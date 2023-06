Riedel anuncia investimentos na área ambiental para preservar ecossistema sul-mato-grossense

Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB) - MARCELO VICTOR

Governo do Estado anunciou, na manhã desta terça-feira (6), uma série de investimentos na área ambiental em Mato Grosso do Sul. O pronunciamento foi feito no auditório do Bioparque Pantanal.

O objetivo é fortalecer a sustentabilidade, garantir o equilíbrio de ecossistema e evitar queimadas, desmatamento, poluição, contaminação, entre outros danos ambientais.

Estiveram presentes o governador do Estado, Eduardo Riedel (PSDB); secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC), Jaime Verruck e diretor-presidente do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), André Borges.

O investimento é de aproximadamente R$ 8 milhões. Na ocasião, diversas iniciativas ambientais foram anunciadas. Veja:

PROJETO SEMENTES DO TAQUARI

O projeto irá reflorestar uma área de 1.800 hectares na cabeceira do rio Taquari e irá plantar dois milhões de árvores (mudas de Cerrado em áreas degradadas de pastagem). Este será o maior projeto de recuperação ambiental em unidade de conservação do Brasil. O investimento é de R$ 5 milhões.

Os resultados esperados são: recuperação total de 29 voçorocas, aumento da biodiversidade e saúde do solo e recarga de aquífero.

CONCURSO PÚBLICO

Será realizado concurso público do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), para a carreira de fiscalização e gestão ambiental, com 99 vagas.

O último concurso público do Imasul aconteceu em 2006, ou seja, há 17 anos.

INVENTÁRIO DE EMISSÕES DE GASES DO EFEITO ESTUFA

Resolução da Semadesc, número 23, aponta critérios e procedimentos para apresentação de inventário de emissões de gases de efeito estufa com fins de licenciamento ambiental e implanta a participação no “registro público voluntário de emissões anuais de gases de Efeito Estufa” em Mato Grosso do Sul.

MONITOR DE GERAÇÃO DE ALERTAS DE DESMATAMENTO ILEGAL - SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL

Com o monitoramento, será possível acompanhar a situação do remanescente florestal por meio de imagens de satélite.

PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE FLORESTAL - PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (PSA)

Os projetos visam a conservação da água e do solo na região de Bonito.

REFORMAS

Serão reformados a sede do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema, sede do Imasul e base de apoio da Polícia Militar Ambiental (PMA).

Na sede do Imasul, será construído nova Central de Atendimento, construção de uma sala para Tecnologia de Inovação, reforma geral e cercamento total. O investimento é de R$ 3,16 milhões.

Já no Parque das Várzeas do Ivinhema será construído um novo galpão de maquinário. Na base da PMA será reformada a sede da dependência administrativa e melhorias nas instalações hidráulicas. Serão investidos R$ 2,85 milhões em ambas as obras.

De acordo com o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), Mato Grosso do Sul se torna, cada vez mais, um "estado verde" por meio dos investimentos realizados pelo governo do Estado.

“Não há que separar a discussão ambiental da discussão econômica. Nós temos que discutir a questão econômica dentro da sustentabilidade. [Temos que] falar em garantia da nossa biodiversidade nos nossos três biomas, falar em preservação dos nossos mananciais de água. O resultado é o estado que a gente quer ver: próspero e sustentável", disse o governador, durante discurso no Bioparque Pantanal.