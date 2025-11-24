Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MATO GROSSO DO SUL

Riedel ameniza o tom na defesa de Bolsonaro e se diz 'legalista'

Governador de MS havia criticado prisão preventiva, disse que "não tinha nenhum elemento" e, agora, volta atrás alegando que "os fatos falam por si"

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

24/11/2025 - 10h44
Diante das imagens que apareceram ligadas à prisão preventiva de Jair Bolsonaro, pela tentativa de violação da tornozeleira eletrônica, após inicialmente sair em defesa e lamentar o ocorrido, o governador por Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), amenizou o tom diante do ato do ex-presidente de atentar contra o equipamento com um ferro de solda. 

Riedel cumpriu uma série de agendas internas na manhã de hoje (24), entre elas a entrega de veículos à vigilância em saúde e o Dia D 'Caixa Encantada - Doe um Brinquedo. Compartilhe Magia!", e foi questionado em quebra-queixo sobre o desenrolar dessa situação, destacando que sempre tentou deixar sua posição muito clara.

"Eu sinto uma pena, no Brasil se você olhar desde o início dos anos 2000, ou a gente teve presidente com impeachment, ou preso ou afastado, isso é muito ruim para a democracia brasileira", disse o governador hoje.

Em seu primeiro lamento, Eduardo Riedel ressaltou inclusive que Jair Messias Bolsonaro teria comorbidades e precisaria de cuidados especiais de saúde: 

Reprodução/Redes sociais

Agora, Riedel reforçou que, segundo ele, quando houve a prisão, "não tinha nenhum elemento ainda", o que justificou sua manifestação como alguém que entende a necessidade de se esgotar as questões jurídicas.

"A gente está num momento muito acirrado da política e isso acaba repercutindo no judiciário, nas ações das instituições de uma maneira geral. Agora, acho que os fatos [tentativa de romper a tornozeleira] eles falam por si, o processo vai decorrer normalmente com todas as instâncias se manifestando", disse o governador em complemento. 

Na sequência de sua fala, já mirando o ano de 2026, o governador agora pelo Partido Progressistas reforçou a esperança de que consiga "avançar por um pleito eleitoral menos polarizado". 

"Eu sou uma pessoa legalista, agora, do meu ponto de vista político, a gente tem que pôr cada vez menos tensão no processo para poder abrir espaço para uma discussão mais de mérito da sociedade brasileira, do que a gente está precisando. Não ficar numa discussão só politizada, esse é o meu pensamento", concluiu Riedel.

Apoio à Bolsonaro em MS

Já na manhã de sábado (22), após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e decreto da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, houve uma forte reação entre diversas lideranças da direita sul-mato-grossense; 

Ex-titular do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil durante a gestão de Bolsonaro, a campo-grandense membro do Partido Progressistas (PP) usou as redes sociais para "lamentar profundamente" a prisão preventiva de Jair Messias. 

Para Tereza Cristina, a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e cumprimento do mandado de prisão foram uma ação "inesperada e abusiva". 

"Uma sequência de arbitrariedades. Todos sabemos da fragilidade de sua saúde. Minha total solidariedade a ele e sua família. É fundamental que o devido processo legal seja rigorosamente respeitado. O Brasil precisa de segurança institucional; não de mais instabilidade - e de respeito, sempre, aos direitos e garantias constitucionais. Força presidente Bolsonaro!", disse ela. 

Outros nomes, de menor influência no cenário nacional, porém com suas determinadas representatividades na política local, também manifestaram apoio ao ex-presidente, entre eles: Rafael Tavares (PL); Rodolfo "Gordinho do Bolsonaro" Nogueira (PL); Luiz Ovando (PP); Nelsinho Trad (PSD) e Marcos Pollon (PL), por exemplo. 

Prisão 

Bolsonaro já havia sido condenado a 27 anos e três meses em primeira instância por tentativa de golpe, mas o processo ainda não transitou em julgado.

Ele cumpria monitoramento eletrônico através da tornozeleira e deveria acatar uma série de exigências exigidas pelo legislativo, como: não se ausentar de sua residência, ter o passaporte retido, não receber visitas que estivessem portando celular ou aparelhos eletrônicos, entre outras. 

