’Oeste e Santa Albertina.

“Com essa ação de fevereiro, vamos alcançar o total de 2,1 milhões de peixes soltos na bacia do rio Paraná que estão programadas para o ano de 2024. As solturas anteriores foram realizadas entre novembro e dezembro de 2023, mas já contemplavam o calendário deste ano”, explica o especialista de Meio Ambiente da CTG Brasil, Norberto Castro Vianna.

A CTG do Brasil também informou que as solturas fazem parte do Programa de Manejo e Conservação da Ictiofauna. O objetivo do programa é repovoar e garantir diversidade de peixes por meio da produção e soltura de espécies nativas, com a autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Os peixes utilizados no programa de repovoamento são produzidos na Piscicultura da CTG Brasil, em Salto Grande (SP). No laboratório, além da produção de peixes, são desenvolvidas pesquisas em parceria com universidades.

“A soltura de peixes de espécies nativas é um modo de colaborar com o desenvolvimento desses ecossistemas, garantindo a reprodução e o estoque pesqueiro”, completa Vianna.

Desde 2016, quando a empresa assumiu a gestão do programa, foram soltos mais de 25 milhões de peixes nas bacias dos rios Paraná e Paranapanema.

Assine o Correio do Estado