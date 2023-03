Rio atinge 7,7 metros, começa a recuar e deixa ribeirinhos aliviados em Aquidauana

DOENÇA LETAL

Em todo o ano passado foram dois registros na cidade. A partir de segunda-feira será feito mutirão de vacinação na região central de Campo Grande

Depois de encontrarem o terceiro morcego com raiva somente neste ano em Campo Grande, agentes do Centro do Controle de Controle de Zoonoses (CCZ) começam nesta segunda-feira uma espécie de mutirão para tentar impedir o avanço do problema na região. Este último caso foi encontrado na região central, onde serão intensificados os trabalhos a partir do dia 20.

A ação consiste na vacinação de animais ainda não imunizados contra a doença e a orientação dos moradores em relação aos cuidados necessários. Os agentes vão percorrer ruas do centro, São Francisco e Cruzeiro, onde o animal foi encontrado. Ele estava vivo e foi recolhido pelo órgão, após acionamento de uma moradora.

O primeiro caso de morcego positivo para a doença foi registrado em fevereiro, no Jardim Centro-Oeste, na região sul da Capital. O segundo, no começo de março, no Bairro Tijuca. Nas duas regiões foram realizadas ação de bloqueio.

A médica veterinária do CCZ, Maria Aparecida Conche Cunha, reforça a importância de receber os agentes e manter a vacinação dos animais para evitar a doença.

“A vacinação é a única forma de proteção contra a doença. Incurável nos animais e fatal em 100% dos casos, a doença é uma zoonose e, portanto, também pode afetar os seres humanos. A raiva é letal aos humanos e o vírus pode ser transmitido a partir da mordida, lambidas ou machucados causados por mamíferos contaminados, incluindo morcegos, cães e gatos”, disse.

No ano passado, foram registrados dois casos. O último caso de raiva humana no município foi registrado em 1968. Já em cães e gatos, o último surto ocorreu 1988. Após 23 anos, ocorreu um caso isolado em 2011 de raiva canina, cujo cão adquirira a doença por meio do contato com um morcego contaminado com o vírus.

Orientações

Quem encontrar um morcego na residência ou quintal (vivo ou morto) deve isolar o animal com um pano, balde ou caixa sobre ele e entrar em contato com o CCZ por telefone. É necessário ainda evitar que os animais de estimação tenham contato com o morcego e manter em dia a vacinação antirrábica anual em cães e gatos.

Se uma pessoa entrar em contato direto com morcego ou for mordido por algum animal doméstico ou silvestre, deve procurar, imediatamente, a unidade de pronto atendimento (UPA/CRS) mais próxima.

Vacinação antirrábica

A vacina antirrábica para cães e gatos está disponível o ano todo no CCZ, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados, das 7h às 21.

O telefone de atendimento em caso de morcegos encontrados em residência é o 3313-5000 das 7h às 21h. Se o animal for encontrado fora deste horário, deve manter o morcego isolado e ligar na manhã seguinte ao CCZ.