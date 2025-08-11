Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Revitalização da sede de campo da OAB/MS é entregue no Dia do Advogado

Para comemorar a data, instituições fizeram churrasco com a classe

Mariana Piell

Mariana Piell

11/08/2025 - 18h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Para comemorar o Dia do Advogado, a OAB/MS e a Caixa de Assistência dos Advogados (CAAMS) realizaram um churrasco para a advocacia sul-mato-grossense. Aproveitando a reunião dos advogados, também foi realizada a entrega da revitalização da sede de campo da OAB/MS.

A data comemorativa da classe é celebrada em 11 de agosto, data em que, no ano de 1827, foram criados os dois primeiros cursos de advocacia do Brasil: em Olinda (PE) e São Paulo (SP).

Em seu discurso, o presidente da OAB/MS, Bitto Pereira parabenizou os profissionais pela data e pela luta diária.

“Parabéns aos advogados pelo empenho e dedicação. A OAB/MS é feita do trabalho de todos vocês, que constroem essa história. A advocacia é a luta da paixão pela liberdade, pela democracia, pelo direito, pela justiça. É a luta do advogado destemido. Não há e nunca haverá direito, justiça e democracia sem advocacia respeitada. Hoje é momento de celebrar a nossa advocacia de MS”, afirmou.

Bitto Pereira também aproveitou para agradecer ao presidente da CAAMS, Gabriel Marinho pelo trabalho empenhado na revitalização.

“Estou muito feliz em ver essa revitalização da sede campo sendo entregue nesta data tão especial. A advocacia está aqui celebrando, festejando, praticando esportes em um jogo animado. É sempre um prazer estar com vocês”, disse.

A vice-presidente da OAB/MS, Marta do Carmo Taques, saudou os presentes, destacando a alegria em comemorar a data.

“Parabéns à diretoria da CAAMS por ter preparado essa festa maravilhosa!”.

A vice-diretora-geral da ESA/MS, Heloysa Furtado, ressaltou que a revitalização é o início de um novo projeto.

“Agradeço ao Presidente da CAAMS, Gabriel Marinho, por não medir esforços para trazer o melhor para vocês. Renovo meu compromisso de fazer o que estiver ao nosso alcance pela advocacia sul-mato-grossense”.

O conselheiro federal e membro honorário vitalício, Mansour Elias Karmouche, reforçou a importância da união da categoria.

“Nossa luta é difícil, árdua, de resiliência e, acima de tudo, atitude. Precisamos manter a advocacia unida e forte. Teremos sempre grandes desafios, já que nossa luta é constante e fazer com que as autoridades entendam o que significam as prerrogativas profissionais não é fácil”.

O presidente da CAAMS, Gabriel Affonso de Barros Marinho, demonstrou entusiasmo com a entrega das melhorias.

“É assim que a OAB/MS e a CAAMS trabalham: com muita energia. É um imenso prazer recebê-los nesse clube revitalizado, pois a ideia é estar junto, congregando com a advocacia e comemorando esta data. Viva 11 de Agosto! Viva a Advocacia!”.

Além das autoridades que discursaram, o evento contou com a presença de diversos outros nomes importantes da OAB/MS e da CAAMS, incluindo:

• Luiz Renê Gonçalves do Amaral (Secretário-Geral e Corregedor-Geral da OAB/MS)
• Letícia Arrais Miranda Guimarães (Secretária-Geral Adjunta da OAB/MS)
• Fábio Nogueira Costa (Diretor Tesoureiro da OAB/MS)
• Gaya Schneider (Conselheira Federal)
• Heloysa Furtado (Vice-presidente da CAAMS)
• Euclydes José Bruschi Jr. (Secretário-Geral da CAAMS)
• Ildália Aguiar (Secretária-Geral Adjunta da CAAMS)
• Roberto Santos Cunha (Diretor Tesoureiro da CAAMS)
• João Paulo Sales Delmondes (Diretor-Geral da ESA/MS)
• Walfrido Azambuja (Presidente do TED)
• Rafael Almeida (Presidente da Comissão de Esportes e Lazer)
• Conselheiros Estaduais, Conselheiros do TED e integrantes de comissões.

Assine o Correio do Estado

Cidades

Em 'saidinha' de Dia dos Pais, homem tenta matar dois em briga por balde de cerveja

Das vítimas, uma foi atingida na barriga e a outra no joelho

11/08/2025 16h30

Compartilhar

Divulgação

Continue Lendo...

Um homem foi preso em flagrante na madrugada do último sábado (9) suspeito de um dupla tentativa de homicídio.

