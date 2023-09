Neste ano houve diminuição recorde do número de furtos e roubos de veículos em Mato Grosso do Sul. De janeiro a agosto, foram registrados 261 casos de roubos de veículos, como motos e carros, uma queda de 19% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas 326 ocorrências.

Por meio dos dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) possível constatar que houve uma diminuição de 22% nos casos de furto de veículos até agosto deste ano, foram 1.783 ocorrências, enquanto em 2022 foram 2.300.

Na série histórica da Sejusp, nunca houve tão poucos registros desse tipo de crime. Apenas 2020 tem dados parecidos com os atuais, porém, são registros considerados fora do padrão, em decorrência da pandemia de Covid-19.

Em entrevista ao Correio do Estado, o delegado Ricardo Meirelles Bernardinelli, titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv), explicou que houve, de maneira geral, uma redução de crimes que envolvem o patrimônio no Estado, e as ações extensivas da Polícia Civil nos últimos anos podem ser um dos motivos da queda.

“Mantivemos o que estava dando certo, com intensificando as ações da Defurv, formalizando as investigações, prezando por agilidade e buscando resultados para chegar aos autores dos roubos e furtos de forma materializada”, declarou o delegado.

De acordo com a Defurv, neste ano, mais de 800 veículos foram devolvidos para seus donos ou encaminhados para o Detran.

“Fazemos o georreferenciamento e o mapeamento de onde acontecem os roubos e furtos, nos locais com situação de maior vulnerabilidade. As investigações ostensivas, blitze e vistoria em pontos estratégicos, fizeram com que a recuperação e a devolução de veículos aumentassem”, informou o delegado Ricardo Bernardinelli.

A Operação Metrópole, da Defurv, teve início em janeiro deste ano, com objetivo de combater os crimes de furto, receptação e roubo de veículos. Segundo o balanço divulgado do primeiro semestre, em comparação ao ano anterior, houve aumento de 62% dos inquéritos instaurados pela polícia – 80% dos inquéritos atuais foram concluídos.

PERFIL DOS ROUBOS

Questionado sobre o perfil dos criminosos que roubam veículos, o delegado Bernardinelli informou que, além das organizações criminosas, há casos pontuais de usuários de entorpecentes que roubam veículos para trocá-los por droga e de pessoas que compram carros e motos roubadas para revender os veículos inteiros ou suas peças.

“Isso acontece porque há procura por veículos mais baratos na informalidade, mas que estão enrolados, com pendências financeiras, sem documentos, possivelmente veículos roubados pelo crime”, detalhou.

Segundo a delegada Ana Cláudia Medina, do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), as técnicas de investigação especializadas refletem na atuação do crime organizado no meio terrestre e aéreo.

“Temos várias unidades trabalhando e sufocando o crime organizado, com várias operações desencadeadas na fronteira, direcionadas a um foco específico, que influenciam na diminuição de crimes”, disse a delegada do Dracco.

Para o ex-delegado da Polícia Federal Edgar Marcon, especialista em segurança pública, o perfil dos criminosos que agem no furto ou roubo de veículos não é o mesmo de quem rouba outros grandes veículos automotores, como aeronaves.

“Enquanto [o roubo ou furto de] veículos como carros e motos são mais simples e não precisam ser executados por faccionados, este [aeronave] exige atos preparatórios e condições financeiras boas. Sem dúvida, o aumento da procura por aeronaves é pela maior facilidade para o transporte de contrabando ou substâncias ilegais e o aperfeiçoamento e capilaridade do crime, ao dispor de elementos tanto nas regiões produtoras como consumidoras”, disse Marcon.

Com relação ao destino dos veículos roubados, o delegado da Defurv também chamou atenção para que as pessoas tenham cautela ao adquirir os veículos, porque o comprador pode responder por receptação, caso esteja adquirindo um veículo roubado.

O titular da Defurv orienta que se observe se a numeração do veículo está adulterada, se o chassi foi raspado, se as placas foram trocadas, entre outras alterações, que seriam sinais para se desconfiar da procedência do veículo, que é chamado de Bob pela polícia.

CASOS

A Polícia Civil, por intermédio da Defurv, nesta terça-feira desarticulou uma quadrilha e prendeu em flagrante seis pessoas que haviam cometido diversos roubos de veículos na Capital nas últimas semanas.

A Defurv tomou conhecimento dessa quadrilha quando um motorista de aplicativo acionou a Polícia Civil para informar que, após aceitar uma corrida de aplicativo nas proximidades do Bairro Nova Lima, com destino ao Jardim Seminário, foi rendido por cinco pessoas, que portavam facas, já perto do destino.

Os autores levaram o veículo e o telefone celular do motorista, além de cartões de banco e outros documentos pessoais.

Desde então, os policiais da Defurv passaram a investigar o caso, quando, na madrugada de domingo (10), outro roubo com o mesmo modus operandi, porém com os assaltantes utilizando arma de fogo e facas, chegou ao conhecimento dos policiais.

Ainda na noite de domingo, um terceiro caso foi registrado, no Bairro Tiradentes. Uma vítima relatou ter sido fechada no trânsito por outro veículo, do qual desceram ao menos quatro indivíduos, que, com uma arma de fogo e facas, a obrigaram a descer.

Os criminosos ainda revistaram a vítima, para se certificarem de que não estaria armada. Da mesma forma, fugiram com o veículo.

O delegado titular da Defurv confirmou ao Correio do Estado que esses casos de roubo a motoristas de aplicativo se tornaram recorrentes e avisou quais devem ser as medidas cautelaras que podem ser tomadas.

“Aos motoristas de aplicativo, como medida de segurança, verifiquem se a pessoa que está pedindo a corrida é a mesma que está à espera na rua, não alterem a pedido o curso da corrida que foi programada e tenham cuidado com um número volumoso de pessoas como passageiros”, disse o delegado Ricardo Bernardinelli.

SAIBA

A Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos orienta a população para que não deixem seu bem patrimonial em situação de vulnerabilidade nas ruas da cidade e que observem se o veículo está devidamente trancado e em um local com circulação de pessoas.