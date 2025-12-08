Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

CAMPO GRANDE

Riedel volta prometer conclusão do novo acesso às Moreninhas

Durante evento neste domingo (7), Riedel disse que o governo mantém diálogo contínuo com Campo Grande para acelerar entregas

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

08/12/2025 - 08h45
O governador Eduardo Riedel voltou a prometer a conclusão do novo acesso às Moreninhas, durante a celebração dos 44 anos do bairro, na noite de domingo (7). O chefe do Executivo estadual afirmou que a obra definitiva da saída para o Itamaracá ficará pronta em 2026, atendendo a uma demanda aguardada há décadas pelos moradores da região sul da Capital.

Ao lado de secretários, parlamentares e autoridades municipais, Riedel disse que o governo mantém diálogo contínuo com Campo Grande para acelerar entregas.

“Trabalhamos junto com as 79 prefeituras, e com Campo Grande não é diferente. Queremos ver os municípios crescerem e melhorarem a qualidade de vida da sua gente”, declarou, ao citar que a região das Moreninhas deve receber uma série de frentes de obra no próximo ano.

Entre os anúncios, estão a pavimentação completa das Moreninhas III e IV, cujo processo licitatório já está em andamento, com previsão de início no começo de 2026; a entrega do asfalto nos bairros Cidade Morena, Nova Capital e Jardim Gramado; além da construção da nova pista de skate, que levará o nome do jovem Vinícius. Riedel também mencionou o planejamento para implantar a unidade definitiva da UEMS na região, ampliando a infraestrutura pública no entorno.

Vale lembrar que o contrato inicial previa que os trabalhos fossem concluídos em 18 meses, e se esgotaram em junho de 2024. Atualmente, de acordo com o que foi divulgado pelo Correio do Estado, as obras começaram em dezembro de 2022, e estão praticamente prontas, faltando apenas alguns detalhes que precisam ser executados. 

Como por exemplo, o asfalto está praticamente todo pronto e o tráfego está liberado. Em alguns trechos até o passeio público já está instalado. Faltam ainda a ciclovia, que já está iniciada em alguns trechos, os trevos de acesso na Avenida Guri Marques e colocação da última camada de asfalto em uma rotatória próximo da nova ponte. 

A nova avenida, o recapeamento de ruas paralelas, a ampla rede de drenagem e a construção de uma ponte sobre o córrego Lageado consumiram R$ 41,3 milhões. Entretanto, em janeiro desse ano, o valor passou para 53,24 milhões. O investimento previsto nesta segunda etapa é de R$ 32 milhões em pavimentação, drenagem, construção de ponte e instalação de ciclovia. 

DESAPROPRIAÇÕES

Uma das explicações para a demora em tirar do papel esta segunda fase é o impasse sobre a desapropriação de 52 imóveis para alargar a Salomão Abdalla. O custo das indenizações, inicialmente orçado em R$ 10,5 milhões, está sendo bancado pelo Governo do Estado. 

A parte burocrática, porém, ficou a cargo da administração municipal e uma parte dos proprietários contestou os valores e por conta disso existem pendências até hoje. E justamente por conta destas pendências é que esta segunda parte do projeto foi dividida em dois lotes.

Inicialmente a primeira etapa foi licitada por R$ 41,3 milhões e os trabalhos foram executados pela empreiteira Anfer, que é proprietária de parte dos imóveis que precisam ser desapropriados. Porém, depois de uma série de aditivos e acréscimos no projeto original, o custo da obra aumentou em 29%, chegando a R$ 53,24 milhões. 

Conforme a previsão, a nova avenida servirá para desafogar o tráfego da Avenida Guri Marques, hoje a principal via de acesso da região central de Campo Grande às Moreninhas e bairros próximos. 

A continuidade do projeto foi prometida pelo governador Eduardo Riedel no dia 4 de agosto, durante anúncio da programação das festividades relativas aos 126 anos de Campo Grande. Naquela, data, Riedel previu que as obras do novo acesso começariam ainda neste ano. 

CAMPO GRANDE

Táxis que completaram 10 anos poderão rodar por mais 6 meses

Medida tem caráter excepcional e temporário, com vigência limitada ao exercício de 2026

08/12/2025 10h20

Foto: Paulo Ribas

Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) prorrogou o tempo de vida útil dos táxis de Campo Grande.

Os táxis que completaram 10 anos – idade limite – poderão rodar por mais 6 meses em ruas e avenidas da Capital. Após esse período, o veículo deve ser trocado.

