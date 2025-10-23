Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

PROGRAMA PÚBLICO

Revendedoras de Mato Grosso do Sul já podem se credenciar no programa Gás do Povo

Cerca de 60 mil empresas em todo o país podem se cadastrar para participar do programa

João Pedro Flores

23/10/2025 - 17h35
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal iniciou, nesta quinta-feira (23), a etapa de adesão das revendedoras de gás de cozinha (GLP) ao novo programa Gás do Povo, iniciativa do governo federal que vai garantir a gratuidade na recarga de botijões para famílias de baixa renda. Cerca de 60 mil empresas em todo o país podem se cadastrar para participar do programa.

O programa vai oferecer gratuidade na recarga do botijão de gás de cozinha para 15 milhões de famílias brasileiras, beneficiando cerca de 50 milhões de pessoas.

O benefício será efetivado na hora da compra e não pode ser utilizado para outros fins, garantindo assim que se atinja o propósito de promover o uso seguro e saudável do GLP, reduzindo a dependência da lenha, que causa doenças respiratórias, impacta a qualidade de vida e compromete a saúde pública.

Para participar, a empresa precisa estar autorizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e em situação regular junto à Receita Federal.

A Caixa será responsável pela operação do programa, incluindo a adesão das revendedoras e a distribuição do benefício às famílias selecionadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). O pagamento será feito de forma eletrônica, no momento da compra, diretamente nas revendas habilitadas - sem intermediários.

Valores

Na última sexta-feira (17), os ministérios da Fazenda e de Minas e Energia divulgaram os valores que serão utilizados como base para reembolsar os revendedores credenciados no programa.

Em Mato Grosso do Sul, o valor referente ao botijão de gás de 13kg é de R$ 98,67. O maior valor de referência ficou para o estado vizinho, Mato Grosso, com R$ 125,05. De acordo com o Governo Federal, até dezembro, o investimento total será de R$ 3,57 bilhões. A previsão para 2026 é de R$ 5,1 bilhões.

Funcionamento e regras

As revendedoras credenciadas devem permanecer no programa por no mínimo três meses e estão proibidas de cobrar taxas adicionais. O atendimento deve ser feito de forma igualitária a todas as famílias beneficiárias.

A gestão e o monitoramento das revendas participantes ficarão a cargo do Ministério de Minas e Energia (MME), que atua em conjunto com o Ministério da Fazenda na definição dos preços de referência regionalizados do gás de cozinha.

Substituição do Auxílio Gás

Lançado em setembro, o Gás do Povo substituirá gradualmente o Auxílio Gás, criado em 2021, com o objetivo de ampliar o acesso ao gás de cozinha e garantir dignidade e segurança alimentar às famílias mais vulneráveis. O programa deve alcançar cerca de 50 milhões de pessoas em todo o país.

Terão direito ao benefício famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda per capita (por pessoa) de até meio salário mínimo, e cujo cadastro tenha sido atualizado nos últimos 24 meses. A concessão do benefício dependerá da disponibilidade orçamentária e financeira do programa.

Quantos botijões de gás uma família poderá receber ao ano?

  • Com dois integrantes: receberão até três botijões por ano. Validade de quatro meses, cada vale.
  • Com três integrantes: receberão até quatro botijões por ano. Validade de três meses, cada vale.
  • Com quatro ou mais integrantes: receberão até seis botijões por ano. Validade de quatro meses, cada vale.

Assine o Correio do Estado

Cidades

Grande loja realiza sorteio de R$ 6 mil para clientes em Campo Grande

Vinte dias após a inauguração, a loja, famosa por seus produtos de beleza, traz mais um mimo para os entusiastas da marca

23/10/2025 17h37

Compartilhar

Imagem Divulgação

Continue Lendo...

A Sephora, rede varejista que arrastou uma multidão na inauguração, ocorrida no dia 3 de outubro, vem com a novidade da promoção Sorteio o Ano Todo do Programa de Benefícios.