No último sábado, às 01h08, o sistema de monitoramento registrou uma violação na tornozeleira eletrônica de Bolsonaro, o que Moraes classificou como um “fato novo” e que reforça o risco de evasão. 

Outro ponto considerado foi uma vigília de oração convocada pelo filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, em frente ao condomínio do pai. 

A junção dos fatores levou Moraes a avaliar que o plano da família era causar tumulto e confrontos, gerando um ambiente favorável a uma eventual fuga, semelhante aos acontecimentos de 2022. 

A proximidade de Bolsonaro com embaixadas, especialmente dos Estados Unidos também pesou na análise no ministro, juntamente com a movimentação recente de aliados como a fuga de Alexandre Ramagem para Miami e a saída do país de Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro, avaliando que os episódios revelam um padrão organizacional de evasão que poderia se repetir.

A decisão ocorre no contexto do inquérito que investiga possível atuação de Eduardo Bolsonaro junto a autoridades americanas para coagir o STF durante o julgamento da ação penal do golpe. 

 

QUEIMADA

Empresa de bionergia é multada em R$ 5,8 milhões por incêndio em fazenda

O fogo, iniciado em plantio de cana-de-açúcar, atingiu 1.686 hectares de área agropastoril

24/11/2025 20h35

Além das sanções administrativas, a conduta pode configurar crime ambiental tipificado

Além das sanções administrativas, a conduta pode configurar crime ambiental tipificado Divulgação / ACP Bioenergia

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Nova Alvorada do Sul, instaurou inquérito civil para apurar as circunstâncias e as responsabilidades pelo incêndio de grandes proporções ocorrido na Fazenda 3M, área sob posse e exploração da ACP Bioernegia Limitada. A empresa foi multada em R$ 5.868.000, aplicada pela Polícia Militar Ambiental (PMA) e pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).

De acordo com o laudo de constatação da PMA, cada hectare queimado equivale a R$ 3.000O. O fogo, iniciado em plantio de cana-de-açúcar, atingiu 1.686 hectares de área agropastoril. Além disso, devastou 81 hectares de vegetação nativa, aplicando uma multa de R$ 810 mil, sendo R$ 10 mil por hectare.

Além das sanções administrativas, a conduta pode configurar crime ambiental tipificado, que prevê pena de reclusão de dois a quatro anos e multa para quem provoca incêndio em floresta ou demais formas de vegetação.

Como parte das medidas, o MPMS notificou a empresa para apresentar documentos como Cadastro Ambiental Rural (CAR), matrícula do imóvel, plano de regularização e informações sobre atividades licenciadas, além de manifestar interesse em firmar Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para reparação dos danos.

Também foi requisitada à Polícia Civil a instauração de inquérito para investigação criminal. O edital de instauração do procedimento foi publicado no Diário Oficial do MPMS desta segunda-feira (24).

A ACP Bioenergia é uma das maiores fornecedoras de cana-de-açúcar do País e possui polos em São Paulo, Goiás, Tocantins e Minas Gerais, além de Mato Grosso do Sul. No Estado, está presente nas cidades de Nova Alvorada do Sul, Brasilândia e Rio Brilhante.

Cidades

Assinatura do contrato da Rota da Celulose fica para o ano que vem

Previsão era que o contrato fosse assinado com o Consórcio Caminhos da Liberdade neste mês, mas burocracia empurrou o prazo para 2026

24/11/2025 19h31

A Rota da Celulose é compostra por trechos de cinco rodovias; duas são federais, como a BR-262

A Rota da Celulose é compostra por trechos de cinco rodovias; duas são federais, como a BR-262 Foto: Paulo Ribas

A assinatura do contrato de concessão da Rota da Celulose, que prevê melhoria de 870 quilômetros em cinco rodovias de Mato Grosso do Sul, foi adiada para o ano que vem. A previsão é que o contrato fosse assinado entre outubro ou novembro. A informação do adiamento foi confirmada pelo Governo do Estado. 

O contrato deve ser assinado com o Consórcio Caminhos da Celulose, que foi o segundo colocado na licitação, mas foi declarado vencedor após a primeira colocada, a K-Infra Concessões e Participações, ter sido desclassificada por problemas com a documentação apresentada.

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado no mês de setembro, o governador Eduardo Riedel explicou que preferia que o arrolamento de bens que serão transferidos para a gestão do consórcio ocorra antes da assinatura do contrato, e não depois, como ainda ocorre em outras concessões.

O governador afirmou que a ideia é esperar correr apenas os prazos legais e já assinar com as empresas, para que não corra o risco de que Mato Grosso do Sul possa ficar responsável pela manutenção das rodovias federais BR-262 e BR-267, já que estas foram delegadas ao Estado pelo governo federal.

"Nesse processo existe o arrolamento de bens para quem assumir. A hora que assina o contrato, por lei, os ativos estão sob responsabilidade do Estado até arrolar para a empresa vencedora. Então eu pedi para arrolar [os bens] primeiro, para depois assinar com a empresa vencedora, porque eu não quero ficar responsável por duas rodovias federais”, afirmou o governador na ocasião.

Esta mesma burocracia seria o motivo do adiamento da assinatura para o primeiro semestre de 2026.

A previsão é de que, após a assinatura do contrato, as obras comecem nas rodovias em cerca de 60 dias.

O Consórcio Caminhos da Celulose é formado pelas empresas XP Infra V Fundo de Investimento em Participações, CLD Construtora, Laços Detetores e Eletrônica Ltda., Conter Construções e Comércio S.A., Construtora Caiapó Ltda., Ética Construtora Ltda., Distribuidora Brasileira de Asfalto Ltda. e Conster Construções e Terraplanagem Ltda.

Rota da Celulose

O projeto Rota da Celulose é composto por trechos das rodovias federais BR-262 e BR-267, além das rodovias estaduais MS-040, MS-338 e MS-395.

Ao todo, são 870 km e R$ 10,1 bilhões em investimentos ao longo de 30 anos, sendo R$ 6,9 bilhões destinados a despesas de capital e R$ 3,2 bilhões a custos operacionais.

As obras incluem 115 km de duplicações, 457 km de acostamentos, 245 km de terceiras faixas, 12 km de marginais, 38 km de contornos urbanos, 62 dispositivos em nível e 4 dispositivos em desnível, 25 acessos, 22 passagens de fauna, 20 alargamentos de pontes, entre outras intervenções.

Imblóglio

O projeto da Rota da Celulose foi criado pelo governo do Estado para ser a solução para o escoamento da produção na região leste de Mato Grosso do Sul, que recebeu incremento grande de produção com a inauguração de megafábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo, além de outras plantas do mesmo setor na região.

Porém, os problemas começaram quando, pouco depois do leilão declarar como vencedor o Consórcio K&G Rota da Celulose, formado pelas empresas K-Infra e Galápagos Participações, o governo federal publicou a caducidade de um contrato entre a União e a K-Infra, referente a uma rodovia no Rio de Janeiro.   

Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a empresa acumulava dívida bilionária com a União, por ter recebido diversas multas pela má condição da rodovia. Esta experiência que ela tinha na administração daquela rodovia foi utilizada para que fosse habilitada a participar da licitação da Rota da Celulose.   

Após essa decisão, a XP ingressou com recurso contestando a vencedora, por entender que o documento usado para habilitar a K-Infra não teria validade, uma vez que a empresa havia sido expulsa de uma concessão federal.

  

No dia 4 de agosto, a Comissão Especial de Licitação (CEL) publicou o resultado da análise do recurso do Consórcio  Caminhos da Celulose. O documento trouxe a inabilitação do consórcio declarado vencedor no dia 8 de maio por “vícios identificados na documentação apresentada”.

Porém, a K-Infra e a Galápagos ingressaram com recurso, contestando a primeira decisão no dia 11 de agosto, o que paralisou, pela segunda vez, o processo do leilão do pacote de rodovias.

O pedido foi analisado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog), que manteve a decisão proferida pela CEL. 

A inabilitação do grupo foi confirmada e, em agosto, o Estado chamou o segundo colocado, o Consórcio Caminhos da Celulose para a entrega de documentos.