A medida tem caráter excepcional e temporário, com vigência limitada ao exercício de 2026.

Durante o período de prorrogação:

  • Os veículos beneficiados deverão passar por vistoria técnica a cada dois meses, para verificação das condições do veículo
  • A reprovação em vistoria implicará imediata retirada do veículo de circulação como táxi, sem prejuízo do alvará do permissionário, que poderá substituí-lo por outro veículo em conformidade com a legislação
  • As vistorias deverão ser agendadas e registradas em sistema próprio da Agetran

Estima-se que, em Campo Grande, há cerca de 23 veículos de táxi com 10 anos.

A portaria nº 04, autorizando a prorrogação, foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) nesta segunda-feira (8).

A decisão leva em consideração:

  • a dificuldade econômica do País, marcada por taxas de juros elevadas que dificultam a substituição imediata da frota
  • o pedido do Sindicato dos Taxistas (SINTAXI-MS), solicitando a prorrogação da vida útil dos veículos que completaram 10 anos em 2025
  • a necessidade de preservar a continuidade e qualidade do serviço público de transporte individual de passageiros, sem prejuízo à segurança viária

Táxi, automóvel destinado ao transporte de passageiros e provido de taxímetro, foi monopólio até março de 2015 em Campo Grande. Com a chegada do transporte por aplicativo, concorre com Uber, 99 POP, Indrive e Urban há 10 anos consecutivos.

Desde então, o número de alvarás e o movimento caíram proporcionalmente à chegada do transporte por aplicativo na Capital e interior.

De acordo com o presidente do sindicato dos taxistas, Flávio Panissa, existem 400 alvarás de táxis ativos em Campo Grande no ano de 2025. Na Capital, o veículo é padronizado da cor branca.

CAMPO GRANDE

Obras para Parque nas cachoeiras do Ceuzinho vão sair do papel

Preço dessa obra saiu 15,6% mais barato que o previsto, já que a empresa vencedora arrematou a licitação por R$ 7.295.079,81

08/12/2025 10h00

Complexo banhado pelo Córrego Ceroula, o espaço das cachoeiras do Ceuzinho fica localizado nos fundos do bairro José Abrão, às margens do anel viário, entre as rodoviais MS-010 e MS-080

Complexo banhado pelo Córrego Ceroula, o espaço das cachoeiras do Ceuzinho fica localizado nos fundos do bairro José Abrão, às margens do anel viário, entre as rodoviais MS-010 e MS-080 Marcelo Victor/Correio do Estado

Através da edição desta segunda-feira do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), o Executivo Municipal, tornou público o extrato do contrato para executar as obras do que será o Parque Turístico Municipal - Cachoeiras do Ceuzinho, que deve finalmente sair do papel pela Empresa Gimenez Engenharia Ltda. 

Complexo banhado pelo Córrego Ceroula, o espaço das cachoeiras do Ceuzinho fica localizado nos fundos do bairro José Abrão, às margens do anel viário, entre as rodoviais MS-010 e MS-080, na saída para o Detran/UEMS, em Campo Grande. 

Recentemente, ao fim de outubro o Correio do Estado abordou que o preço dessa obra saiu 15,6% mais barato que o previsto, já que a empresa vencedora arrematou a licitação por R$ 7.295.079,81, diante de um empenho de pouco mais de 8,6 milhões de reais.

Basicamente, agora falta apenas a assinatura da ordem de execução dos serviços, a partir de quando a empresa terá até 540 dias consecutivos para execução total, ou seja, aproximadamente um ano e meio para entrega da obra. 

Relembre

Parte do calendário de obras do aniversário de 124 anos de Campo Grande, o lançamento da pedra fundamental para execução das obras aconteceu em 28 de agosto de 2023 mas o lançamento da licitação só veio dois anos depois, com atraso de pelo menos 12 meses além do previsto. 

Pelo projeto, esse parque terá 28 hectares e contará com com receptivo e uma infraestrutura integrada à preservação, prevendo: 

  • Quiosques, 
  • Redários,
  • Playgrounds,
  • Museus,
  • Restaurantes, 
  • Apoio para trilhas e 
  • Uma série de atrativos.

Com quatro cachoeiras, a área está localizada entre as saídas para Rochedo e Cuiabá, a maior parte do  investimento, da ordem de R$ 2,7 milhões, será destinada à implantação de estacionamento. 

Além disso, o pórtico e guarita de entrada consumirão em torno de R$ 600 mil. Em playgroud e o chamado waterplay estão estimados em pouco mais de R$ 500 mil. 


