Cidades

petróleo

Reunião da Celac termina sem comunicado oficial sobre situação da Venezuela

Comunicado oficial seria emitido somente se houvesse consenso entre todos os participantes, o que acabou não ocorrendo

Agencia Estado

Agencia Estado

05/01/2026 - 07h20
Continue lendo...

A reunião extraordinária de ministros das Relações Exteriores no âmbito da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) foi encerrada neste domingo, 4, sem uma declaração ou comunicado sintetizando uma posição comum dos 33 países do grupo sobre a situação da Venezuela. Como as deliberações são tomadas por consenso, não havia expectativa de uma nota conjunta após o encontro, de acordo com interlocutores do governo brasileiro.

O número de países que participaram ainda não foi divulgado, mas compareceram ao encontro virtual representantes das maiores economias da América do Sul e América Central. O ministro das Relações Exteriores da Argentina não participou, mas um funcionário do corpo diplomático do país esteve presente.

A reunião durou cerca de 2 horas e foi realizada por videoconferência. Cada país manifestou a sua posição. O Brasil reiterou o seu posicionamento. Anteontem, Lula disse que os bombardeios em território venezuelano e a captura de Maduro ultrapassam uma linha "inaceitável". O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, também condenou a ofensiva.

MÉXICO

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (4) que "é preciso fazer algo em relação ao México" e que os cartéis de drogas são "muito fortes e governam o país", o que é uma ameaça direta aos Estados Unidos.

Trump afirmou ainda, em entrevista coletiva a bordo do avião presidencial, que, em todas as conversas que mantém com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, oferece o envio de tropas americanas para combater o crime organizado. Mas, de acordo com o presidente americano, Sheinbaum tem "medo" de enfrentar os cartéis.

O presidente americano não detalhou se há planos concretos para uma ação militar no México, mas disse que Washington seguirá pressionando para conter o tráfico de drogas e a atuação das organizações criminosas que operam a partir do país vizinho.

CUBANOS MORTOS

O governo de Cuba informou na noite do domingo, 4, que 32 cubanos morreram nos bombardeios realizados por forças dos Estados Unidos na véspera, em Caracas, durante a operação que resultou na captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

Segundo nota oficial lida na televisão estatal cubana, os mortos cumpriam missões em nome das Forças Armadas Revolucionárias e do Ministério do Interior, a pedido de autoridades venezuelanas. O governo não divulgou os nomes nem as funções dos agentes e classificou a ação americana como "terrorismo de Estado".

Cuba decretou luto oficial de dois dias, com bandeiras a meio mastro e suspensão de eventos públicos, em homenagem às vítimas do ataque. Aliado de Maduro, o presidente Miguel Díaz-Canel voltou a criticar os Estados Unidos e afirmou que Washington trata a América Latina como seu "quintal". 

 

NOVA ALVORADA DO SUL

Acidente grave deixa mulher morta, 12 feridos e BR-163 interditada

Feridos foram socorridos pelas ambulâncias da Motiva Pantanal e Corpo de Bombeiros Militar e encaminhados ao Hospital Municipal

05/01/2026 07h45

Rodovia foi totalmente interditada nos dois lados e teve congestionamento

Rodovia foi totalmente interditada nos dois lados e teve congestionamento DIVULGAÇÃO

Continue Lendo...

Uma pessoa morreu e outras 12 ficaram feridas em um acidente gravíssimo entre carreta bitrem e três carros - Fiat Palio, Hyundai HB20 e Chevrolet Spin -, na tarde deste domingo (4), no KM-400 da BR-163, entre Nova Alvorada do Sul e Campo Grande.

O acidente aconteceu por volta das 17 horas em um trecho conhecido como “Curva do Adelino”. A rodovia foi totalmente interditada nos dois sentidos e teve congestionamento de dezenas de quilômetros por aproximadamente quatro horas, das 17h às 21h.

Com o impacto da batida, uma mulher, não identificada, que estava em um carro de passeio, foi arremessada para fora do veículo e faleceu no local. O motorista da carreta não se feriu.

Os feridos foram socorridos pelas ambulâncias da Motiva Pantanal e Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) e encaminhados ao Hospital Municipal de Nova Alvorada do Sul.

Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil, Polícia Científica, funerária e Motiva Pantanal estiveram no local para isolar a área, recolher vestígios do acidente, realizar a perícia, retirar o corpo e sinalizar a rodovia, respectivamente.

As causas e dinâmica do acidente não foram divulgadas e serão apuradas pelas autoridades.

ACIDENTES FATAIS

Acidente de trânsito é uma das principais causas de morte em todo o mundo.

Acidente de carro, moto, bicicleta ou atropelamento, nas cidades ou em rodovias, são tragédias que acontecem toda semana em Mato Grosso do Sul.

As principais causas são excesso de velocidade, falha em ceder a passagem, dirigir sob efeito de álcool, distrações, sonolência e condições climáticas adversas, como chuva forte.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) traz algumas orientações ao condutor no trânsito. Confira:

  • Não dirija caso consuma bebida alcoólica
  • Não dirija cansado ou com sono
  • Use cinto de segurança
  • Respeite a sinalização
  • Respeite o limite de velocidade da via
  • Porte documentos oficiais com fotos, os quais devem estar quitados
  • Realize revisão do carro: pneus, limpadores de para-brisa, freios, nível de óleo, bateria, lâmpadas, lanterna e extintor

Cidades

Cerca de 300 mil idosos brasileiros têm algum grau de autismo, diz estudo

Pesquisadora relata que diagnóstico tardio costuma vir com alívio

04/01/2026 23h00

A taxa de TEA em idosos é ligeiramente maior entre os homens

A taxa de TEA em idosos é ligeiramente maior entre os homens Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Continue Lendo...

A prevalência autodeclarada de Transtorno do Espectro Autista (TEA) entre indivíduos com 60 anos ou mais é 0,86%, o que corresponde a aproximadamente 306.836 pessoas. A taxa é ligeiramente maior entre os homens (0,94%) em comparação com as mulheres (0,81%).

A análise feita pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPGCS) da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), com base no Censo Demográfico de 2022.

De acordo com estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 70 milhões de pessoas no mundo inteiro vivem com algum grau de TEA, condição do neurodesenvolvimento caracterizada por dificuldades persistentes na comunicação e na interação social.

Embora o TEA seja tipicamente diagnosticado e manifeste seus sinais durante a infância, trata-se de uma condição que permanece ao longo da vida. Em adultos mais velhos o reconhecimento ainda é limitado, tanto no diagnóstico quanto ao acesso a terapias adequadas.

“Do ponto de vista das políticas públicas de saúde, esses dados reforçam a importância de desenvolver estratégias para a identificação e o apoio a adultos mais velhos com TEA. A prevalência tem crescido nos últimos anos, porém a literatura científica nacional e internacional ainda é escassa em relação ao que se sabe sobre o TEA no contexto do envelhecimento”, afirmou a pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde na PUCPR, Uiara Raiana Vargas de Castro Oliveira Ribeiro.

Segundo a pesquisadora, pessoas que envelhecem no espectro tendem a apresentar redução na expectativa de vida e alta prevalência de comorbidades psiquiátricas, como ansiedade e depressão, além de maior risco de declínio cognitivo e de condições clínicas, incluindo taxas mais elevadas de doenças cardiovasculares e disfunções metabólicas.

“Dificuldades na comunicação, sobrecarga sensorial e rigidez de comportamento podem dificultar ainda mais o acesso à saúde dessa população. Portanto, o conhecimento em torno da prevalência do TEA em pessoas idosas no Brasil é o primeiro passo para compreender suas necessidades e assim subsidiar políticas públicas direcionadas a este público”, disse.

Diagnóstico tardio

De acordo com a pesquisadora, a identificação do TEA em pessoas idosas é difícil porque algumas manifestações do transtorno como isolamento social, inflexibilidade, comportamento rígido e interesses restritos podem ser confundidos com características de outros transtornos ou sintomas de ansiedade, depressão ou demência.

Além disso, a falta de profissionais capacitados para a identificação e até as modificações nos critérios podem dificultar o diagnóstico.

“O diagnóstico é frequentemente recebido com alívio, porque o idoso sente que oferece uma explicação para dificuldades interpessoais e sensoriais vivenciadas ao longo da vida, promovendo maior autocompreensão e aceitação”, explicou a especialista.

