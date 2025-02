Réu por homicídio é executado a luz do dia em Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Douglas Cosme dos Santos Rocha, de 34 anos, foi morto a tiros, no meio da rua, na tarde do último sábado (8) no bairro Jardim São Conrado, em Campo Grande. Ele aguardava julgamento por um homicídio ocorrido em 2021, no bairro Aero Rancho, sendo apontado como o responsável pela execução do "xará", Douglas Felipe Prudêncio Rolon.

Executado à luz do dia

O corpo de Douglas Cosme dos Santos Rocha foi encontrado em uma via urbana não pavimentada, caído sob uma motocicleta Honda/CG vermelha, que pilotava quando foi atingido pelos disparos.

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito.

Segundo o boletim de ocorrência, o corpo da vítima possuía múltiplas perfurações. Junto com ele, foram encontradas três "trouxinhas" de substância análoga a cocaína, um projétil, 15 estojos de munição de calibre 9mm e um carregador de pistola 9mm contendo 17 munições intactas calibre 9mm. Os itens foram apreendidos pela Perícia Criminal.

Também foram recolhidos o celular da vítima e uma mídia de DVD, com imagens de câmeras de segurança de uma residência nas proximidades, que não contém imagens do crime, mas de dois indivíduos - apontados como os principais suspeitos - passando nas proximidades do local na hora do crime em uma motocicleta.

Envolvido com tráfico

Moradores do bairro informaram que a vítima era conhecida pela prática de tráfico de drogas. Devido à essa informação, a Polícia Militar recolheu as chaves, que estavam junto ao corpo do indivíduo, e foram até a residência da vítima, onde foram encontradas drogas e objetos utilizados para o tráfico, além de um revólver calibre .38 com munições.

Os entorpecentes, bem como a motocicleta que estava com a vítima, foram encaminhadas para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar).

Execução em 2021

Douglas Cosme é apontado como o responsável pela morte de seu xará, Douglas Felipe, de 19 anos, em dezembro de 2021. O julgamento do caso, no entanto, não havia ocorrido.

O crime aconteceu por volta das 11h30, no bairro Aero Rancho. O suspeito teria se aproximado, pilotando uma bicicleta, do veículo onde estavam Douglas Felipe e outras três pessoas. Os disparos atingiram a cabeça e o pescoço do jovem, que chegou a ser encaminhado com vida ao hospital, mas não resistiu e morreu, além das costas do condutor do veículo, que tentava fugir.

Após o crime, Douglas Cosme fugiu, e só foi preso em abril de 2022. Sete meses após a prisão, ele foi solto para responder ao processo em liberdade.

Assine o Correio do Estado.