O crime teria sido motivado por uma confusão ocorrida por causa de um balde de cerveja no interior de uma boate localizada no centro de Dourados. A briga se arrastou para o lado de fora e levou o autor a disparar contra o veículo onde as vítimas se encontravam.

Os dois homens foram alvejados, sendo um atingido na barriga e outro no joelho. Eles foram socorridos ao Hospital da Vida e liberados após procedimentos médicos.

O atirador estava cumprindo regime semiaberto e havia recebido o benefício de saída temporária, a famosa 'saidinha' relativa ao feriado de Dia dos Pais.

Ele foi encontrado por policiais civis horas depois do crime, já no período da tarde, na casa da sua mãe.

Um revólver calibre 38, utilizado no crime, foi encontrado escondido sob folhagens.

Assine o Correio do Estado

Operação Táipo 2025

Em meio à tensão comercial, Brasil e EUA fazem exercícios militares em Campo Grande

O treinamento segue a agenda do Ministério da Defesa e vai até o dia 16 de agosto

11/08/2025 16h03

Compartilhar

Crédito: canal Tráfego Aéreo

Continue Lendo...

Enquanto o governo brasileiro não consegue dialogar com o governo de Donald Trump nas questões tarifárias, os exercícios militares com soldados americanos seguem normalmente na Base Aérea de Campo Grande (BACG).

O treinamento em Mato Grosso do Sul ocorre desde 2018, e acontece a cada dois anos. A simulação do Exercício Conjunto Tápio (Exop Taipo) faz parte da instrução conjunta internacional. As aeronaves americanas chegaram no dia 29 de julho em Campo Grande.

Como apurado pela reportagem do Correio do Estado, cerca de 150 militares americanos foram enviados à Capital e devem permanecer até o dia 16 de agosto, para treinamento militar e operações simuladas de guerra.

As missões de apoio aéreo aproximado incluem:

  • busca e salvamento em combate;
  • infiltração aérea e lançamento de paraquedistas;
  • evacuação aeromédica;
  • reconhecimento aéreo.

Entre os aviões cargueiros enviados pelos EUA está o Boeing C-17 Globemaster III, aeronave capaz de transportar equipamentos, helicópteros e tropas.

Além disso, o exercício utiliza aeronaves como o A-29 Super Tucano, A-1 AMX, C-105 Amazonas e C-130 Hércules, além de helicópteros H-36 Caracal e H-60 Black Hawk.

Exercício


Em um dos exercícios, um avião Boeing C-17 Globemaster III arremeteu segundos antes de pousar. As imagens foram registradas pela câmera do canal Tráfego Aéreo e divulgadas nesta segunda-feira (11). Na sequência, o vídeo mostra o pouso realizado normalmente.

 

O treinamento está previsto no calendário do Ministério da Defesa e tem como objetivo, além da troca de experiência com países parceiros do Brasil, alinhar ações entre Exército, Marinha e Aeronáutica.

O que é a Operação Táipo 2025


São treinamentos voltados para cenários de guerra irregular, guerra eletrônica, missões de paz e apoio humanitário.

O exercício conta com a presença de aeronaves e militares de países parceiros, como os Estados Unidos, que participam com missões de cooperação militar.

O objetivo é reforçar a interoperabilidade entre as Forças Armadas Brasileiras (FAB, Marinha e Exército) e as de nações convidadas.

A presença de nações amigas nesse tipo de treinamento é uma oportunidade para o intercâmbio de experiências e desenvolvimento doutrinário da FAB, contribuindo para possíveis participações do país em missões previstas nos acordos de paz da ONU.

** Colaborou Naiara Camargo

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Casal fica sem gasolina no acostamento e morre em acidente rodoviário no MS
INTERIOR

/ 6 horas

Casal fica sem gasolina no acostamento e morre em acidente rodoviário no MS

2

Dois apostadores de Mato Grosso do Sul ganham R$ 32,5 mil na Mega-Sena
Quase

/ 1 dia

Dois apostadores de Mato Grosso do Sul ganham R$ 32,5 mil na Mega-Sena

3

Após briga, marido mata a esposa atropelada em MS
feminicídio

/ 1 dia

Após briga, marido mata a esposa atropelada em MS

4

Acordo embarga 10 obras, mas mantém megaconstrutora no entorno de parque
EMPREENDIMENTOS

/ 2 dias

Acordo embarga 10 obras, mas mantém megaconstrutora no entorno de parque

5

Resultado da Loteria Federal 5990-0 de ontem, sábado (09/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 5990-0 de ontem, sábado (09/08): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 01/08/2025

Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD