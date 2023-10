No dia da Padroeira do Brasil, na quinta-feira (12) diversas atividades serão promovidas em celebração a Nossa Senhora Aparecida. Desde carreatas, peregrinações até um dos símbolos mais fortes do catolicismo com a reza do terço.

"Nossa Senhora Aparecida, ajudai-nos a viver a nossa vocação!"

Em Campo Grande, na quinta-feira (12), a romaria das Paróquias Palotinas, em sua 33ª edição, apresenta o lema "Nossa Senhora Aparecida, ajudai-nos a viver a nossa vocação!". Promovida pelas paróquias Divino Espirito Santo, Santa Rita de Cássia e São Martinho de Lima, está entre uma das principais festas em honra à padroeira do Brasil e Capital.



Veja o percurso:



Em torno de 6h30 da manhã os fieis saem da paróquia Santa Rita de Cássia (Rua João Maiolino, 306 – Universitário) e na Paróquia Divino Espírito Santo (Rua Galeão, 34 – Aero Rancho), onde terminam encontrando os fiéis da paróquia São Martinho de Lima durante o percurso, na Rua Ana Luiza de Souza, no bairro Pioneiros.



Os fiéis das três paróquias se encontram na Avenida Gury Marques e seguem para o Centro de Formação São Vicente Pallotti (no cruzamento da Rua Brigadeiro Tiago c/ Rua Júlio Verne – Dr. Albuquerque) onde acontecerá a Santa Missa Solene, ás 9 horas com a coroação da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Nas edições anteriores participaram em média de 10 a 15 mil pessoas.



“Em casa somos nós”

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida, comunidade tradicional celebra com a temática “Em casa somos nós”. Localizada na Avenida Tamandaré, na Vila Planalto promoveu semana com eventos que envolveu churrasco e para a data tão esperada inicia com a Santa Missa conduzida pelo Reverendo Padre Jair Máximo.

Santa Missa - 8h (Celebrada pelo pe Jair)

Santa Missa - 11h (Celebrada pelo Reverendo Kurian Melayathu



O evento ainda inclui a Grandiosa Carreata às 16h, com concentração dos veículos na Praça do Papa às 15h30, com a bênção dos veículos. Para fechar a celebração encerra com a Santa Missa, às 19h, com a celebração do arcebispo metropolitano, Dom Dimas Lara Barbosa.



"Bem-aventurada, pôs os olhos nesta geração, que construirá a sua casa"

Já a Paróquia Nossa Senhora Aparecida das Moreninhas iniciou a semana com diversas atividades e convida a comunidade para participar nesta quarta-feira (11), no 9º dia da Novena para acompanhar a bênção pelas mãos do arcebispo metropolitano, Dom Dimas Lara Barbosa, da pedra fundamental da igreja onde será o início da construção. Veja agenda:



11/10

Motoromaria (saindo da comunidade SPSP)

Santo Terço 19h seguido pela Santa Missa 19h30



12 de outubro

8h30 - Solene procissão saindo da comunidade Matriz

9h30 - Celebração Eucarística em honra a Nossa Senhora Aparecida no Parque Jacques da Luz



Bandeirantes



Em sua 67.ª edição a romaria de Nossa Senhora da Conceição Aparecida em Bandeirantes, é conhecida por movimentar fiéis que seguem até o município com tratores, máquinas agrícolas, carreata, motociata. A concentração ocorre no anel viário na saída de Cuiabá, fiéis se reúnem para seguir em romaria até a cidade de Bandeirantes, distante 70 km de Campo Grande.



Os romeiros seguem de diversas maneiras para processar sua fé. A programação está prevista para iniciar às 6h30 da manhã e também contará com a presença do arcebispo metropolitano, Dom Dimas Lara Barbosa.

Desde o dia 1 de outubro a comunidade promoveu diversas atividades como a procissão Luminosa e diversas atividades foram realizadas, como Missas, terços, em preparação para o dia da Padroeira.



Dourados



Durante da 24.ª romaria os fieis seguirão o percurso de 8km até o Santuário diocesano Nossa Senhora Aparecida. O Reitor e pároco, pe. Cristiano dos Santos, em conversa com o Correio do Estado destacou o empenho da comunidade para a preparação da festa a Padroeira.



"Tem a graça desse ano ser também a romaria e caminhada em prol a vida e contra a legalização aborto. Muitos cristãos estarão aderindo. Vamos louvar e agradecer a Deus pela graça da solenidade de Nossa Senhora Aparecida, mas também vindo rezando. Vários grupos estão se preparando e articulando", explicou o pe Cristiano.



Agenda

6h Santo Terço

13h30 Grupo de Jovens parte da Praça do Cinquentenário com às comunidades, devotos e romeiros

10h Santa Missa presidida pelo bispo diocesano, Dom Henrique

A expectativa é receber aproximadamente 40 mil romeiros de outros Distritos como Douradina, Rio Brilhante, Itaum, Bocajá, Indápolis, Panambi, Santa Terezinha, entre outros. O padre pede para que os fiéis participem de branco a festividade.

