Riedel propõe gestão privada na saúde em MS

Santa Rita do Pardo

Um adolescente de 17 anos é procurado pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, suspeito de atropelar e arrastar brutalmente um cachorro por mais de 100 metros pelas ruas do município de Santa Rita do Pardo, a 242 quilômetros de Campo Grande. O atropelamento ocorreu no último sábado (30), mas foi divulgado na tarde de ontem (2).

O caso gerou grande repercussão e revolta entre a população, e, por isso, a polícia iniciou imediatamente uma investigação para identificar o motorista e os motivos do atropelamento.

De acordo com a polícia, o adolescente será investigado por embriaguez ao volante e por conduzir o veículo automotor sem habilitação. Por ser menor de idade, todos os crimes serão tratados conforme o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

O delegado responsável pelo caso, Lúcio Marinho, afirmou que o ocorrido serve como um alerta para a conscientização sobre segurança no trânsito e proteção aos direitos dos animais.



Caso gerou revolta da população

Aos policiais, uma testemunha relatou que estava em casa quando ouviu o barulho de uma batida e, logo em seguida, o choro de um cachorro. Ao sair para verificar o que havia ocorrido, encontrou o animal embaixo do veículo, parado no meio da rua.

Conforme informações do Enfoque MS, a testemunha relatou aos policiais que anotou a placa do veículo e detalhou que o motorista segurava uma garrafa de cerveja no momento do acidente. Ainda de acordo com o depoimento, o motorista não estava sozinho e havia um passageiro no veículo.

Ainda durante a entrevista, a testemunha relatou que os dois não prestaram auxílio ao animal atropelado. Ela contou que, ao sair de casa e se aproximar dos suspeitos, o motorista entrou no carro e fugiu do local em alta velocidade, arrastando o corpo do cachorro que ficou preso debaixo do veículo.

Revoltada com a situação, a testemunha disse que pediu ajuda a um vigilante noturno e tentou seguir o veículo por mais de 100 metros, até encontrar o cachorro sem vida e com o corpo cheio de ferimentos.

O caso ganhou repercussão na cidade e, no dia seguinte, a Polícia Civil iniciou uma investigação para identificar o veículo e o motorista.

O caso segue em investigação.



