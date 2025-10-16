Rival de Puccinelli e símbolo do PT, Militino morre aos 81 anos

O petista Militino Domingos de Arruda, de 81 anos, morreu na noite desta quarta-feira (15). O homem, que trazia a militância até no nome, ficou marcado por um episódio emblemático em que terminou brigando com o então prefeito de Campo Grande, André Puccinelli (MDB).
O episódio ocorreu há mais de vinte anos, quando Puccinelli estava em seu primeiro mandato como prefeito da Capital. Militino, trajado com roupas do Partido dos Trabalhadores, tentou entrar em um ônibus durante um evento sobre o passe livre, em 1999.
Ao ser impedido por seguranças, iniciou-se uma confusão, e ele acabou brigando com André. A situação esquentou, e os dois foram parar na delegacia. Esse foi apenas um dos episódios marcantes na trajetória de Militino, considerado um dos principais nomes da fundação do partido em Mato Grosso do Sul.
Ele esteve presente, inclusive, na cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 1º de janeiro de 2023, realizada no Congresso Nacional, em Brasília.
Em dezembro de 2024, Militino foi diagnosticado com câncer. Mesmo lutando contra a doença, não deixou de lado o engajamento político nem se distanciou da base.
Por meio das redes sociais, a deputada federal Camila Jara (PT-MS) ressaltou a importância de Militino na formação do partido:
“Um dia você deu seu último abraço num amigo e não sabia. Militino foi uma inspiração para todos que ousaram sonhar com um país mais justo. Militante até no nome, sempre teve coragem de defender nosso projeto de país. Ele me levou pela mão desde muito pequena. Me enche os olhos saber que ele não estará mais aqui. Seu espírito de coragem e de carinho, por outro lado, vai estar sempre no meu coração, e no de todos que tiveram a alegria de estar ao lado dele na luta por justiça social. Vá em paz, meu amigo. Que Deus te receba com alegria. Quando nos encontrarmos de novo, vou te contar como a sua história ajudou a transformar o nosso estado e o nosso país. Militino, presente!”, escreveu Camila.
O deputado estadual Zeca do PT destacou o compromisso do militante, que não deixou que a condição de saúde o impedisse de participar das pautas em que acreditava.
“Nosso último encontro ocorreu no domingo de votação do PED, em 6 de julho. Mesmo com a saúde debilitada, foi votar, demonstrando todo o seu compromisso com o Partido dos Trabalhadores, com a luta de classes e com os mais pobres”, escreveu Zeca no Facebook.
Pelo Instagram, o deputado estadual Pedro Kemp publicou um story agradecendo e afirmando que “a luta continuará”. O parlamentar também solicitou uma moção de pesar na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), em solidariedade aos amigos e familiares.
“Sr. Militino Domingos de Arruda, militante histórico e aguerrido do Partido dos Trabalhadores, cuja trajetória foi marcada pela dedicação, compromisso e coragem na defesa das causas sociais e da coletividade”, escreveu Kemp.