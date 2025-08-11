Revitalização da sede de campo da OAB/MS é entregue no Dia do Advogado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Para comemorar o Dia do Advogado, a OAB/MS e a Caixa de Assistência dos Advogados (CAAMS) realizaram um churrasco para a advocacia sul-mato-grossense. Aproveitando a reunião dos advogados, também foi realizada a entrega da revitalização da sede de campo da OAB/MS.

A data comemorativa da classe é celebrada em 11 de agosto, data em que, no ano de 1827, foram criados os dois primeiros cursos de advocacia do Brasil: em Olinda (PE) e São Paulo (SP).

Em seu discurso, o presidente da OAB/MS, Bitto Pereira parabenizou os profissionais pela data e pela luta diária.

“Parabéns aos advogados pelo empenho e dedicação. A OAB/MS é feita do trabalho de todos vocês, que constroem essa história. A advocacia é a luta da paixão pela liberdade, pela democracia, pelo direito, pela justiça. É a luta do advogado destemido. Não há e nunca haverá direito, justiça e democracia sem advocacia respeitada. Hoje é momento de celebrar a nossa advocacia de MS”, afirmou.

Bitto Pereira também aproveitou para agradecer ao presidente da CAAMS, Gabriel Marinho pelo trabalho empenhado na revitalização.

“Estou muito feliz em ver essa revitalização da sede campo sendo entregue nesta data tão especial. A advocacia está aqui celebrando, festejando, praticando esportes em um jogo animado. É sempre um prazer estar com vocês”, disse.

A vice-presidente da OAB/MS, Marta do Carmo Taques, saudou os presentes, destacando a alegria em comemorar a data.

“Parabéns à diretoria da CAAMS por ter preparado essa festa maravilhosa!”.

A vice-diretora-geral da ESA/MS, Heloysa Furtado, ressaltou que a revitalização é o início de um novo projeto.

“Agradeço ao Presidente da CAAMS, Gabriel Marinho, por não medir esforços para trazer o melhor para vocês. Renovo meu compromisso de fazer o que estiver ao nosso alcance pela advocacia sul-mato-grossense”.

O conselheiro federal e membro honorário vitalício, Mansour Elias Karmouche, reforçou a importância da união da categoria.

“Nossa luta é difícil, árdua, de resiliência e, acima de tudo, atitude. Precisamos manter a advocacia unida e forte. Teremos sempre grandes desafios, já que nossa luta é constante e fazer com que as autoridades entendam o que significam as prerrogativas profissionais não é fácil”.

O presidente da CAAMS, Gabriel Affonso de Barros Marinho, demonstrou entusiasmo com a entrega das melhorias.

“É assim que a OAB/MS e a CAAMS trabalham: com muita energia. É um imenso prazer recebê-los nesse clube revitalizado, pois a ideia é estar junto, congregando com a advocacia e comemorando esta data. Viva 11 de Agosto! Viva a Advocacia!”.

Além das autoridades que discursaram, o evento contou com a presença de diversos outros nomes importantes da OAB/MS e da CAAMS, incluindo:

• Luiz Renê Gonçalves do Amaral (Secretário-Geral e Corregedor-Geral da OAB/MS)

• Letícia Arrais Miranda Guimarães (Secretária-Geral Adjunta da OAB/MS)

• Fábio Nogueira Costa (Diretor Tesoureiro da OAB/MS)

• Gaya Schneider (Conselheira Federal)

• Heloysa Furtado (Vice-presidente da CAAMS)

• Euclydes José Bruschi Jr. (Secretário-Geral da CAAMS)

• Ildália Aguiar (Secretária-Geral Adjunta da CAAMS)

• Roberto Santos Cunha (Diretor Tesoureiro da CAAMS)

• João Paulo Sales Delmondes (Diretor-Geral da ESA/MS)

• Walfrido Azambuja (Presidente do TED)

• Rafael Almeida (Presidente da Comissão de Esportes e Lazer)

• Conselheiros Estaduais, Conselheiros do TED e integrantes de comissões.

