Rodovia CG-150 recebe asfalto e muda a vida de produtores

Localizada em Campo Grande, estrada está recebendo pavimentação asfáltica no trecho entre a BR-262 e a ponte sobre o Ribeirão Botas, contribuindo para a economia local

Karina Varjão

Karina Varjão

26/08/2025 - 08h00
A vida no campo exige disciplina. Para o produtor rural Jaime Andrade do Nascimento, de 45 anos, a jornada começa ainda de madrugada. Às 5h, ou às 2h30min nos domingos de feira, ele já está colhendo alface, salsinha, rúcula e repolho, em sua propriedade às margens da rodovia CG-150.

Depois de lavar e embalar as verduras, ele carrega o carro e segue para a feira no município vizinho de Jaraguari. O que consegue vender garante a renda da semana. O que sobra, divide com outros feirantes.

Jaime é um dos produtores que vivem do cultivo da terra nas imediações da CG-150, rodovia que agora passa por obras de implantação e pavimentação asfáltica em um trecho de 5,08 quilômetros, entre a BR-262 e a ponte sobre o Ribeirão Botas, em Campo Grande. O investimento é de R$ 9 milhões, e a entrega está prevista para o primeiro semestre de 2026.

Para Jaime, a transformação já é motivo de entusiasmo. “É o progresso chegando e, para a gente aqui, que mora na chácara, é muito bom. Quando chovia, precisava esperar a água baixar para sair de casa. Com o asfalto, vai ficar mais viável trabalhar com outros produtos”, afirmou o produtor, que já planeja ampliar a produção para incluir garapa, farinha de mandioca e rapadura.

DO BARRO AO ASFALTO

A mudança não é sentida apenas por Jaime. Agricultores e moradores da região comemoram os benefícios diretos que a pavimentação vai trazer. Ivo Pereira de Farias, de 63 anos, cultiva mandioca e cria suínos. Para ele, a diferença é visível.

“Quando a gente ia sair daqui, era só barro. Agora, vai sobrar só 400 metros de chão batido, o resto é asfalto”, celebrou.

Já o operador de máquinas Onofre Flores Martins, de 70 anos, que vive há mais de duas décadas na região, relembra com alívio dos tempos difíceis.

“Antes era uma tristeza. No período chuvoso, a gente ficava atolado. Na seca, era só poeira. Agora, está melhorando bastante. Dá para se locomover sem medo de ficar pelo caminho”, declarou.

INTEGRAÇÃO

O titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog), Guilherme Alcântara de Carvalho, ressalta que a obra faz parte de uma estratégia maior de desenvolvimento regional.

“A pavimentação da CG-150 vai garantir mais segurança. É um investimento que valoriza as propriedades, atrai novos negócios e melhora a qualidade de vida das famílias que vivem e trabalham no campo”, destacou.

A expectativa é de que o trecho pavimentado se torne um eixo estratégico para o escoamento de produtos agrícolas, fortalecendo a economia de Campo Grande, Jaraguari e municípios vizinhos.

Para os produtores rurais, o asfalto não é apenas uma obra. Representa dignidade, oportunidade e futuro. Um futuro em que o barro e a poeira ficam para trás, abrindo caminho para novas conquistas.

Operação Fruto Envenado

Mulher de sertanejo brigava para Google desassociá-la de chefão do PCC

Jaqueline Amaral havia conseguido decisões judiciais para retirar associações com o ex-marido, Julinho Carambola, mas operação da PF bloqueou bens dela em Campo Grande e ainda jogou luz sobre período com o ex

25/08/2025 17h44

Jaqueline Amaral foi alvo de operação do Ficco/MS e da Polícia Federal

Jaqueline Amaral foi alvo de operação do Ficco/MS e da Polícia Federal Redes sociais/reprodução

A Operação Fruto Envenenado, desencadeada no dia 21 de agosto pela Polícia Federal em Campo Grande, foi um duro revés para a empresária Jaqueline Maria Afonso Amaral, casada com o cantor sertanejo Diego Barros da Silva, da dupla Henrique & Diego.

É que Jaqueline já havia ganho, em primeira instância, ação judicial contra o Google e vários veículos de imprensa, para que retirassem do ar as reportagens que a associavam a seu ex-marido: Júlio César Guedes Moraes, o “Julinho Carambola”, um dos chefões do primeiro escalão do Primeiro Comando da Capital (PCC), que na hierarquia da organização criminosa está abaixo apenas de nomes como Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola.

Mais recentemente, os advogados de Jaqueline ingressaram com ação de execução contra o Google e mais empresas de comunicação, pedindo que o nome dela fosse “desindexado” do de Julinho Carambola, para evitar qualquer associação entre os dois.

O principal argumento da empresária é que ela não foi condenada em nenhum processo envolvendo o ex-marido e que tal associação, além de prejudicar seu cotidiano, também afetava o relacionamento com o cantor sertanejo, nacionalmente famoso em função da dupla.