A ação faz parte dos benefícios do Shopping Campo Grande, em celebração à chegada do empreendimento, e sorteará prêmios para três clientes, divididos em categorias.

Os clientes da Sephora que cadastrarem o número da nota fiscal de produtos adquiridos no local, pelo aplicativo do shopping, concorrerão a R$ 6 mil em prêmios, divididos em três categorias que correspondem a vales:

  • Clientes 3 Estrelas: ganharão R$ 3 mil em compras;
  • Clientes 2 Estrelas: ganharão R$ 2 mil em compras;
  • Clientes 1 Estrela: ganharão R$ 1 mil em compras.

Os clientes que chegaram a dormir no carro para aguardar a inauguração certamente não perderão a oportunidade de ganhar um mimo, que poderá ser revertido em compras.
 

Expansão do Shopping Campo Grande

O Shopping Campo Grande passará por reforma e irá ampliar o número de lojas, megalojas, restaurantes, vagas de estacionamento e vagas de emprego. 

Conforme noticiou o Correio do Estado, outra loja que deve abrir é a Zara. A rede espanhola já teve unidade em Campo Grande, no Shopping Bosque dos Ipês, e encerrou as atividades em janeiro de 2021, após sete anos de funcionamento. 

Conforme informado na época, o encerramento das lojas de menor porte fez parte de uma reorganização mundial da marca, que tem como foco o aumento das vendas digitais.

Também em negociações está a vinda de uma loja de roupas da Porsche e uma rede de hotéis, que será construída no complexo do shopping.

O projeto de expansão é em comemoração aos 35 anos da unidade, que irá ampliar o espaço comercial e inaugurar novos andares.

A proposta inclui dobrar o número de lojas de 149 para 300. Além disso, o espaço contará com 660 novas vagas de estacionamento, 5 novos restaurantes, 2 novas megalojas e 1 nova semi-âncora.

A fachada será reformada, inspirada na herança cultural local e na combinação de elementos contemporâneos com designs ancestrais.

A gerente de marketing do Shopping Campo Grande, Gabriella Alves, disse que também haverá utilização de inteligência artificial para experiência personalizadas e ampliação do espaço gourmet.

"Será uma oportunidade para trazer novas lojas e aproximar os clientes de marcas nacionais e internacionais com exclusividade que são queridas pelo público, além de proporcionar momentos de lazer e entretenimento diferenciados", disse.

Ficha técnica da ampliação

  • ABL (Área Bruta Locável): 12.200m²
  • Área total construída expansão shopping: 22.461m²
  • Área total construída deck parking: 34.154m² – 1.047 vagas (693 cobertas)
  • Área total construída: 56.615m²

Operações:

  • 150 novas lojas
  • 4 novos restaurantes
  • 2 novas megalojas
  • 1 nova semi-âncora

Assine o Correio do Estado

PRESO

Empresário campo-grandense é preso na Operação Fake Cloud

Seu nome já esteve ligado na operação Turn Off, em dezembro de 2022, que investigava fraudes de licitações públicas

23/10/2025 17h00

Compartilhar
O contrato da licitação vencida pela empresa de George Willian é no valor de R$ 53.745

O contrato da licitação vencida pela empresa de George Willian é no valor de R$ 53.745 Foto: Divulgação/MPMS

Continue Lendo...

O empresário George Willian de Oliveira foi preso nesta quinta-feira (23) durante a operação Fake Cloud. Por meio de nota, a Prefeitura de Itaporã disse que a licitação investigada refere-se ao de nº 183/2022, a qual está ligada a empresa de tecnologia do acusado, com o nome fantasia de Citiz Tecnologia. O contrato, que já está inativo, é da gestão de 2021 a 2024, quando o mandatário era Marcos Pacco. 

A operação “Fake Cloud” investiga organização criminosa que teria fraudado licitações da prefeitura de Itaporã. O Processo Licitatório ligado a empresa de George Willian é referente a contratação para serviço especializado no fornecimento de uma licença anual do sistema de backup em nuvem, chamado "Cloud Computing", no valor de R$ 53.745.

