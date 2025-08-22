Riedel anuncia R$ 700 milhões em investimentos para saneamento básico em MS

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Na manhã desta sexta-feira (22), o governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel afirmou que, durante negociações realizadas na sua viagem a Ásia, foi garantido o investimento de R$ 700 milhões para a conclusão da universalização do saneamento no Mato Grosso do Sul.

"Com essa conquista, daqui mais dois anos, nós vamos atingir o índice de Campo Grande 68 municípios do Estado, que é acima de 90%” , assegurou.

Na ocasião, Riedel ainda ressaltou que durante a viagem que durou aproximadamente 15 dias, além desse investimento no saneamento, também foram discutidas outras excelentes oportunidades de negócio para MS. "Você não chega de lá e traz na mala uma fábrica, mas Campo Grande vai ser impactado com esse investimento de R$ 700 milhões. Também falamos sobre a MS Gás e esses têm algumas unidades industriais sendo pensadas e discutidas", disse

Na opinião dele, Campo Grande é um 'player' importantíssimo para novos oportunidades. "Estamos estrategicamente posicionados no coração do Estado, temos mão de obra e temos condições de recebermos grandes indústrias, o que muitos municípios menores não tem. É muito gostoso você falar do Mato Grosso do Sul e mostrar Campo Grande como a nossa Capital, porque chama a atenção pelos atributos que ela tem de maneira política", afirmou.

ENTENDA

A Lei nº 14.026, que atualiza o marco legal do saneamento básico no Brasil, foi aprovada em 15 de julho de 2020, e sancionada pelo então Presidente Jair Bolsonaro. A lei entrou em vigor para viabilizar a universalização dos serviços de água e esgoto até 2033, buscando atrair investimentos privados para o setor.

Entre os objetivos do marco está a universalização dos serviços até o ano de 2033, garantindo que 99% da população do país tenha acesso à água potável e 90% ao tratamento e à coleta de esgoto sanitário.

De acordo com a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), a área de cobertura do esgotamento sanitário hoje atinge mais de 62%, índice que demonstra o comprometimento do governador Eduardo Riedel e da companhia com a saúde pública, mas o plano de investimento prevê a antecipação do prazo estabelecido pela legislação.

Somente em 2023, os recursos destinados à área de saneamento nos 68 municípios do Estado, principalmente nas obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário, somaram R$ 188.345.803,35 até outubro. Os investimentos em saneamento básico devem alcançar quase meio bilhão de reais até 2026.

Para o diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, desde a aprovação do novo marco legal em 15 de julho de 2020, uma série de ações estratégicas e investimentos de monta contribuíram para esses avanços na área de cobertura do esgotamento sanitário.

Assine o Correio do Estado.