Estava tudo indo bem, com a Justiça de Mato Grosso do Sul atendendo aos pedidos de Jaqueline, até que a Polícia Federal, por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), desencadeou a Operação Fruto Envenenado.

O envolvimento entre Jaqueline e seu ex-marido, Julinho Carambola (atualmente preso no sistema penitenciário federal), foi o pivô desta operação. A Justiça bloqueou mais de R$ 2,7 milhões de suas contas e apreendeu dois carros de luxo ligados a ela: um na casa onde vive com o sertanejo, em um condomínio na saída para Três Lagoas, em Campo Grande, e outro na residência da mãe da empresária, na Vila Nhanhá, também na capital.

“As investigações apontam que a principal suspeita, ex-companheira de um dos líderes do grupo, teria recebido quase R$ 3 milhões entre 2018 e 2022 para sustentar uma vida de luxo. Para ocultar a origem ilícita dos bens, foram utilizadas contas bancárias e nomes de parentes e amigos próximos”, informou a Polícia Federal na ocasião. “Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos celulares, munições e veículos”, acrescentou a PF.

Jaqueline não foi presa, mas agora sabe que é alvo de uma investigação.

Na semana passada, logo após ter sido alvo da operação da PF, a defesa de Jaqueline afirmou que ela “recebeu com surpresa diligência de busca e apreensão na sua residência, sob pretexto de investigação de supostas relações com integrantes de organização criminosa, visto que se separou e se afastou de seu ex-companheiro há vários anos, tendo constituído outro núcleo familiar”.

Segundo a nota, Jaqueline “mantém atividade empresarial lícita e regular, não tendo nada a esconder de autoridades”, e “entregou seu telefone celular, fornecendo senha de acesso, considerando que nada há de ilícito no seu conteúdo”.

Seus defensores concluem: “A defesa técnica, assim que tiver acesso ao processo, poderá esclarecer com mais propriedade as circunstâncias que levaram ao equívoco” de tornar Jaqueline alvo da operação.

Desvinculação

Em março último, o juiz Deni Luiz da la Riva atendeu ao pedido feito por Jaqueline para obrigar o Google a cumprir decisão judicial do ano passado, que determinava a desvinculação, nos serviços de busca, entre Jaqueline e Julinho Carambola. O processo principal tramitou em segredo de Justiça.

O juiz também reconheceu que o Google não havia obedecido por completo à decisão. A defesa da big tech apontou limitações técnicas nesse sentido e afirmou que ela não é provedora de conteúdo, e sim os veículos de comunicação.

Ainda assim, o juiz estabeleceu uma multa de R$ 10 mil ao Google. Ainda não há ação de reparação de danos por parte de Jaqueline.

Passado

As reportagens que continuam no ar lembram o período em que Jaqueline esteve presa, ainda que por pouco tempo, em março de 2003. Na ocasião, o nome dela foi vinculado à execução do juiz-corregedor de Presidente Prudente (SP), Antônio José Machado Dias.

O caso, na época, gerou comoção nacional e foi o primeiro crime da facção, uma das maiores da América do Sul, contra uma autoridade constituída.

Com Jaqueline, havia material de membros do PCC, uma vez que na época ela mantinha um relacionamento com Julinho Carambola.

Interior

Mulher é detida após agredir e arremessar café quente em vereadora de MS

Caso aconteceu na manhã de hoje nas proximidades da Câmara Municipal de Nova Andradina

25/08/2025 17h05

Parlamentar teve o rosto arranhado pela agressora

Parlamentar teve o rosto arranhado pela agressora FOTO: Jornal da Nova

Uma mulher foi detida após agredir e arremessar café quente na vereadora, Gabriela Delgado (MDB), na manhã desta segunda-feira (25), nas proximidades da Câmara Municipal de Nova Andradina.

De acordo com o Jornal da Nova, a agressora tem, aproximadamente, 40 a 50  anos, e teria atacado a parlamentar de forma repentina, e não tinha qualquer relação com a vereadora. 

A mulher arremessou café quente contra a parlamentar e, em seguida, partiu para agressões físicas. Populares que presenciaram a cena intervieram para conter a situação. A Polícia Militar foi acionada, encaminhou a suspeita e registrou a ocorrência.

A vereadora sofreu lesões no rosto e no pescoço e ainda teve uma unha arrancada. Conforme relatos de conhecidos, a mulher responsável pelo ataque sofre de problemas psicológicos e teria apresentado um surto no momento da abordagem.

Gabriela Delgado foi amparada e deve passar por atendimento médico e exame de corpo de delito, após ser ouvida na Delegacia de Polícia. Até o momento, a Câmara Municipal de Nova Andradina não se manifestou oficialmente sobre o episódio.

 