O empresário já teve seu nome ligado na operação Turn Off, em dezembro de 2022, que investigava a ação de organização criminosa no esquema fraudulento de licitações públicas, que possuíam como objeto a aquisição de bens e serviços em geral. Na época, os nomes de Lucas Andrade Coutinho, George Willian e Nilson dos Santos Pedroso foram citados no esquema que beneficiava a empresa de tecnologia. 

Nilson dos Santos Pedroso também foi preso durante a operação. Ele atuou como superintendente de Compras e Aquisições Governamentais no município de Itaporã, durante a primeira gestão do prefeito Marcos Pacco.

Nota Oficial da Prefeitura de Itaporã

A Prefeitura Municipal de Itaporã esclarece que a operação “Fake Cloud”, deflagrada na manhã desta quinta-feira, 23 de outubro de 2025, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), refere-se exclusivamente a procedimentos administrativos ocorridos durante a gestão municipal de 2021 a 2024, especificamente vinculados ao Processo Licitatório nº 183/2022, cuja vigência encerrou-se integralmente no referido período.

A atual administração, sob a gestão do Prefeito Tiago Carbonaro desde 1º de janeiro de 2025, não possui qualquer vínculo, envolvimento ou responsabilidade sobre os contratos, atos ou decisões mencionados na investigação. Todos os fatos apurados antecedem completamente o atual mandato e não guardam qualquer relação com a presente gestão.

Desse modo, reafirmando seu compromisso com a transparência, a legalidade e a ética na administração pública, a Prefeitura de Itaporã informa que permanece à disposição e em plena colaboração com os órgãos de controle e investigação, reforçando sua dedicação em conduzir uma gestão responsável, íntegra e voltada exclusivamente ao interesse público.

Operação Fake Cloud

De acordo com a assessoria do MPMS, o Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), com apoio do Gaeco, deflagrou a “Operação Fake Cloud” para cumprir os mandados nas cidades de Campo Grande, Corumbá e Itaporã. 

Os mandados judiciais foram concedidos depois que a promotoria de Itaporã descobriu uma suposta organização criminosa que praticava fraudes em contratações públicas e estava envolvida em corrupção ativa e passiva.

A investigação constatou a existência de um grupo criminoso estruturado que atua fraudando, sistematicamente, processos de contratações públicas por dispensa de licitação, voltados ao fornecimento de licença de sistemas de backup de dados em armazenamento em nuvem para o Poder Executivo Municipal de Itaporã, desde 2022.

De acordo com a investigação, após negociações ilícitas dos empresários com agentes públicos, diversos processos foram simulados e direcionados para beneficiar determinada empresa, mediante propostas fictícias e exigências técnicas previamente elaboradas para restringir a concorrência. 

O papel dos agentes públicos, em conluio com os empresários, consistia em fornecer informações privilegiadas e organizar a fraude procedimental, com vistas ao sucesso do grupo criminoso, em contrapartida a constantes recebimentos de vantagens indevidas.

“Fake Cloud”, termo que dá nome à operação, traduz-se da língua inglesa como “nuvem falsa”, e faz alusão aos objetos dos contratos, o backup de dados em armazenamento em nuvem, o que não era fornecido ao ente público.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Dracco faz devassa em frigorífico que sonegou R$ 779 milhões
POLÍCIA

/ 1 dia

Dracco faz devassa em frigorífico que sonegou R$ 779 milhões

2

MS deve liberar instalação de mais uma megafábrica de celulose em fevereiro
Indústria

/ 12 horas

MS deve liberar instalação de mais uma megafábrica de celulose em fevereiro

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3519, quarta-feira (22/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 12 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3519, quarta-feira (22/10): veja o rateio

4

STF derruba regras de altura em cargos de segurança pública
Concurso

/ 1 dia

STF derruba regras de altura em cargos de segurança pública

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6859, quarta-feira (22/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 12 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6859, quarta-feira (22/10): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 14/10/2025

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 10/10/2025

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público