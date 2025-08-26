Rodovia CG-150 recebe asfalto e muda a vida de produtores

A vida no campo exige disciplina. Para o produtor rural Jaime Andrade do Nascimento, de 45 anos, a jornada começa ainda de madrugada. Às 5h, ou às 2h30min nos domingos de feira, ele já está colhendo alface, salsinha, rúcula e repolho, em sua propriedade às margens da rodovia CG-150.
Depois de lavar e embalar as verduras, ele carrega o carro e segue para a feira no município vizinho de Jaraguari. O que consegue vender garante a renda da semana. O que sobra, divide com outros feirantes.
Jaime é um dos produtores que vivem do cultivo da terra nas imediações da CG-150, rodovia que agora passa por obras de implantação e pavimentação asfáltica em um trecho de 5,08 quilômetros, entre a BR-262 e a ponte sobre o Ribeirão Botas, em Campo Grande. O investimento é de R$ 9 milhões, e a entrega está prevista para o primeiro semestre de 2026.
Para Jaime, a transformação já é motivo de entusiasmo. “É o progresso chegando e, para a gente aqui, que mora na chácara, é muito bom. Quando chovia, precisava esperar a água baixar para sair de casa. Com o asfalto, vai ficar mais viável trabalhar com outros produtos”, afirmou o produtor, que já planeja ampliar a produção para incluir garapa, farinha de mandioca e rapadura.
DO BARRO AO ASFALTO
A mudança não é sentida apenas por Jaime. Agricultores e moradores da região comemoram os benefícios diretos que a pavimentação vai trazer. Ivo Pereira de Farias, de 63 anos, cultiva mandioca e cria suínos. Para ele, a diferença é visível.
“Quando a gente ia sair daqui, era só barro. Agora, vai sobrar só 400 metros de chão batido, o resto é asfalto”, celebrou.
Já o operador de máquinas Onofre Flores Martins, de 70 anos, que vive há mais de duas décadas na região, relembra com alívio dos tempos difíceis.
“Antes era uma tristeza. No período chuvoso, a gente ficava atolado. Na seca, era só poeira. Agora, está melhorando bastante. Dá para se locomover sem medo de ficar pelo caminho”, declarou.
INTEGRAÇÃO
O titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog), Guilherme Alcântara de Carvalho, ressalta que a obra faz parte de uma estratégia maior de desenvolvimento regional.
“A pavimentação da CG-150 vai garantir mais segurança. É um investimento que valoriza as propriedades, atrai novos negócios e melhora a qualidade de vida das famílias que vivem e trabalham no campo”, destacou.
A expectativa é de que o trecho pavimentado se torne um eixo estratégico para o escoamento de produtos agrícolas, fortalecendo a economia de Campo Grande, Jaraguari e municípios vizinhos.
Para os produtores rurais, o asfalto não é apenas uma obra. Representa dignidade, oportunidade e futuro. Um futuro em que o barro e a poeira ficam para trás, abrindo caminho para novas conquistas.