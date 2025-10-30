Riedel vai à reunião de emergência com governador do Rio de Janeiro

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), viajou ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira (30) para compor junto de outros líderes estaduais, uma reunião de emergência que debate ações conjuntas na área da segurança pública, encontro que ocorre após a megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha que vitimou cerca de 120 pessoas nesta semana.
A reunião tem objetivo alinhar estratégias integradas entre os estados, e compreender a escalada da violência no país.
Segundo nota divulgada pelo Governo do Estado, Riedel destacou que a segurança pública “não deve ser tratada de forma isolada, mas de maneira integrada, com inteligência e planejamento transversal”.
O governador afirmou que o tema “é uma pauta caríssima a todos os brasileiros e brasileiras, que supera questões ideológicas e partidárias”.
“O número de mortes violentas intencionais no Brasil no último ano passou de 44 mil pessoas. Um cenário de guerra que cobra de nós reflexão, união e ação frente à violência instalada em todo o país”, ressaltou a nota, defendendo a necessidade de discutir os “problemas reais do Brasil” para garantir paz à população.
Participaram do encontro os governadores Cláudio Castro (PL-RJ), anfitrião da reunião, Romeu Zema (Novo-MG), Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Ratinho Jr. (PSD-PR), Eduardo Leite (PSD-RS), Mauro Mendes (União Brasil-MT) e Jorginho Mello (PL-SC), além da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP).
Enquanto os governadores articulam medidas conjuntas, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou nesta semana, durante compromisso no Ceará, que nenhum pedido de apoio feito pelo governador Cláudio Castro foi negado pelo Governo Federal.
O ministro defendeu ainda maior cooperação entre os entes federativos e reforçou o apoio à PEC da Segurança Pública, em tramitação no Congresso Nacional, que propõe reorganizar a atuação integrada entre União, estados e municípios.
Abaixo, a íntegra da nota divulgada pelo Governo do Estado
"O governador Eduardo Riedel atendeu convite para uma reunião de emergência, com demais governadores do país, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (30), por entender que segurança pública não deve ser tratada de forma isolada pelos entes federativos, mas sim de forma integrada, com inteligência e de maneira transversal e planejada.
Essa é uma pauta caríssima a todos brasileiros e brasileiras, que supera questões ideológicas e partidárias. O número de mortes violentas intencionais no Brasil no último ano passou de 44 mil pessoas.
Um cenário de guerra e que cobra de nós, gestores públicos, reflexão, união e ação frente à violência instalada, de variadas formas, por todo país. Precisamos discutir, urgentemente, os problemas reais do Brasil e encontrar soluções que garantam paz ao povo brasileiro".